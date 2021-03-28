Цвет «персиковый»: синоптики дали прогноз на лето

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что цветовая градация элементов прогноза на это лето обещает, что оно будет «персиковым».

«В данном случае она ложится на карту европейской части России оранжевыми, местами персиковыми цветами, что соотносится с положительным отклонением от нормы на один-два градуса», — добавил он.

Специалист отметил, что в Сибири ожидаются более экстремальные температуры. Их повышение может привести к лесным пожарам. «Аномалия достаточно серьезная и может достигать пяти-десяти градусов с превышением над нормой. Ожидается сильный недобор осадков», — предупредил он.

Тишковец обратил внимание, что в большинстве регионов, кроме Черноземья, количество осадков будет близко к нормальным летним значениям. «В Центральной России дефицит осадков может достигать 20 процентов, в Черноземье будет 20-40 процентов», — добавил синоптик.

Метеоролог также предположил, что, в целом, нынешнее лето будет без экстремального холода и жары.

Что касается погоды в ближайшие дни, то москвичей ожидает весеннее тепло. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в комментарии ТАСС заявил, что до конца марта в Москве прогнозируется солнечная погода, что позволит жителям насладиться запахом весны.

«Солнце будет часто появляться: и в воскресенье, и в понедельник, и во вторник. Это будет просто удовольствие, потому что когда наступает солнечная погода весной, то лучи сразу прогревают лицо, тело, душу. Именно солнечный свет создает запах весны», — отметил он.

Специалист считает, что в эти дни не будет существенных осадков в столице России. В понедельник, как прогнозирует Гидрометцентр, в регионе будет +7…+9°С, во вторник столбики термометров могут подняться до +10°С.

В апреле погода в Москве будет засушливой, теплой и солнечной. Такой прогноз озвучил в комментарии РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Я думаю, апрель будет на 2-3 градуса теплее средней многолетней нормы, норма — +2°с ночью, +11°С днем. Причем будет значимый дефицит осадков — до 30-50% от месячной нормы, месячная норма — 44 мм, то есть дай бог, чтобы два ведра небесной влаги на весь месяц на метр квадратный было», — пояснил синоптик.

Тишковец добавил, что в данном случае процесс снеготаяния будет стремительным и закончится на 2-3 дня раньше положенного срока по многолетним нормам. Произойдет это из-за недостатка осадков.

«К 20-м числам температура будет повышаться до майских плюс 18 градусов в дневные часы. Однако ожидаются две волны холода: в начале и конце апреля, они не будут экстремальными, самое большое отклонение от нормы в стороны холода — 1-3 градуса», — сообщил специалист.

Майские праздники, как отметил Тишковец, будут относительно прохладными. Тем не менее к 9 мая в Москве ожидается благоприятная погода с температурой около +18°С.

«Если предварительно говорить про майские праздники, то в первой их части допустимо традиционное возвращение майских холодов, но оно будет несущественным. Первомайские праздники будут чуть прохладнее, но это вполне комфортные показатели», — сказал он в разговоре с РИА «Новости».

«А праздничные дни Дня победы 9 мая будут благополучные, комфортные по температуре — и даже чуть теплее, чем должно быть. То есть такая скорее всего «качель» на майские праздники будет, в принципе, это всегда так происходит, когда одна половина праздников чуть теплее, другая чуть прохладнее», — резюмировал он.