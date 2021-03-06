Мифы, топонимы и симптомы: как дают названия болезням

Первоначальные названия инфекциям дают изучающие их ученые, сообщил «Газете.Ru» вирусолог центра эпидемиологии и вирусологии им. Гамалеи Александр Бутенко.

«Наименования болезней — серьезный процесс с больший количеством нюансов. Сначала в лабораториях дают произвольные названия вирусам, штаммам, инфекциям. В каждом учреждении это может быть что-то свое.

При этом в первую очередь концентрируются именно на названии вируса — ученые предлагают свои наименования, а Международный комитет таксономии и классификации вирусов, куда входят вирусологи со всех государств, издает документ, закрепляющий название», — рассказал эксперт.

Он добавил, что решение комитета носит рекомендательный характер — но, как правило, ему все следуют. «Затем уже все те же ученые думают о названии болезней. Утверждением же его занимается Международная классификация болезней, которую администрирует Всемирная организация здравоохранения. Как правило, она выбирает тот вариант, который был придуман первооткрывателями инфекции», — отметил Бутенко.

В редких случаях болезни имеют метафоричные названия. Так, например, по одной из версий, венерическое заболевание сифилис названо по имени Сифила — одного из семерых детей Ниобы, которая была дочерью Тантала (древнегреческий царь, обреченный на вечный и муки) и женой царя Фив Амфиона.

Чаще же в названиях заболеваний можно сразу увидеть и их клиническую картину, подчеркнул Александр Бутенко. Так, слово «холера» переводится с греческого как «истекать желчью». Дело в том, что инфекция вызывает водянистую диарею и рвоту, которые древние врачи, не имея средств для химического анализа, считали желчью.

По тому же принципу выбраны древнегреческие названия таких инфекций, как гонорея — «истекать семенной жидкостью» и дизентерия – «плохой кишечник». В свою очередь название заболевания «коклюш» происходит от сочетания французских слов, означающих «крик петуха», с которым сравнили главный симптом болезни – сильный кашель.

Многие заболевания именуются по территориальным признакам, продолжил вирусолог Бутенко. Например, первые случаи лихорадки Эбола были зафиксированы в районе реки Эболы на территории Демократической Республики Конго. По данным американского эколога Роба Уоллеса, инфекция разыгралась из-за того, что после активной вырубки лесов люди стали чаще контактировать с летучими мышами. Кроме того, ситуацию усугубляло тяжелое состояние системы здравоохранения после многих лет госпереворотов.

Вместе с тем научная журналистка Лора Спинни в статье издания Aeon отметила, что зачастую топонимы в названиях болезней играют не лучшую роль – нередко к местам, в честь которых названы инфекции, начинают относиться предвзято. При этом сама болезнь распространяется по всему миру, а не локализуется в одном населенном пункте.

Так, первый случай «ближневосточного респираторного синдрома» был обнаружен в Саудовской Аравии в 2012 году, но позже вспышка этой болезни произошла и в Южной Корее. А болезнь Лайма, которую назвали в честь города в штате США Коннектикут, где ее впервые зафиксировали в 1976 году, распространилась в итоге по всему миру.

Еще один яркий пример – испанка, или испанский грипп. В 1918 году мир был охвачен войной, в связи с чем в большинстве европейский стран пресса проходила строгую цензуру. В Испании журналистика была посвободнее, и когда там появились первые случаи гриппа, информация о них быстро разлетелась по Европе, подчеркнула Спинни.

При этом к тому времени жители США болели данным гриппом уже два месяца, а население Франции — несколько недель, только об этом газеты не сообщали. В итоге у всех сложилось впечатление, что заболевание появилось именно в Испании. Позже этим воспользовались пропагандисты разных стран.

Названия болезней могут не только вызывать стигматизацию населенных пунктов, но и провоцировать видовую дискриминацию. Например, в 2009 году грипп, спровоцировавший пандемию, окрестили свиным. На самом же деле его распространяли люди, а не свиньи. Тем не менее правительство Египта все равно приказало забить 300 тыс. в попытке остановить распространение болезни.

Когда же в 1980-х были впервые зафиксированы случаи заражения ВИЧ, заболевание назвали GRID («gay-related immune deficiency», что переводится как «связанный с геями иммунный дефицит»). Как пишет Лора Спинни, это название стигматизировало людей с нетрадиционной ориентацией, а гетеросексуалы из-за него не учитывали риски при незащищенном сексе. Также оно привело к тому, что на исследования болезни сначала выделяли недостаточно средств, потому что ее опасность недооценили.

Только в 1987 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утвердила название возбудителя СПИД — «вирус иммунодефицита человека» (ВИЧ). К слову, СПИД также неформально называли болезнью четырех «Н», по заглавным буквам английских слов — гомосексуалы, больные гемофилией, гаитяне и героинщики, выделив этим самым группы риска для новой болезни.

В 2015 году ВОЗ выпустила руководство по названию болезней. Согласно ему,

наименования не должны содержать топонимов, указывать на виды животных или группы людей, сформированные по признаку религии, ориентации или культуры. Кроме того, в них не должно быть определений вроде «неизвестный» или «фатальный».

Также в соответствии с инструкцией организации, в названиях заболеваний следует использовать нейтральные термины. В наименовании может упоминаться группа населения, которая подвержена этой болезни, но также в нейтральном ключе — например, «материнский» или «детский». Также названия могут указывать на симптомы, в них может содержаться наименование возбудителя болезни, а также названия органа, который инфекция поражает. Если же разные болезни характеризуются одними и теми же терминами, то их можно различать по номерам.

Так, согласно всем правилам ВОЗ, названо новое заболевание COVID-19, что является аббревиатурой от английского «COronaVIrus Disease 2019» — «коронавирусная инфекция 2019 года».