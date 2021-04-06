Называли геем: почему фельдъегерь напал на детей в Екатеринбурге

Подростки из Екатеринбурга, которых избил майор фельдъегерской службы Андрей Шокодько, вели асоциальный образ жизни — они ругались матом, хамили взрослым и и не раз бросались в них камнями. Об этом «Газете.Ru» рассказала соседка одного из школьников Кристина.

«Дети достали многих, они ведут себя грубо и регулярно хамят взрослым. Это еще те сорванцы. Постоянно пакостят кому-то, правил приличия для них не существует: то оскорбят, то ударят кого-то или кинут что-нибудь. Эти мамаши пусть лучше не заявления пишут, а воспитанием займутся», — возмутилась она.

В марте школьники оскорбили местного фельдъегеря, сообщила его подруга Катерина.

«Я с ним говорила. Они прыгнули под машину, что его изначально испугало, а потом пошли оскорбления. Дети кричали и называли его мужчиной нетрадиционной сексуальной ориентации. Вот и не сдержался», — отметила она.

При этом после инцидента школьники стали хвастаться перед сверстниками, что довели мужчину в форме, сообщила жительница Екатеринбурга Ольга, которая знакома с семьей одного из подростков.

«Мой сын рассказал, что они долго смеялись над этим майором, что якобы его теперь посадят, ибо нечего ему быть мусором. Просто шокирует такое поведение. Сами спровоцировали, и в итоге получили за это. Конечно, если бы с моим ребенком такое случилось, я бы тоже устроила скандал. Но потом попыталась бы разобраться в ситуации», — сказала собеседница «Газеты.Ru».

Об инциденте стало известно накануне, 5 апреля — издание Znak.com опубликовало рассказ матери одного из пострадавших. По ее словам, 18 марта Шокодько ехал по улице Хохрякова, когда подростки перебежали перед ним дорогу под знаком «Осторожно, дети». Он им посигналил, а мальчики ответили ему неприличными жестами. После этого он якобы решил отомстить детям.

«Он доехал до конца Хохрякова, поставил машину, вернулся к перекрестку. Он надел капюшон, подошел к детям сзади, схватил их и начал бить головами друг о друга. Потом были несколько ударов по голове, по лицу.

В это время мимо приходила соседка, с ее помощью сыну удалось позвонить мне. Мой в крови стоял весь, второй уже чуть ли не сознание терял. Я вызвала полицию, скорую. [Майор] видимо, все понял и никуда уже не уходил», — сказала мать одного из мальчиков.

Сам майор заявил, что дети спровоцировали его на противоправные действия. «Двое молодых ребят, на вид 13 лет, стояли на обочине проезжей части и показывали в мой адрес нецензурные жесты. Я, притормозив и приоткрыв левое окно автомобиля, услышал в свой адрес нецензурную брань, от которой я почувствовал в свой адрес оскорбление, и в этот момент один из мальчиков — кто именно, я не помню, кинул камень в мой автомобиль и попал», — цитирует его показания Znak.com.

После этого, утверждает Шокодько, он припарковал автомобиль и подошел к школьникам, чтобы «проучить» — схватил их за воротники куртки и столкнул лбами. Затем майор решил отвезти подростков в полицию, однако его остановила соседка.

Она стала оскорблять его, а после прибытия на место матери одного из мальчиков скандал разгорелся еще больше. Женщина расцарапала ему руки и угрожала расправой. Далее, по словам майора, на место приехали полиция и скорая помощь.

Итогом конфликта стало заявление в правоохранительные органы от матери одного из мальчиков. Местное управление Следственного комитета инициировало проверку по факту избиения.