Хочешь выздороветь — плати: почему больницы требуют с пациентов лекарства

В большинстве российских больниц распространена практика самостоятельной покупки пациентами необходимых для лечения препаратов. Она не соответствует федеральному законодательству, однако запрещать ее нельзя, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«Пациенты сами покупают лекарства по ряду причин: в первую очередь, потому что заявленная «бесплатность» лечения себя не оправдывает и в больницах действительно нет многих необходимых препаратов. Исправить это можно только за свой счет.

Второй момент — препараты, которые не входят в стандарт лечения, а пациенты на них настаивают. Запрещать такую практику нельзя, потому что в условиях недофинансирования и крайней бедности некоторых лечебных учреждений мы просто можем оставить без помощи пациентов», — сказал депутат.

Такое заявление он сделал, комментируя смерть пятилетней жительницы Тувы — девочка скончалась 31 марта после того, как врач-стоматолог поставил ей укол в десну, ранее приобретенным ее мамой «Лидокаином».

«Стоматолог, осознавая запрет использования лекарственных препаратов, предоставленных пациентами, а также то, что «Лидокаин» не используется для инфильтрационной анестезии пациентам в возрасте 5 лет, без предварительного проведения пробы сделал инъекцию анестетика в десну малолетней пациентки. В результате укола у ребенка начались судороги, она потеряла сознание. Несмотря на оказываемую медицинскую помощь малолетняя пациентка скончалась», — сообщили в региональном Следственном комитете.

Теперь врач проходит по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Ему грозит до трех лет лишения свободы.

В обстоятельствах произошедшего еще предстоит разбираться следователям. Тем не менее, как отмечает президент Лиги защитников прав пациентов Александр Саверский, в сложившейся ситуации необходимо учитывать, что зачастую врачи просто оказываются в безвыходной ситуации, когда у них заканчивается препарат, а оказать помощь все равно необходимо.

«Если врач попросил докупить препарат, значит его просто не было в учреждении и другого способа оказать помощь не было. Тем более что поборы в медицине — дело не новое. Это, конечно, ненормально, но «Лидокаин» стоит недорого и явно не подходит для того, чтобы на нем наживаться», — объясняет он «Газете.Ru».

Саверский подчеркивает, что в этой истории важно учитывать причину смерти ребенка: «Даже если укол бы поставили тем препаратом, который уже был в клинике, от летального исхода девочка бы все равно не была застрахована. Аллергическая реакция непредсказуема».

Оказывая помощь пациенту купленными им же лекарствами, врачи должны помнить, что за это установлена административная ответственность — согласно ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», медикам нельзя использовать препараты, входящие в список Жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), если пациенты сами приносят их в больницу. В случае если препарат заменяют по показаниям, он также не должен оплачиваться из личных средств.

«Купленные пациентами препараты могут быть несертифицированными, плохого качества, бракованными. Это все можно проверить, конечно, но делать это будет не каждый. При этом риск летального исхода никто не отменял — в случае смерти пациента вопрос уже переходит в поле УК РФ и угрожает врачам серьезным наказанием»,

— говорит «Газете.Ru» медицинский юрист Жанна Алтунян.

Тем не менее история с девочкой из Тувы — скорее исключение из правил, считает эксперт.

«В государственных поликлиниках должны быть все необходимые лекарства, шприцы и так далее. В том случае, если имела место нехватка препарата, нужно проверить, делался ли запрос в территориальный орган Минздрава о закупке. Если нет — то тут уже оправдать врача нельзя ни с какой стороны», — заключает Алтунян.