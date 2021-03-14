Угрюмые типы: историк назвал основные стереотипы о русских

Стереотипы существуют о каждом народе, причем обычно эти мифы весьма негативны. Об этом заявил французской газете Le Figaro специалист по истории туризма Лоран Тиссо.

Французов в мире считают дурно пахнущими грязнулями, американцев — неотесанной и необразованной деревенщиной, отметил он. Китайцев и немцев в других странах считают бескультурными путешественниками с плохим вкусом в одежде — они «сочетают носки с сандалиями».

Итальянские туристы обычно чрезмерно падки на местных женщин.

Русских за рубежом считают шумными и грубыми, асоциальными и невежливыми, добавил Тиссо. Эти мифы объясняются «замкнутостью страны на себе» и тем, что жители России начали путешествовать «только после падения берлинской стены».

Эта замкнутость в русских сочетается с «реваншизмом», стремлением наверстать упущенное время посредством безудержного консьюмеризма. При этом российские туристы еще и высокомерны, добавил историк.

Неделей ранее французский фигурист Луи Торон рассказал о своих впечатлениях от России.

«Что больше всего нравится в России? Мне кажется, здесь люди добрее, более сочувствующие. Помню, как-то я потерялся и обратился за помощью к случайным прохожим, они сразу откликнулись. Если во Франции так спросить на улице — вряд ли помогут найти дорогу. Еще мне нравится русский патриотизм, как многие люди отмечают национальные праздники. Видно, что они счастливы быть русскими. Во Франции нет такого чувства единства нации», — заявил спортсмен.

В конце ноября канадский хоккеист Даррен Диц рассказал о главном стереотипе о россиянах.

Спортсмен заявил, что за рубежом жителей России считают грубыми и жесткими. Хоккеист считает, что это связано со звучанием русского языка. По словам канадца, его мнение изменилось, когда он начал учить язык.

«Когда ты понимаешь контекст, это вообще не так. Но это стереотип, не знаю, почему он устоялся. Получив возможность общаться с людьми, я быстро убедился, что россияне добрые и приветливые», — отметил он.

В 2019 году в Германии провели опрос, согласно которому наибольшую неприязнь у немцев вызывают туристы из России и Великобритании, которых обвинили в чрезмерной тяге к алкоголю. При этом отельеры в Турции считают, что поведение российских туристов не отличается от поведения туристов других национальностей.

«Асоциальное поведение может наблюдаться у представителей любого народа», — заявил глава Федерации отельеров Турции Осман Айык. Он также подчеркнул, что российские туристы уже не похожи на тех, что были 20 лет назад: они давно изучили мир и прекрасно умеют держаться.

Тема стереотипов и туристов часто идут рука об руку, вызывая критику. В 2016 году французский актер Жерар Депардье раскритиковал Францию за «дураков и вонючий сыр».

По словам артиста, его страна рискует превратиться в развлекательный парк, состоящий из стереотипов для привлечения туристов. Как заявил Депардье, Франция может стать «Диснейлендом для иностранцев».

Отвечая на вопрос, считает ли он себя французом, актер сказал: «Нет, я гражданин мира. Франция рискует превратиться в Диснейленд для иностранцев, населенный дураками, которые производят для туристов вино и вонючий сыр». Депардье добавил, что свободы больше нет, а людьми манипулируют.

Кроме того, актер отметил, что Италия не растеряла свою культуру и идентичность, поскольку это молодая страна, «рожденная с Гарибальди» — в отличие от половины Европы, которая из-за страха мигрантов стала «немного фашистской».