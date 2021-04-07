Новая страница: как изменятся российские паспорта

Паспорта РФ могут слегка изменить содержание — 20-ю страницу паспорта предлагают дополнить сведениями о порядке выдачи и замены паспорта. Однако изменения в памятке владельцу паспорта РФ не станут поводом для массового получения новых документов. Об этом со ссылкой на МВД сообщает РИА «Новости».

«В случае принятия изменений гражданам производить замену паспортов в обязательном порядке не потребуется», — говорится в сообщении.

Ведомство намерено включить в текст памятки пункт о том, что паспорт «является основным документом, удостоверяющим личность гражданина России на территории страны». Кроме того, в МВД предлагают указать, что его должны оформить все граждане РФ, достигшие 14-летнего возраста.

В пояснительной записке к проекту постановления о внесении изменений в паспорт также уточняется, что на последней странице паспортного бланка следует разместить информацию, «содержащую основные положения, связанные с выдачей и заменой паспорта». В МВД полагают, что это нововведение повысит «комфортность правового режима документирования граждан».

Кроме того, изменить планируют подачу заявления на оформление нового паспорта. Подлежащий замене паспорт будет действовать еще 30 дней после достижения 20 и 45 лет. Если подать документы позже этого срока, то на гражданина наложат штраф. Пока новый паспорт оформляют, россиянину выдадут временное удостоверение личности.

В январе новый административный регламент МВД по выдаче и замене паспортов РФ официально запретил ретушировать фотографии для удостоверения личности.

«Одно из главных новшеств — уточненные требования к фотографии для документа. По новым правилам запрещена даже минимальная обработка и ретушь фото», — отмечалось в сообщении «Российской газеты».

Лицо гражданина не должно быть отредактировано, чтобы максимально точно передать все его особенности. Запрещается также использовать при фотографировании для паспорта цветные контактные линзы и одеваться в форму. Под запретом, как и раньше, фотографии в солнцезащитных очках и шарфах, закрывающих часть подбородка. Головной убор допустим, если гражданин носит его в соответствии с религиозными убеждениями. При этом он не должен закрывать овал лица. На фото для паспорта должны быть видны голова и верхняя часть плеч. Расстояние от макушки до подбородка не должно занимать более 80% кадра по вертикали.

Над головой должно оставаться порядка 5-6 мм свободного пространства. Фон должен быть белым, без пятен и теней. Чтобы подать заявление на получение паспорта, в МФЦ потребуются две фотографии (и третья для временного удостоверения личности, которое потребуется, если нет другого подходящего документа, например — загранпаспорта).

Важно также положение человека на фотографии — строго анфас, без улыбки и с закрытым ртом, выражение лица по требованию МВД должно быть «нейтральным».

Сейчас в России продолжаются работы по созданию и внедрению электронных паспортов.

По информации российского МВД, электронный паспорт по внешнему виду будет похож на банковскую карту. Паспортные данные будут вынесены на карту, на ней будет находиться фотография, фамилия, имя и отчество человека, а также дата и место рождения. Информация будет дублироваться на встроенный электронный чип, который будет содержать биометрические данные гражданина, в частности, отпечатки пальцев.