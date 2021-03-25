В Москве задержали одного из боевиков Басаева

ФСБ вместе с полицией, росгвардейцами и Следственным комитетом задержали в Москве члена банды Басаева, принимавшего участие в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает ТАСС.

«В ходе работы совместно с СК сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении уроженца Чечни Германа Арбинина, не понесшего за это уголовного наказания», — говорится в сообщении.

По словам официального представителя СК России Светланы Петренко, Арбинин был задержан 23 марта. Скоро ему предъявят обвинение в участии в банде, посягательстве на жизнь российских военнослужащих и вооруженном мятеже. Следствие будет добиваться заключения подозреваемого под стражу.

Бой у высоты 776 произошел 29 февраля 2000 года возле аула Улус-Керт Шатойского района Чечни. Столкновение началось спустя всего лишь несколько часов после того, как министр обороны Игорь Сергеев заявил, что война в Чечне закончена. Десантники 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в составе 90 человек более суток отражали атаки превосходящих сил чеченских боевиков из банды Басаева.

Со стороны чеченцев в бою приняли участие до 2,5 тыс. боевиков и арабских наемников, пытавшихся прорваться на высоту. После упорного сопротивления и обороны позиций в живых остались лишь шесть десантников из всей 6-й роты. Четверо из выживших получили ранения различной степени тяжести.

Указом президента России 21 десантнику 6-й роты было присвоено звание Героя России посмертно, 68 солдат и офицеров роты награждены орденами Мужества (63 из них получили ордена посмертно). Единственный выживший, кто получил звание Героя России, — старший сержант Александр Супонинский.

Потери боевиков, по данным федеральных сил, составили от 400 до 500 человек.

Следствие по делу о бое у высоты 775 было начато 2 марта 2000 года военной прокуратурой Ханкалы. В какой-то момент дело закрывали, но после — возобновили. За 20 лет следователи установили причастность к нападению 26 человек (по состоянию на конец марта 2020 года). Из них 14 человек были задержаны и осуждены, пятеро боевиков находились в розыске, двое были убиты при задержании, оказав вооруженное сопротивление. Еще пятеро находились на тот момент под следствием.

К примеру, в 2016 году в Чечне суд приговорил двух боевиков, принявших участие в нападении, к 14 и 15 годам колонии. В 2017 году житель Ставрополья, добровольно вступивший в ряды чеченских боевиков, был приговорен к пожизненному заключению за это же нападение.

В 2018 году в Ставропольском крае был задержан еще один участник отряда Басаева, скрывавшийся от наказания — Шамиль Казбулатов. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что Казбулатову были предъявлены обвинения по статьям 209-й («Бандитизм»), 279-й («Вооруженный мятеж») и 317-й («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Следствие ходатайствовало об аресте Казбулатова в связи с особой тяжестью совершенных им преступлений.

В апреле 2019 года Казбулатов был признан виновным. Шатойский районный суд Чечни приговорил его к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 46-летний боевик уже отбывал срок в колонии по другому обвинению — за Дагестанский рейд в составе банды Шамиля Басаева. Террорист провел в колонии 12 лет и вышел на свободу в 2013 году.

Шамиль Басаев — одиозный чеченский полевой командир. Сколоченная им банда совершила ряд терактов и нападений на российских военных. В 1995 году басаевцы захватили больницу в Буденновске, жертвами стали 129 человек. В 1999 году в ходе второго штурма Грозного боевики из засады атаковали российских солдат, убив 15 человек и ранив 28. Участников этого нападения также задерживают до сих пор, приговаривая к тюремным срокам вплоть до пожизненного. В конце октября 2020 года силовики задержали двух бывших боевиков, участвовавших в печально известном вторжении террористов в Дагестан в 1999 году. Впоследствии они также были осуждены.