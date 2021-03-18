«Крик отчаяния»: хакасский бизнес пишет Путину

Открытое письмо

«Мы не могли себе позволить допустить, чтобы дети остались голодными, — говорится в частности в обращении к главе государства. — Не получая денег, мы продолжали поставки, обеспечивая надлежащее качество. Но денег мы не видели с прошлого года. До нас с ноября 2020 года не доходят федеральные средства, которые были направлены правительству Хакасии из бюджета Российской Федерации для обеспечения питания школьников с 1 по 4 классы».

«На уровне муниципальных образований мы видим желание помочь и находимся в диалоге с местными органами власти. Но в правительстве региона, которое ответственно за львиную долю задолженности, нас не слышат. Четыре месяца мы, фактически, бесплатно обеспечиваем десятки образовательных и социальных учреждений питанием по всей территории нашей республики», — констатируют авторы обращения.

«Всему есть предел, — подчеркивают они. У нас больше нет оборотных средств, мы не способны обслуживать коммерческие кредиты».

«Мы не можем выплатить зарплату своим сотрудникам. Нам не на что закупать продукты для детей. Задолженность на одно предприятие варьируется от 5 до 13 миллионов рублей, а общая сумма долга составляет уже десятки миллионов рублей. И с каждым днем растет количество предприятий со всех уголков региона, которые присоединяются к нашим обращениям, поскольку тоже находятся на грани разорения», — пишут представитель бизнеса.

«Мы получаем отписки и отговорки, что денег у республиканского правительства нет, и когда с нами рассчитаются – неизвестно. На что были потрачены целевые средства федерального бюджета – видимо, знает лишь один глава Республики. Мы будем вынуждены подавать иски в суд, но любой судебный процесс требует времени на рассмотрение. А продукты нужны уже сегодня. Уважаемый Владимир Владимирович! Правительство Хакасии и губернатор Валентин Коновалов не оставили нам иной возможности, кроме как обратиться за помощью к Вам! Помогите нашим предприятиям. Помогите накормить детей Хакасии, и тех жителей республики, которые находятся на попечении госучреждений!» — говорится в обращении к президенту.

«Не в первый раз»

О проблеме с неполучением денег от правительства Коновалова предприниматели во всеуслышание заявляют не в первый раз, но это - можно сказать, самый громкий крик отчаяния, рассказал «Газете.Ru» политолог Михаил Верхотуров.

«Поставщики питания действительно находятся на стадии разорения. Госконтракты исполнять надо, а оборотка и кредиты, позволявшие переждать месяц-другой задержки с оплатой, закончились, — говорит он. — А вообще всё дело в дырявом бюджете республики Хакасия, в котором ни на что не хватает денег. С избранием Коновалова в 2018 году Хакасия погрузилась в финансово-экономическое болото, где на спасительных островках сидят Коновалов и его приближённые, которые молча наблюдают за погружением региона в трясину».

И это при том, что помощь из Москвы за последние годы даже увеличилась, но это не спасло молодого коммуниста, отмечает Верхотуров.

Правительство Хакасии уже более полугода функционирует без министра финансов, напомнил хакасский общественник Виктор Михалкин.

«Сменилось несколько кандидатур временно исполнявших обязанности министра. О какой системности и прогнозируемом и в работе может идти речь при такой кадровой чехарде? В этом как раз и заключается личная ответственность, вернее даже сказать, безответственность губернатора Коновалова. И эта ситуация сотрясает Хакасию все годы правления Валентина Коновалова. В конце прошлого года, только вмешательство полпреда президента Сергея Меняйло, позволило разрулить управленческий коллапс системы здравоохранения. Теперь ситуация сотрясает систему образования. Начались задержки в выплате заработной платы учителям и воспитателям. Снова нужна помощь опытных внешних управленцев», — убежден эксперт.

«Речь идет о самом дорогом»

Депутат Верховного совета Хакасии Роман Челтыгмашев в свою очередь, отметил роль СМИ, благодаря которым, эта проблема и стала вообще известна.

При этом он призвал тщательно разобраться в сложившейся ситуации, не делать скоропалительных выводов, но отметил, что в силу действительно сложной финансовой ситуации в республике возможно нестабильное пополнение бюджета за счёт налогов и несвоевременная оплата. «Однако, если деньги из Москвы были выделены своевременно, но при этом не дошли до наших предпринимателей, то это уже повод для более серьезной проверки с привлечением компетентных органов», — резюмировал парламентарий.

Коллега же Челтыгмашева по хакасскому парламенту Денис Кабанов характеризует возникшую ситуацию как закономерную.

«Дефицит средств в республиканском бюджете очевиден. О грубых нарушениях бюджетной политики предупреждали и главы районов, и часть депутатского корпуса, а прокуратура республики направила официальный протест. Теперь бюджетный разрыв начинает сказываться, причем в начале года. Добавим сюда проблемы с просроченной кредиторской задолженностью и становится понятно, почему идут срывы по оплате государственных контрактов», — напомнил депутат.

Кабанов считает, что частично проблему можно было бы решить за счёт регионального резервного фонда, всё-таки речь идёт о самом дорогом - о детях.

«Но и здесь мы уже наблюдали сомнительные траты. Совершенно не подлежит никаким компромиссам факт - школьники Хакасии должны быть обеспечены полноценным горячим питанием. Об этом говорит наш президент, который настойчиво и справедливо продвигает эту тему. Не должен оставаться в стороне и Верховный совет Республики Хакасия. Игнорировать вопрос здоровья детей и других социально опекаемых групп жителей - недопустимо», — убежден Кабанов.