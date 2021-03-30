Итоги расследования ВОЗ в Ухане: кто мог передать коронавирус человеку

Эксперты ВОЗ не смогли определить источник происхождения коронавируса нового типа по итогам поездки в китайский Ухань, сообщается в докладе, опубликованном на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Вместе с тем, согласно выводам специалистов, лабораторная версия происхождения инфекции крайне маловероятна, поэтому не нуждается в дальнейших исследованиях.

В Ухане на старте распространения COVID-19 было три лаборатории, занимавшихся либо диагностикой коронавирусов, либо вопросами предотвращения их распространения, а также вакцинацией. Все они работают на «высоком уровне», установили специалисты ВОЗ.

«Они [сотрудники лаборатории] также не сообщали о хранении или лабораторной деятельности в отношении коронавирусов или других связанных с летучими мышами вирусов до вспышки», — цитирует издание The Wall Street Journal доклад.

Эксперты склоняются к варианту, что вирус перешел к человеку от «промежуточного носителя»: первыми его могли подхватить летучие мыши, однако дальнейшая мутация, по их предположению, произошла уже в организме других животных. Например, норок, панголинов, кроликов, енотовидных собак, домашних кошек, куниц или хорьковых барсуков.

«SARS-CoV-2 преодолел видовой барьер и, вероятнее всего, перешел к людям от другого животного, поскольку тесный контакт между людьми и летучими мышами происходит крайне редко. Это могло быть домашнее, дикое или одомашненное дикое животное, которое пока не идентифицировано», — указано в докладе.

В ближайшее время специалисты планируют провести очередной ряд исследований в Ухане — городе, где впервые было зафиксирована вспышка заболевания. В частности, в рамках исследований будет проведен отбор проб с рынков и ферм в районах, где были выявлены случаи заболевания людей, и перепись всех диких и сельскохозяйственных животных, которые когда либо-появлялись там.

Дальнейшие исследования потребуются и для определения периода, в который люди стали заражаться коронавирусом. По данным авторов доклада, речь может идти о промежутке времени между серединой ноября и началом декабря 2019 года. При этом эксперты обратили внимание на тот факт, что заражение коронавирусом нового типа было выявлено в некоторых странах раньше, чем в Ухане.

В целом, все ранее озвученные ВОЗ гипотезы будут проверяться дальше, заявил директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус после публикации доклада. «Этот доклад знаменует только начало пути, но это не конец.

Мы пока еще не нашли источник этого вируса, и мы должны продолжать следовать путем науки», — подчеркнул он.

Ранее о четырех версиях происхождения коронавируса SARS-CoV-2, которые эксперты Всемирной организации здравоохранения выделили по итогам своей исследовательской поездки в китайский Ухань, сообщал российский участник миссии, замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков.

Согласно заключению ученых, вирус мог появиться в результате его передачи от животного человеку через промежуточного хозяина, прямой передачи вируса от животного человеку, передачи вируса через замороженные продукты, утечки из лаборатории. По словам Дедкова, другие версии происхождения SARS-CoV-2 уже исключены.

Он также добавил, что по итогам визита в китайский город как таковых «данных, указывающих на происхождение (вируса), не получено, однако в настоящий момент есть более адекватное понимание хронологии событий».

Во время работы в Китае эксперты ВОЗ запросили доступ к личным делам некоторых пациентов, однако так и не получили их, поскольку в Китае «медицинские карты пациентов крайне конфиденциальны, а некоторые из них недоступны». «Мы хотели встретиться с некоторыми пациентами. Они не хотели встречаться, поэтому их не заставляли участвовать во встрече с нами», — рассказывал специалист.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань 14 января. Сначала их поместили на двухнедельный карантин. 29 января они уже начали работу. За то время, что они были в Китае, ученые посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе и изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи об утечке вируса или возможном искусственном происхождении SARS-CoV-2.

Кроме того, специалисты побывали в местной больнице, посетили рынок морепродуктов, который считался очагом распространения вируса. Также представители организации провели инспекцию в центре по контролю и профилактике заболеваний.