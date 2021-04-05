Лапы в кровь: в России продолжают проводить нелегальные собачьи бои

«Мы приехали, протестировали, уехали»

Жители Тюменской области пожаловались на заводчиков, которые устраивают собачьи бои между среднеазиатскими овчарками и делают ставки. Как сообщила Telegram-каналу «Подъем» жительница города Ишим по имени Ирина, собаки дерутся в вольерах, нанося друг другу кровавые раны, в то время как за происходящим наблюдают зрители.

«То, что бои проводят, я знала давно, как минимум лет десять, может, и раньше», — заявила Ирина.

Организатором боев местные жители считают собаковода Вячеслава Лумпова. Сейчас в отношении него проводят проверку правоохранительные органы, однако сам мужчина заявил, что не боится проверок, так как не нарушает закон.

«Мы занимаемся разведением среднеазиатской овчарки. Для племенной работы я делаю тестовое испытание: собака рабочая у меня или нет. Если нет, я кобеля не запускаю в племенную работу. У меня есть племенной кобель. Второй человек тоже занимается племенной работой. У него линия одних кровей, у меня — других. Он хочет свою собаку протестировать, я — свою. Мы приехали, протестировали, уехали. Какие зрители?», — заявил он «Подъему».

В конце марта текущего года еще одно заявление о жестоком обращении с животными поступило в полицию относительно испытательно-тренировочной станции для охотничьих собак «Фирсановка» под Зеленоградом в Московском регионе. Тогда местный житель заснял происходящее на притравочной станции на камеру: на его кадрах видны измученные дикие животные, которых, по словам очевидцев, использовали для дрессировки охотничьих собак.

«Пришел под видом охотника. Заглянул в клетку, где мишка сидит. Жуткие условия: грязь, ни еды, ни воды. Размеры — примерно три на три метра. Оказалось, там медведица. Она приподняла голову, потянулась мордой. А глаза — как у мученицы», — рассказывал РИА «Новости» москвич Леопольд, побывавший на станции.

Помимо медведя на станции также живут кабан и барсук, которых также использовали для тренировки собачьих охотничьих качеств. При этом вместе с собой в «Фирсановку» собаководы также привозили детей, позволяя им наблюдать за травлей животных собаками. «Они бегали, смотрели, для них это развлечение, забава. Девочка лет пяти-шести кричала: «Мишка плохой!», — описывал Леопольд.

В 2019 году в сеть также попало видео с чемпионата, на котором два алабая вгрызлись друг в друга. После этого зоозащитники забили тревогу, обратившись в МВД, писала «Комсомольская правда». Еще один ролик в том же году засняли в Дагестане: на нем пес прокусывает другому шкуру до крови, а хозяева даже не думают разнимать животных.

Сообщения о подпольных собачьих боях поступали также из Крыма и Красноярска, причем в последнем регионе, по данным зоозащитников, поединки зачастую заканчивались смертью бойцов.

«Кровавые бои ушли в подполье»

Как рассказала «Газете.Ru» руководитель питомника бойцовских собак «Империя демонов» Серафима Севко, сертифицированные собаководы и питомники не имеют права устраивать жестокие состязания между животными даже в целях воспитания, поэтому в большинстве своем такие мероприятия проводят подпольно недобросовестные собственники.

«У нас официальный приют, который зарегистрирован в реестре и ведет племенные книги. Мы занимаемся дрессировкой и спортом, ходим на выставки. Кровавыми боями для проверки качеств собаки такие заведения просто не могут заниматься ни при каких условиях — это запрещено законом. И рамки постоянно ужесточают. Еще в 90-е собачьи бои были очень распространены, тогда это и не ограничивалось», — объяснила собеседница издания.

По ее словам, некоторое время назад собаководы могли легально обучать своих собак «защитной службе» — она предусматривает натаскивание животного на защиту своего хозяина. Однако позже запретили и такой вид деятельности.

«Сейчас идет обсуждение запрета на участие собак в охоте. Нам остался только чистый спорт, соревнования на выносливость собак – по большому счету, просто эстафеты. В противном случае у нас отберут лицензию и закроют питомник – кому от этого будет лучше? Поэтому кровавые бои и ушли в подполье», — подчеркнула Серафима Севко.

Основная деятельность «Империи демонов» посвящена воспитанию питбультерьеров. Как отметила Севко, изначально этих собак действительно часто использовали для боев, так как жестокость заложена в них генетически.

«Исторически американские питбультерьеры, которых мы разводим, воспитывались для боев, однако сейчас далеко не все владельцы идут по такому кровавому пути. Они есть, но они андеграунд – закрытое сообщество, которое не распространяется о своей деятельности. Большинство владельцев ходят с собаками на выставки, занимаются спортом, дрессируют их при помощи кинолога – это и есть легальное хорошее воспитание собаки», — пояснила руководитель питомника.

В многопородном питомнике собак «Amazing success» также придерживаются тактики воспитания собак без агрессии и перекладывают эту ответственность на плечи владельцев, объяснила «Газете.Ru» его руководитель Анна Слепухина.

«У бойцовских собак есть врожденные навыки, однако развивать их или нет — решают уже их хозяева. Питомник за это не отвечает. Мы ставим всем щенкам клеймо, чтобы в случае потери или какого-либо происшествии можно было легко найти хозяина. По желанию их также могут чипировать», — рассказала она.

«Агрессивных собак держат два типа людей»

В России принципы содержания и дрессировки бойцовских собак регулируются законом «Об ответственном обращении с животными», принятым в 2018 году. И запрет на собачьи бои там прописан отдельно, объяснил «Газете.Ru» президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

«Бои также запрещены уставом нашего Союза, а к нам относится 1,5 тысяч кинологических клубов. Собаки приходят к нам на выставки только в том случае, если они никогда не участвовали в деятельности, связанной с боями. В племенной деятельности со следами травм они также участвовать не могут. Такое воспитание только портит собак, они становятся неуправляемыми, меняется психика. Животные начинают проявлять агрессию к другим собакам, а этого допускать нельзя в социуме. Многие ведь держат кошечек, хомячков, маленьких собачек. И если ребенок будет идти с такой собачкой, то боевые собаки будут проявлять агрессию и пытаться съесть другое животное», — рассказал Владимир Уражевский.

Потенциально опасными в России официально признаны 12 пород собак плюс их помеси и гибриды: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бандог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль донг, питбульмастиф, северокавказская собака. Правда никаких строгих запретов для их владельцев не предусмотрено — им всего лишь нужно гулять с собакой в наморднике и на поводке.

В законодательстве также отдельно прописаны нормы для тех собак, которых изначально готовят для охоты. Так, согласно Федеральному закону «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов», «подготовка и дрессировка собак охотничьих пород (собак, используемых при осуществлении охоты) в целях осуществления охоты допускаются только в охотничьих угодьях и только способами, не допускающими жестокого обращения с животными и причинения им физического вреда».

По словам Уражевского,

всех собак необходимо воспитывать так, чтобы они корректно относились и к людям, и к другим животным.

«Это категоричное правило. Никакие иные способы воспитания и «тестирования» не приветствуются Союзом кинологических организаций России», — подчеркнул он.

Относительно людей, которые позволяют себе устраивать собачьи бои и в целом воспитывать агрессивных собак, у специалиста также есть своя теория.

«Агрессивных собак держат два типа людей. Это те, кто просто любит мощных собак, потому что сами являются олицетворением силы – например спортсмены, борцы. Второй тип — это люди с комплексами. Их природа не наградила силой, поэтому они пытаются развивать ее в собаке. Это слабые люди, которые хотят видеть рядом с собой защитника», — уверен президент Союза кинологических организаций России. Он добавил, что за нарушение закона «Об ответственном обращении с животными» нужно наказывать. «Статья для этого уже есть. Пока что никого по ней еще не осудили, но помнить о том, что они могут попасть в тюрьму, таким заводчикам, как в Тюмени, определенно стоит», — заключил Уражевский.