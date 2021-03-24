Связь с бандой Гагиева: кто расправился с бесланским депутатом

В Беслане нашли тело пропавшего два дня назад 64-летнего депутата местной гордумы Тамерлана Торчинова — в последний раз его видели во время прогулки по ипподрому. Об этом сообщает ТАСС.

22 марта в Беслане у местного ипподрома был обнаружен Lexus Торчинова. В брошенном автомобиле обнаружили следы борьбы и крови. Следственные органы объявили депутата в розыск.

Ночью 23 марта 2021 года нашли тело Торчинова со следами насильственной смерти. На текущий момент задержаны несколько подозреваемых. На допросе они признались в похищении и убийстве, а также указали на место захоронения тела. По данным Telegram-канала «Baza», один из подозреваемых является действующим сотрудником ГУ МЧС.

По факту смерти депутата решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ. Пока что дело расследуется по статье 126 УК РФ «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия», пишет газета «КП».

По одной из версий, задержанные могут быть родственниками убитого, которые расправились с ним из-за гибели его брата Алана Торчинова, передает Telegram-канал «Life Shot».

Согласно другой, причиной убийства Тамерлана Торчинова мог стать давний конфликт с бандой криминального авторитета Аслана Гагиева по кличке Джако, на счету которой около 60 убийств.

Конфликт с группировкой начался еще в 2013 году после того, как брат депутата Алан Торчинов решил выйти из ОПГ, однако Гагиев не отпустил его. После этого на разговор с главарем поехал его брат Тамерлан. Джако пообещал ему отпустить родственника, однако спустя несколько дней Алана убили.

В итоге на похоронах один из участников гагиевской группировки Олег Дзарахохов по кличке Колобок открыл огонь по собравшимся, застрелив четырех человек и ранив Тамерлана Торчинова. Киллер исполнял приказ главаря банды, подозревавшего, что Тамерлан выдаст их полиции. В 2015 году Дзарахохова задержали, а в следующем году приговорили к 19 годам колонии строгого режима.

Преступная организация, созданная уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, действовала с 2004 года. По данным СК РФ, на счету банды десятки убийств, совершенных в Москве, Подмосковье и Северной Осетии. Самыми резонансными стали убийства мэра Владикавказа Виталия Караева 26 октября 2008 года и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева 31 декабря 2008 года.

Ряд участников ОПГ уже приговорили к длительным срокам заключения — так, в 2012 году Северо-Кавказский окружной военный суд осудил однофамильца главы ОПГ Олега Гагиева на пожизненный срок, а также обязал его выплатить штраф в размере 1 млн рублей.

Джако задержали в 2015 году в Австрии — полиция Вены начала разыскивать главу ОПГ после того, как национальное центральное бюро Интерпола в России передало ей информацию о совершенных им преступлениях. Тогда в суде Гагиев попросил ни в коем случае не передавать его российским правоохранителям.

«У меня нет ни одного шанса выжить. Я уже много видел в своей жизни. Я не боюсь смерти, с 2004 года я себя не чувствую живым человеком, у меня осталась только оболочка, больше ничего. У меня нет ни одного органа, который бы не был поврежден. Поэтому я прошу вас о понимании», — цитировала основателя банды «Новая газета».

12 сентября 2017 года Земельный суд Вены удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры России о выдаче Гагиева.

Однако перед вылетом главы ОПГ его адвокаты предоставили правоохранителям справку, в которой значилось, что у мужчины за время пребывания в австрийской тюрьме проявилась редкая форма аэрофобии, из-за чего он не может лететь в Россию.

В итоге экстрадицию Гагиева пришлось отложить до июня 2018 года.

На данный момент он находится в СИЗО «Лефортово» и знакомится с материалами своего уголовного дела — 17 марта 2021 года ему продлили срок содержания под стражей.