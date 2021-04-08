«Операция отчаяния»: каких пациентов с ковидом спасет трансплантация

Японcкие хирурги провели пересадку легких пациенту, перенесшему крайне тяжелую форму коронавируса. Донорами для женщины стали ее муж и сын, каждый из которых отдал ей по одному легкому, сообщили в пресс-службе больницы при Киотском университете.

По словам врачей медучреждения, лечение женщины продолжалось на протяжении трех месяцев. Несмотря на то, что в результате вирус удалось победить, оба легких пациентки были поражены настолько, что восстановить их не представлялось возможным. «Единственным способом спасти жизнь женщины была трансплантация», — пояснили врачи.

Еще одним фактором в пользу операции было состояние других органов, которые коронавирус не затронул. В противном случае, замена легких была бы невозможна, отметили медики. Сейчас женщина проходит процесс восстановления после операции и чувствует себя хорошо. Доноры также не испытывают никаких проблем со здоровьем.

Ранее, в начале марта 2021, врачам из Китая также удалось пересадить легкие зараженному ковидом пациенту, однако тогда орган был взят у человека с мертвым головным мозгом. Сейчас пациент по-прежнему находится под медицинским наблюдением и идет на поправку.

«Подобная операция несет очень много рисков, медицинский персонал должен работать в условиях с отрицательным давлением в защитных костюмах все время, что сложно как психологически, так и физически», — рассказывал после операции главный врач Народной больницы Уси в провинции Цхянсу Чэнь Цзинъюй. Он выразил надежду, что такой опыт поможет в дальнейшем сократить число смертей от ковида.

Тем не менее, как отмечают российские специалисты, такая трансплантация вряд ли станет востребованной во всем мире, так как для ее проведения должно совпасть много факторов.

«В России небольшой опыт пересадки легких в целом, поэтому сложно ждать, что такая операция приобретет популярность. Более того, очень сложно найти совместимых донора и реципиента. Должно совпасть очень большое количество маркеров, как, например, при переливании крови. Также необходимо учитывать, что пересаживать легкие нельзя при наличии даже малейших повреждений или инфекций. Найти такие легкие среди доноров, которыми обычно становятся пациенты с резко наступившей смертью, очень сложно», — объяснил «Газете.Ru» терапевт-пульмонолог, член Европейского и Российского респираторного общества Алексей Никишенков.

Показанием для такой операции может стать только очень большой объем поражения легких. Роль также играет интенсивность самого поражения.

«В самых тяжелых случаях легкие начинают фиброзироваться и перестают дышать. В таких случаях пациенты практически не выживают. Однако такое происходит крайне редко — как мы видим сейчас, даже после тяжелого ковида наблюдается почти полное восстановление легких, которое наступает спустя определенное количество времени. В среднем процесс занимает около года», — подчеркнул пульмонолог.

Более того, как отметила терапевт-пульмонолог Марина Казакова, пересадка новых легких пациенту совершенно не гарантирует, что они не будут атакованы коронавирусом вновь.

«Такую операцию стоит рассматривать только как операцию отчаяния. Новые легкие запросто могут быть поражены ковидом, от этого никто не застрахован», — сказала она «Газете.Ru».

Стоит также учитывать, что риски вновь заразиться ковидом вырастут в посттрансплантационный период, подчеркнула пульмонолог Анна Сергеева: «Каждому пациенту, перенесшему трансплантацию, нужно особенно бережно относиться к своему здоровью, так как некоторое время легкие будут только приживаться. Другой вопрос, что в это время человек чаще всего находится под чутким вниманием медиков. Они фиксируют любые изменения в организме, поэтому заражения коронавирусом наступить не должно».

За доноров, которые согласились пожертвовать своим органом для спасения другого человека, врачи также советуют не беспокоиться: по их словам, с одним легким живут многие пациенты, перенесшие рак, и мало ощущают изменения в своем организме.

«У доноров, оставшихся с одним легким, разовьется заместительная эмфизема, соответственно свою функцию это легкое выполнять будет. Конечно, объем поступающего воздуха восстановлен не будет и жизненная емкость органа будет снижена, но функцию газообмена такое легкое однозначно выполнять будет», — заключила Казакова.