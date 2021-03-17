Прививка беременной: вакцина впервые подарила иммунитет младенцу

В США родился первый в мире младенец с антителами к COVID-19. По словам врачей, они перешли к ребенку от матери, которой поставили прививку на 36-й неделе беременности, сообщает американский телеканал WPBF.

Решение ввести вакцину Moderna беременной медработнице округа Палм-Бич было принято в январе. Тогда ее коллеги, педиатр Пол Гилберт и Чад Рудник, решили использовать этот случай ,чтобы выяснить, могут ли антитела к коронавирусу передаваться от матери к ребенку. Сразу после рождения они взяли анализ крови из пуповины и обнаружили у младенца иммунитет к ковиду.

При этом также удалось установить, что антитела выработались у женщины исключительно в результате вакцинации, так как еще до родов ее анализы на коронавирус дали отрицательный результат. Следовательно, появиться естественным путем антитела не могли.

«Насколько нам известно, это первое в мире сообщение о рождении ребенка с антителами после вакцинации», — подчеркнули врачи, отметив, что надеются на продолжение изучения преимуществ материнской вакцинации и использование ее для защиты новорожденных от коронавируса.

Российские врачи пока не разделяют оптимизма зарубежных коллег. Как объяснила «Газете.Ru» врач акушер-гинеколог Дарья Уланова, на основании одного примера делать выводы о вакцинации самой уязвимой категории граждан — беременных — слишком рано.

«Это всего лишь один пример и статистически он не доказателен, поэтому заблаговременно радоваться и спешить ставить прививку я бы не стала. В первую очередь из-за того, что у нас нет данных об отдаленных последствиях влияния вакцины на репродуктивную функцию матери, а также самого новорожденного. Антитела, возможно, могут предаваться трансплацентарно, но это еще требует изучения. Кроме того, беременность — изначально состояние измененной иммунореактивности, поэтому нельзя угадать, как отреагирует такой организм на иммунопрепарат, изучение которого еще в активной фазе», — сказала специалист.

Категорически против вакцинации беременных выступила и гендиректор клиники «Мать и дитя», специалист в области пороков развития плода Марина Алфимова.

«Беременных мы пока категорически не вакцинируем. Во-первых, потому что эта ситуация для нас не знакома, мы не знаем, какие могут быть риски, как инфекция может повлиять на плод. Сейчас у нас нет практического опыта, чтобы делать какие-то выводы даже на основании заключений коллег», — подчеркнула она в разговоре с «Газетой.Ru».

Ранее глава группы по созданию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», замдиректора НИЦ им. Гамалеи Денис Логунов отмечал, что после проведения испытаний беременность, вероятно, перестанет быть противопоказанием к прививке.

«И все же несмотря на предварительные слова Логунова, говорить о безопасности вакцины для беременных рано. Совершенно не исключено, что какой-то из ее компонентов может обладать тератогенным действием и приводить к нарушению эмбрионального развития плода», — прокомментировала «Газете.Ru» врач общей практики Анастасия Тараско.

Она добавила, что о вакцинации лучше подумать во время планирования беременности. С ней согласна акушер-гинеколог Елена Зайцева. «Дело в том, что коронавирус влияет и на репродуктивную систему, поэтому если вы хотите ребенка, то о вакцинации лучше задуматься заблаговременно. Уже есть научные данные, доказывающие, что COVID-19 способен снижать половую активность и фертильность, поэтому даже если беременность произойдет, последствия болезни могут сказаться на плоде», — заявила она, уточнив, что после прививки перед зачатием следует подождать около полугода.

В начале января 2021 года эксперты Всемирной организации здравоохранения также призвали беременных женщин избегать вакцинации. По мнению ВОЗ, будущим мамам можно прививаться только в случае, если польза для женщины превышает потенциальные риски для малыша — например, если она медработник или находятся в группе повышенного риска.