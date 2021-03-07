Подозреваемый задержан: что известно о жестоком убийстве в Ликино-Дулёво

В городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского городского округа Московской области правоохранители задержали 32-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве своих родственников — женщины и троих ее внуков.

В воскресенье, 7 марта, в полицию обратилась мать детей, сообщив, что она уехала из дома утром, а по возвращении не смогла попасть в квартиру, где находились ее двухлетние сыновья-близнецы, восьмилетняя дочь и их 45-летняя бабушка, передает Пятый канал.

Прибывшие силовики обнаружили в квартире всех их убитыми с множественными колото-резаными ранениями. Также в квартире находился проживающий с ними племянник матери убитых детей, он и был задержан.

По факту убийства городским следственным отделом ГСУ СК России по Московской возбуждено уголовное дело по п.п. «а,в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии). По данной статье виновному грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-криминалистическая группа из числа наиболее опытных сотрудников регионального управления Следственного комитета, правоохранители проводят осмотр места, допрашивают родственников.

На месте ЧП также работают заместитель прокурора области Олег Черсков и Орехово-Зуевский городской прокурор Владимир Бусыгин.

По предварительным данным, сам подозреваемый страдает психическим расстройством.

«Допросить подозреваемого до настоящего времени не представилось возможным ввиду его неадекватного поведения. Он направлен на проведение медицинского освидетельствования», — приводит ТАСС слова представителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольги Врадий.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Московской области доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, а также поставил ход расследования уголовного дела на личный контроль», — сообщили в ведомстве.

Прокуратура Московской области также взяла на особый контроль расследование дела.

«Прокуратурой области организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего, проведение которой поручено Орехово-Зуевской городской прокуратуре», — указывается на сайте ведомства.

Три дня назад 16-летний подросток из поселка Октябрьский Пермского края, подозреваемый в убийстве родителей и 13-летней сестры, дал признательные показания — мотивом преступления он назвал семейные конфликты. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

«Объяснил, что его все достало. Родители заставляли учиться, а он не хотел. Это совершенно типичный мотив убийства для несовершеннолетних подростков, у которых еще плохо сформирована психика: все достало, все достали», — уточнил источник сайта kp.ru в ведомстве.

Незадолго до трагедии подросток просил мать перевести его в другую школу — ему якобы не нравилось, как в нынешней преподавали математику.

В итоге его перевели в другой класс, из-за чего у него возникали частые ссоры с родителями, передает Telegram-канал «Life Shot».

Школьнику не нравилось, что родители загрузили его школьным и дополнительным образованием.

«Заставляли играть на музыкальных инструментах. Задолбали! Просто лишили детства!», — процитировал слова подростка источник портала 66.ru.

Трагедия произошла 1 марта в частном доме. На следующий день — после того, как мать подростка, медсестра Октябрьской центральной районной больницы, не вышла на работу — коллеги забили тревогу. Они пришли к ней домой, где и обнаружили тела трех человек.

«Во дворе они увидели на земле окровавленную девочку с ранцем на спине. Скорее всего, ее зарезали сразу, как только она вернулась из школы. А в доме — еще два трупа: на кухне лежала женщина, а в коридоре — изуродованное мужское тело. Изрубленное настолько, что его не удалось опознать», — рассказала РИА «Новости» знакомая семьи Лиза.