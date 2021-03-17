Вернуть активы из-за границы: Путин дал поручения прокурорам

Генеральной прокуратуре РФ нужно обращать отдельное внимание на то, насколько расходы чиновников соответствуют их доходам, об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии надзорного ведомства в среду, 17 марта.

По его словам, под этот постоянный контроль должны подпадать все муниципальные чиновники и госслужащие. Помимо этого, глава государства указал, что важным вопросом остается развитие системы возвращения из-за границы активов, полученных незаконным способом.

По словам президента, Генпрокуратура должна полнее использовать потенциал межведомственной рабочей группы, сформированной под эгидой ведомства, для курирования такого рода деятельности.

«Нужно выявлять несоответствие расходов муниципальных и госслужащих их доходам. На повестке дня и совершенствование механизмов возврата из-за рубежа активов, полученных преступным путём. Прошу эффективно использовать возможности межведомственной рабочей группы, созданной недавно под эгидой Генеральной прокуратуры как раз для координации этой работы», — пояснил Путин.

По данным начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктора Балдина, в рейтинге российских регионов по числу выявленных случаев взяточничества в 2020 году на первом месте оказалась Москва, передает РИА «Новости».

Как указал силовик, следом за столицей идут Республика Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край.

Наименьшее число случаев взяточничества за прошлый год зафиксировали на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Туве и Хакасии, а также в Мурманской, Костромской и Магаданской областях.

Лидерские позиции в рейтингах, связанных с коррупцией, по словам правоохранителя, всегда будут занимать регионы, где принимаются экономически важные решения, расположены федеральные органы власти, а также крупные промышленные центры.

«Вместе с тем одни лишь статистические данные не могут свидетельствовать о том, что указанные регионы наиболее или, наоборот, наименее подвержены коррупции как таковой. Здесь нужно учитывать различные факторы, и один из наиболее важных заключается в том, что коррупционные преступления являются высоколатентными», — обратил внимание представитель Генпрокуратуры.

Такая статистика в большей степени указывает на активность правоохранительных органов региона по выявлению таких случаев.

Ущерб от коррупционных преступлений в России по возбужденным в прошлом году уголовным делам оценивается в более чем 63 млрд рублей. По преступлениям о получении взяток сумма ущерба составила более 3 млрд, а по даче взяток – 2,1 млрд рублей.

На прошлой неделе депутаты Госдумы рассмотрели и одобрили в первом чтении законопроект, который освобождает некоторые категории госслужащих от ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, если такое нарушение произошло по независящим от них обстоятельствам.

Согласно законопроекту № 1078992-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования мер ответственности за коррупционные правонарушения», чиновники, судьи, прокуроры и военнослужащие не будут наказаны, если нарушили закон при наличии не зависящих от них обстоятельств. Среди таких перечислены стихийные бедствия, боевые действия, забастовки, теракты и массовые заболевания.

Данный закон позволит чиновнику избежать ответственности за коррупцию, совершенную только «по независящим от него обстоятельствам», объяснял «Газете.Ru» первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

«Могут быть случаи, когда сведения утрачены в следствие пожара или наводнения, когда гражданин не может получить эти сведения из тех учреждений, где он их должен получить, чтобы указать в декларации или устранить конфликт интересов. Поэтому в этом законе идет речь исключительно о поведение лиц в ситуации непредвиденных обстоятельств. А насколько невыполнение обязанностей связанно с такими явлениями, вот эти моменты должна устанавливать комиссия по служебному поведению», — указывал парламентарий.