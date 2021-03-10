Работа журналистов на митингах: росгвардейцы дали советы Госдуме

«Это ни в какие ворота не лезет»

В России разрабатывают законодательные предложения, которые уточнят механизмы защиты и гарантий безопасности журналистов при освещении массовых мероприятий. По данным правозащитной организации «ОВД-Инфо», в ходе протестов в январе и феврале в Москве силовики задержали 195 журналистов, которые находились на митингах по заданию редакции.

Кроме того, несколько журналистов пожаловались на избиения со стороны правоохранителей. Некоторые СМИ потребовали возбудить уголовные дела в отношении силовиков, которые превысили должностные полномочия.

Руководитель ГУ МВД по Москве Олег Баранов назвал «оправданным» применение силы по отношению к участникам, а также опроверг информацию о получении некоторыми журналистами травм в результате жестких действий силовиков.

Дискуссия продолжилась 10 марта — в Госдуме прошло расширенное заседание комитета по информполитике, посвященное обеспечению безопасности прессы в ходе массовых мероприятий.

«Когда журналисты висят на руках силовиков, это, конечно, ни в какие ворота не лезет. Я вспоминаю видео, где бежит группа ОМОНа, а за ней — журналисты.

И ОМОН кричит: «Не мешайте нам работать». А журналисты им в ответ: «Не мешайте нам тоже работать».

И вот здесь возникает вопрос, а что первичнее?» — сказал глава комитета Александр Хинштейн.

«Нарушают дистанцию и мешают»

Сами сотрудники правоохранительных органов, которые работали на январских и февральских акциях, соглашаются: журналисты часто затрудняют им работу.

«Сотрудники СМИ зачастую нарушают дистанцию и мешают задержанию правонарушителя.

Помимо этого, из-за толпы людей с камерами сотрудники не всегда могут полностью контролировать свое окружение: им тяжелее оценивать обстановку», — отмечает 25-летний сотрудник Росгвардии Илья.

«Зачастую, некоторые участники несанкционированных митингов могут использовать отличительные знаки журналистов: надевать жилеты с надписью «Пресса» и подделывать пресс-карты, неофициальность которых можно проверить только при проведении досмотра. Такие люди в основном стараются снять нас поближе, чтобы потом выложить в соцсетях и деанонимизировать», — сообщил «Газете.Ru» 32-летний сотрудник ОМОНа Азамат.

Также силовиков возмущает то, что некоторые сотрудники СМИ не всегда придерживаются принципа независимости. При работе они могут сами осуществлять провокационные действия — выкрикивать лозунги, приближаться к силовикам во время задержания и не реагировать на замечания правоохранителей, рассказывает Илья.

«Такое обычно происходит с оппозиционными СМИ. Они часто стараются спровоцировать сотрудника для красивой картинки и затем дискредитации его в глазах общественности. Вообще полицейские не обращают пристального внимания на журналистов, они в последнюю очередь будут ожидать от них провокации», — добавляет 26-летний сотрудник МВД Игорь.

Дистанция, жилеты и тренинги

Разрешить возможные конфликты между прессой и силовиками поможет создание реестра представителей СМИ, которые будут работать на митингах, считает глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. В Росгвардии также предложили заранее определять списки журналистов, которые будут освещать акции протеста.

Также в ходе встречи в Госдуме декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова предложила проводить для будущих журналистов мастер-классы по работе на митингах и акциях протеста.

В ближайшее время вуз подготовит план таких занятий, а сотрудники Росгвардии снимут курс видеолекций о том, как журналистам следует вести себя на массовых мероприятиях.

Депутат Хинштейн в свою очередь призвал рассмотреть вопрос о введении периметра, «ближе к которому журналист не должен приближаться к сотруднику правоохраны, находясь на массовой акции, особенно если речь идет об акции несанкционированной».

Рядовые силовики считают, что эта инициатива поможет урегулировать взаимоотношения между правоохранителям и журналистами. Дистанцию необходимо установить не менее двух-трех метров, чтобы была возможность следить за обстановкой, пояснили собеседники «Газеты.Ru».

«Воспитательные беседы с будущими журналистами — отличная идея, но лучше всего такие тренинги проводить и внутри редакций с действующими сотрудниками. Также необходимо сделать отличительный знак таким, чтобы его нельзя было подделать. Мы должны понимать, кто перед нами», — рассуждает росгвардеец Илья.

Однако идею составлять списки аккредитованных журналистов правоохранители считают бесполезной. «Вот стоит толпа, тысяч пять, как отследить, что пришли только аккредитованные сотрудники СМИ? Никак. Это бесполезная мера», — пояснил Игорь.

«С документами тоже проблематично будет разобраться, нужно менять огромный пласт нормативно-правовых актов — это займет огромное количество времени. Дистанция также может принести проблемы, ведь человека могут вытолкнуть из толпы, а, если согнать их на «островок безопасности», то вся их работа теряет смысл», — заключил омоновец Азамат.