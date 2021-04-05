Девушки не наши: кого задержали за обнаженную фотосессию в Дубае

Генеральное консульство России прояснило информацию о русскоязычных девушках, задержанных в Дубае за съемки в обнаженном виде на балконе одного из небоскребов. Как заявили в ведомстве, россиянок в этой группе не было. «Поступили официальные данные полиции, всего за съемку в обнаженном виде на балконе задержаны 12 девушек, а не 40, как предполагалось ранее, при этом гражданок России среди них нет», — рассказали РИА «Новости» в диппредставительстве.

Ранее СМИ сообщили, что полиция Дубая задержала 40 человек, среди которых были восемь гражданок России. «В настоящее время ждем полную информацию от полиции Дубая. Предварительно известно о задержании восьми граждан РФ, в том числе инициатора съемки, среди 40 человек. Статья довольно серьезная — за участие в развратных действиях», — объясняли в Генконсульстве РФ. Представитель ведомства в беседе с РИА «Новости» выражал надежду, что власти эмирата могут помиловать девушек в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан.

В субботу, 3 апреля 2021 года, в соцсетях появились кадры, на которых более 10 девушек позируют обнаженными на открытом балконе гостиницы Dubai Marina. Описанные снимки возмутили общественность, и в этот же день участниц фотосессии задержала полиция.

Как передавало Associated Press, девушки приняли участие в фотосессии на открытом балконе небоскреба, однако не учли, что их можно увидеть с соседней высотки — оттуда их засняли очевидцы.

По информации газеты The Sun, модели участвовали в рекламном ролике для израильского веб-портала для взрослых — версии неназванного американского сайта. Утверждалось при этом что участницы фотосессии — уроженки России, Украины, Белоруссии и Молдовы.

По данным Telegram-канала «Восточный синдром», фотографом был уроженец Израиля. В то же время Telegram-канал Mash утверждает, что съемками занимался гражданин России IT-предприниматель Алексей Концов, основатель международной компании Involta. Тот же ресурс передавал, что одной из россиянок, которые снимались голыми на балконе отеля в Дубае, оказалась дочь российского олигарха Максима Воронина, бывшего банкира «Национального корпоративного банка». Сама девушка опровергла эту информацию Telegram-каналу «Подъем» и заявила, что планирует подать в суд на Mash за клевету. «Уверена, что в современном мире пересечение границы другого государства прекрасно отслеживается и полностью доказуемо. В Дубае последний раз была 2010 году в сопровождении родителей», — сказала она.

В профилях задержанных моделей в соцсетях есть немало откровенных съемок в нижнем белье и без него.

У многих также есть аккаунты на сайте, где можно продавать свои эротические фото и видео. Девушки действительно могут быть гражданками Украины — судя по многочисленным комментариям на украинском языке и геолокациям, в которых отмечены украинские города Киев, Одесса, а также горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области. Сейчас под их снимками растет число комментариев негативно настроенных пользователей, которые язвительно высказываются о том, что девушки оказались в тюрьме. Среди других комментариев — восхищение их красотой и сообщения о предложениях, направленных в директ.

В Эмиратах более либеральные законы, чем в некоторых других государствах Ближнего Востока, однако обнаженные съемки расцениваются как непристойность — так же, кстати, как и поцелуи на публике.

Официальные лица Дубая уже выразили возмущение обнаженной фотосъемкой. «Такое неприемлемое поведение не отражает ценности и этику арабской страны», — заявила полиция Дубая в публикации в Twitter.

Материалы дела переданы в прокуратуру для дальнейших разбирательств. Участникам фотосессии грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере примерно $1,4 тыс. долларов, а организатору — до 1,5 лет лишения свободы и $14 тыс. штрафа.

Организация за рубежом мероприятий, которые власти могут расценить как непристойное поведение или распространение порнографии, не впервые приводит уроженцев стран бывшего СССР за решетку. В 2018 году в Таиланде осудили «секс-тренеров» Анастасию Вашукевич, известную под псевдонимом Настя Рыбка, и Александра Кириллова (Алекс Лесли) — уроженцев Белоруссии.

В конце февраля 2018 года «секс-тренер» Кириллов был задержан в одной из гостиниц Паттайи — тайская полиция посчитала, что они с Вашукевич работают в стране без разрешения, нелегально занимаясь организацией секс-тренингов. Они провели девять месяцев в тюрьме в Таиланде, после чего были условно-досрочно освобождены и депортированы в Россию.

В московском аэропорту их задержали по делу о вовлечении в занятие проституцией. Как писал «МК», дело было возбуждено после обращения двух девушек, которые заявили, что после посещения их тренингов начали заниматься секс-работой.

Перед заседанием суда Вашукевич подтвердила, что заявление на них написала ее же подруга, Саша Травка. По рассказам общих знакомых, Травку — ее настоящее имя Александра Давыдова — привела в секс-тусовку сама Вашукевич. В 2017 году они вместе участвовали в акциях, которые придумывал Кириллов — например, вместе занимались сексом на набережной в центре Москвы, за что получили семь суток ареста.

Травка участвовала и в пикете в защиту Харви Вайнштейна: тогда несколько девушек из «гарема» Кириллова вышли голыми пикетировать американское посольство, прикрываясь лишь плакатами «Руки прочь от Харви». В итоге дело в отношении них было закрыто.