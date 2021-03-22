«Проблема в непрозрачности»: почему учащаются инциденты с объектами «Транснефти»

«Поступило сообщение об утечке топлива из нефтепровода Самара - Лисичанск филиала АО «Транснефть - Приволга» в Пугачевском районе Саратовской области. Площадь разлива - около 700 кв. м», - говорилось в распространенном сообщении.

В пресс-службе уточнили, что угрозы населенным пунктам нет, до ближайшего населенного пункта Орловка - 5 км. Угрозы загрязнения водоемов, а также возгорания нет.

Работы по сбору и утилизации нефтепродуктов на месте аварии проводили 40 человек и 15 единиц техники.

Позднее пресс-служба АО «Транснефть - Приволга» сообщила, что специалисты локализовали утечку.

«В ходе патрулирования линейной части магистрального нефтепровода был обнаружен выход нефти в Пугачевском районе Саратовской области. Выход нефти локализован, проводятся мероприятия по ликвидации последствий», - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что на месте выполняется очистка грунта, сбор и вывоз нефти, осуществляется постоянный экологической мониторинг.

«Ситуация не представляет опасности для окружающей среды и не окажет влияния на потребителей. Предпосылки для введения чрезвычайной ситуации отсутствуют. Причины инцидента устанавливаются. Нефтепровод работает штатно», - подчеркивает пресс-служба АО «Транснефть - Приволга».

В пресс-службе правительства региона журналистам сообщили, что в области создадут комиссию для оценки ущерба аварии.

«Глава Саратовской области Валерий Радаев поручил руководству министерства природных ресурсов и экологии создать специальную комиссию из числа оперативных служб для оценки ущерба аварии, произошедшей на нефтепроводе в Пугачевском районе,» - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

*К сожалению, нефтетранспортная монополия в очередной раз делает вид, что ничего страшного не произошло, говорит старший аналитик WMT Consult, доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

«Однако инциденты, связанные с эксплуатацией трубопроводной системы, происходят всё чаще, — напомнил эксперт. — Вспомним, к примеру, масштабное загрязнение сырья в трубопроводе «Дружба», произошедшее в 2019 году и начавшееся, кстати с того же нефтепровода «Транснефть - Приволга».

«Уже тогда различные эксперты многократно повторяли: причина инцидента – не просто разовое нарушение технологических норм и не разгильдяйство каких-то отдельных ответственных лиц или предприятий. Проблема кроется гораздо глубже. Она – в общей непрозрачности системы «Транснефти», не позволяющей никому «постороннему» отслеживать процессы, происходящие «внутри трубы», — выразил Андрианов свое мнееие.

«Кроме того, «Транснефть» широко использует так называемый блендинг, то есть смешивает внутри своей трубопроводной системы (в публикации «Ленты.ру» именно «Транснефть — Приволга» упоминалась как одна из крупнейших в Европе баз смешения нефти». — Прим. «Газеты.Ru»)», — напомнил эксперт.

Ещё одно очевидное следствие непрозрачности системы «Транснефти» – нередкие аварии и разливы на трубопроводах, продолжил Андрианов.

«В частности, в той же Саратовской области в январе прошлого года произошла крупная техногенная катастрофа, вызванная разгерметизацией магистрального нефтепровода Куйбышев – Тихорецк. Возник пожар, нефтью буквально затопило близлежащий поселок. А в июне прошлого года в Оханском районе Пермского края произошел разлив нефти, из-за которого пришлось перекрыть участок нефтепровода протяженностью 400 км», — отметил он.

«Очередной печальный пример мы видим в Саратовской области. И, думается, в который уже раз будут найдены и наказаны «стрелочники», в то время как «Транснефть» по-прежнему останется непрозрачной «вещью в себе», плохо поддающейся контролю. Тем самым закладываются «мины замедленного действия», которые рано или поздно приведут к новым и новым авариям и инцидентам», — считает Андрианов.