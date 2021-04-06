Сомнительное признание: новый поворот в деле врача Земченкова

Семья главного нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова, ранее задержанного по подозрению в убийстве супруги Ирины в 2010 году и уже признавшегося в преступлении, считает, что его признательные показания были даны под давлением. Об этом «Газете.Ru» заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Почуев.

«Показания Земченкова, которые могут сократить ему срок наказания, будут учитываться в любом случае, тем более, что предполагается, что эти показания давались добровольно.

Однако и у его защитников, и у потерпевшей стороны, от лица которой я уполномочен говорить, есть глубокие сомнения в том, что задержанный признался не под давлением следствия. Тем более, что Земченков давал эти показания в два часа ночи, изначально в отсутствие адвоката», — объяснил Почуев.

По его словам, родственники Земченкова ждут минимального наказания для задержанного, так как не могут поверить в его причастность к случившемуся.

«У отца Ирины и ее детей есть большие сомнения в том, что глава семьи оказался таким двуличным и коварным человеком, который мог на протяжении 10 лет жить в такой сделке со своей совестью, рожать новых детей даже. Приговор должен быть минимальным. Да и в целом пока нет никаких доказательств его вины. Складывается ощущение, что правоохранительные органы просто не придумали ничего более талантливого, чем предложить сдаться главе семьи», — подчеркнул адвокат.

Днем 6 апреля адвокаты Александра Земченкова сообщили, что он дал чистосердечное признание в убийстве по неосторожности. «Я хотел бы отметить, что чистосердечное признание было сделано не по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), а по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Это преступление небольшой тяжести», — заявил журналистам адвокат Сейран Арутюнян. В соответствии с этой статьей Земченкову грозит до двух лет тюремного заключения. Если же его осудят по статье 105 УК РФ «Убийство», по которой сейчас расследуется дело, врач может отправиться за решетку на срок до 15 лет.

Другой защитник Земченкова — Михаил Иванов — подчеркнул, что защита намерена разбираться в обстоятельствах признания. «Из личных бесед с нашим доверителем стало ясно, что такое решение он принял исключительно ради того, чтобы быстрее увидеть своих близких и родственников», — сказал Иванов.

Адвокаты обеих сторон по делу Земченкова также обратились к председателю СК РФ с просьбой пресечь все утечки информации о следствии, чтобы не формировать негативное мнение о враче до решения суда.

«Мы с коллегами тут, конечно, на разных сторонах, но у нас единый процессуальный интерес, сегодня семья Земченковых в полном составе обращается в адрес Александра Ивановича Бастрыкина с ходатайством о пресечении утечки информации от следствия с целью не допустить вынесения общественностью заранее обвинительного вердикта», — подчеркнул Александр Почуев во время совместной пресс-конференции адвокатов по делу.

Он добавил, что версия о причастности задержанного к убийству супруги является стандартной. При этом тело пропавшей в 2010 году врача Ирины Земченковой по-прежнему не найдено.

Заведующий отделением диализа Мариинской больницы в Санкт-Петербурге Александр Земченков был задержан 30 марта 2021 года и допрошен при помощи полиграфа. На основании полученных в ходе допроса сведений 1 апреля суд предъявил ему обвинение в убийстве супруги, совершенном в феврале 2010 года, и заключил под стражу.

Согласно основной версии следствия, Земченков убил супругу в ходе ссоры — после того, как сообщил, что уходит к любовнице. «После этого расчленил ее тело, части которого выбросил в мусорные контейнеры. С целью сокрытия совершенного преступления он обратился в полицию с заявлением о том, что потерпевшая якобы в указанный день ушла из дома на работу и пропала без вести», — сообщили следователи на сайте ведомства.

Сторона защиты уже обжаловала решение суда, так как сочла его излишне жестким.

Расследование дела о пропаже Ирины Земченковой возобновили после того, как 92-летний отец пропавшей напрямую обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину в 2020 году. После этого были подняты материалы дела, согласно которым, как оказалось, в день пропажи — 23 февраля 2010 года — женщина не выходила из дома, так как у нее был выходной день. Об этом говорили в своих показаниях родственники и знакомые пропавшей.

Об обстоятельствах исчезновения женщины родные и знакомые рассказывали в программе «Жди меня» в 2010 году. «В тот день мама поехала на работу проведать больных, хотя у нее был выходной. Обычно она ездит на машине, но в этот день поехала на метро. Отец просматривал камеру на «Петроградской», я просматривала все близлежащие. Там на входе тоже ее не было. Следовательно, в метро она не входила», — рассказывала дочь Земченко Екатерина. Охранник двора, в котором проживали Земченковы, Алимзан Малахов также отмечал, что не видел женщину, хотя знал ее в лицо. «Двор, конечно, здесь большой, но народу мало. Я бы заметил, если бы она стояла на дороге с кем-то. А так никого не было, дорогие пустые», — говорил мужчина.

Версию об убийстве Ирины Земченковой еще в 2010 году озвучивали даже экстрасенсы, которых привлекли к поискам. Одна из них предположила, что Александр Земченков совершил преступление не один, а при помощи сообщника. «Нам сразу была информация, что ее убили, расчленили, мы видели два пакета, их выбросили в Неву. Он говорит, что выбросил в контейнер, но это чушь, там был Следственный комитет, они бы ДНК быстро определили. Нет, тело в двух пакетах выбросили в воду. Зачем он это скрывает? У него точно был сообщник, он его просто покрывает. В мусор тело только в кино выкидывают», — заявила экстрасенс 5-tv.ru