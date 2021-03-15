Интервью Меган и Гарри, новые «проделки» YouTube и замедление Twitter: что пишут телеграм-каналы

Начнем в этот раз с информационной бомбы, которая взорвалась на старте минувшей недели.

Скандал с британской королевской семьей в виде интервью принца Гарри и его жены Опре Уинфри от нас далек, конечно, но показателен, замечает «Адекват».

«Вот сейчас устроят долгие дурнопахнущие разборки на тему кто там расист, кто нет, а по итогам будет очень интересно посмотреть, как Британия сладит со следующим заходом Шотландии на независимость, во-первых, и кто будет лет через пять определять британскую политику, во-вторых.

Нам с этого процесса в целом, кстати, профита особо нет – государства лишающиеся субъектности начинают прятаться за коллективное бессознательное с невозможностью по итогам ответить на вопрос «кому надо звонить»? Впрочем, в историческом плане такие переходные форматы долго не держатся, а что будет после – сейчас точно никто не предугадает», — философствует канал.

Тем временем на прошлой неделе Роскомнадзор приступил к замедлению скорости работы Twitter.

Причиной для подобного шага стало то, что Twitter не удалил более 3 тысяч публикаций, содержащих призывы к суициду несовершеннолетних, детскую порнографию и другие запрещенные материалы.

Компания выступила с ответным пресс-релизом, и складывается впечатление, что руководство Twitter прекрасно понимает всю абсурдность своих заявлений в ответ на действия Роскомнадзора, но никак не может отказаться от окончательно сгнившей к 2021 году повесточки о «свободном интернете», пишет ИА «Стекломой».

«Заявлять на голубом глазу о «защите свободного интернета» и об «ограничении общественной дискуссии», будучи одним из главных участников политико-силовой спецоперации под названием «Президентские выборы в США — 2020», может либо фантастически бессовестный, либо столь же глупый человек. На тупицу Джек Дорси, к сожалению, не похож.

Прошли те времена, когда глобальный интернет был молод, малонаселён, остроумен и вызывающе неполиткорректен, а крупный капитал и политики рассматривали глобальную сеть как забавную безделушку.

Современный интернет — это мрачное, густонаселённое, опасное и ультрарадикализированное пространство, под завязку набитое грязной политикой, смертоносными идеологиями и большими деньгами. С возрастом глобальная сеть вобрала в себя всю мерзость реального мира, навсегда забыв о своём изначальном обаянии. И виной тому не какой-то там Роскомнадзор, а люди вроде Джека Дорси и Марка Цукерберга, которые к 2020 году обрели такую силу и влияние, что играючи заткнули рот собственному президенту. Впрочем, у IT-олигархии нет президентов, они весьма условно следуют общепринятым законам и предписаниям. Они и есть Новый Закон, где всем несогласным уготованы культура отмены и жернова новой этики. Пред ними уже склоняются целые государства и народы (см.: Австралия).

И когда этот Левиафан устами одной из своих голов начинает говорить о «свободном интернете», то становится не смешно, а по-настоящему страшно», — отмечает канал.

Государственный департамент Соединенных Штатов, кстати, изволил выразить обеспокоенность действиями РКН в отношении Twitter.

«Мы обеспокоены активизацией усилий России по контролю за интернетом и онлайн-контентом. Выражение мнений и разногласий, в том числе через интернет, укрепляет общество, а не несет ему угрозу. Свобода самовыражения играет важную роль в формировании более толерантного и инклюзивного общества», — отмечается в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

«А они точно о том твиттере говорят, где не так давно перебанили бывшего президента США и десятки тысяч его сторонников? Фантастическое лицемерие, конечно», — констатирует, в свою очередь, «Мейстер».

А теперь уже YouTube предупреждает пользователей, что фильм Андрея Кондрашова о Крыме — это якобы «пугающий» и «шокирующий» контент. И перед тем как его посмотреть, нужно нажать на кнопку «Я принимаю и хочу продолжить».

«Видеть такое на платформе, которая месяцами терпела трэш-стримы Милстроя, Рифлая и других уродов, избивающих и убивающих женщин в прямом эфире — это просто высшая степень лицемерия. По-настоящему опасный контент YouTube обходил стороной. А вот на фильм про Крым поставил кнопку. Позорище.

А вот и официальный комментарий от Google по поводу предупреждающей кнопки перед просмотром фильма Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину».

«На видео было выставлено ограничение по возрасту в апреле 2020 года из-за содержащихся в нем сцен насилия — изображения застреленного человека, жертв с тяжелыми увечьями и человека в луже крови», — рассказали в пресс-службе Google.

Так себе объяснение. За секунду на YouTube можно найти десятки видео с крайне жестоким и жёстким содержанием — все они открываются без каких-либо кнопок и предупреждений. Случай с фильмом про Крым явно носит политический характер, о чём Google, конечно же, не может заявить прямо», — предполагает канал.

А тем временем внутри Атлантического совета (Atlantic Council, основанный в 1961 году американский аналитический центр при НАТО) «разгорелась война» из-за статьи, посвященной России.

«В статье «Проверка реальности № 4. Сосредоточение внимания на интересах, а не на правах человека в России» речь шла о том, что Вашингтон не должен уделять слишком много внимания защите прав человека в России. «Демократизация в России не обязательно пойдет на пользу внешней политике США».

Статья всего лишь констатировала медицинский факт: США и ЕС в дихотомии «ценности-интересы» действительно сделали выбор в пользу интересов. Это очевидно, вспомним хотя бы недавние бутафорские санкции после осуждения Навального. Так что с чего вдруг апологеты ценностей так взбеленились, не очень понятно.

Проблемой следует считать не выбор Запада, а само появление данной публикации. По сути, это утечка из американских и европейских внешнеполитических ведомств. Ну да, интересы для военного блока важней, но НАТО - не университетский кампус, на котором можно дискутировать хоть до посинения. И пусть нынешняя позиция коллективного Запада - временная, конъюнктурная, России такой шанс (вынужденное бездействие иностранщины) упускать нельзя», — замечает Никита Кричевский в своей «Антискрепе».

И напоследок весьма примечательная история.

С сайта Всемирного экономического форума удалили имя святой равноапостольной княгини Ольги. До этого ее включили в число шести женщин, изменивших историю человечества, напоминает «Доктор прописал».

«Но на беду ВЭФ, на сайт забрел бывший президент Украины и непревзойденный знаток истории Петро Олексійович Порошенко. Который обнаружил, что киевскую княгиню на сайте назвали «прародительницей современной России».

Бывший президент немедленно накатал в Facebook гневную эпистолу, в которой сообщил, что Всемирный экономический форум выступил как «элемент вражеской пропаганды». И попросил «немедленно исправить ошибки в описании одной из самых известных женщин в украинском истории». Порошенко узрел «российский след» и в том, что мужа Ольги Игоря по ошибке назвали Иваном.

Спорить с Порошенко сотрудники ВЭФ не стали, но и ничего исправлять тоже не стали, просто удалив всю информацию и об Ольге, и о ее муже Игоре-«Иване», — рассказывает канал.

На этом все!

До следующей недели...