Путин назвал сроки формирования коллективного иммунитета в России

Конец лета 2021 года в России может ознаменоваться формированием коллективного иммунитета к COVID-19. Снятие ограничений будет зависеть от этого фактора. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил президент РФ Владимир Путин.

«Это произойдет, и здесь уже нам нужно послушать специалистов, об этом уже сказано, после того как будет создан популяционный иммунитет. <...> Если пойдет такими же темпами, как сейчас…» — отметил глава государства.

Он также напомнил, что говорить об успешном формировании коллективного иммунитета можно будет, когда прививку от коронавируса получат порядка 70% взрослого населения России.

18 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что дальнейшее послабление ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с COVID-19, может произойти уже к лету.

«Да, конечно, это все планируется, все будет, если мы, конечно же, все вместе не будем нарушать тех правил, которые уже сегодня есть», — сказала она.

По словам Поповой, сейчас ограничительные меры показывают хороший результат на всех уровнях. Это происходит благодаря соблюдению россиянами установленных противоэпидемических правил.

«Сегодня очень важно отметить, что соблюдение этих требований, соблюдение всех правил там, где можно их как-то смягчать, это, безусловно, делается, но там, где этого делать не нужно, это и не происходит», — добавила главный санитарный врач.

Отменять масочный режим пока что рано, подчеркнула Попова. Необходимо по-прежнему регулярно дезинфицировать руки, обрабатывать помещения. Ситуация с коронавирусом хоть и стабилизируется, но расслабляться рано.

В начале марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета, необходимый для полного снятия коронавирусных ограничений, должен сформироваться в стране к августу.

В начале февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сможет вернуться к «нормальной жизни» летом 2021 года. «Я думаю, что к середине лета. То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», — предположил Песков в разговоре с ТАСС.

Он уточнил, что сроки зависят от формирования коллективного иммунитета — по мнению Пескова, к середине лета 60% населения России обзаведутся антителами к COVID-19.

В начале января 2021 года биоинженер Александр Кудрявцев отметил в разговоре с «Московским комсомольцем», что третья волна коронавируса будет самой слабой, а лучшим периодом для искоренения COVID-19 может стать лето.

Напомним, еще 8 апреля 2020 года президент Путин обратился к гражданам страны на фоне разворачивающейся пандемии коронавируса. «Все проходит, и это пройдет.

Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», — заявил глава РФ.

Вакцина от коронавируса была разработана еще в прошлом августе — «Спутник V» стал первым в мире препаратом против COVID-19. Впоследствии были созданы и другие отечественные вакцины, доказавшие свою эффективность в ходе многоступенчатых испытаний. Сейчас в РФ продолжается массовая кампания вакцинации — каждый совершеннолетний гражданин может привиться в медучреждении или передвижном пункте вакцинации. В большинстве регионов страны продолжает действовать обязательный масочный режим в публичных местах, а проведение массовых мероприятий запрещено.