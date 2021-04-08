Прямая угроза экономике: почему мигрантов не берут в российские школы

Дискриминация детей из семей мигрантов приводит к «социальной беспризорности» — в итоге в будущем на рынок труда выйдут неквалифицированные кадры, сообщила «Газете.Ru» глава Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

«Идет прямая угроза городской экономике, городской занятости. Рабочих мест для необразованной части населения с каждым годом остается все меньше и меньше, поэтому мы получаем дополнительную нагрузку в виде безработных мигрантов.

Именно поэтому в большинстве развитых стран стараются соблюдать права мигрантов и предоставлять им возможность получать образование. Да, на это приходится тратить деньги из бюджета, однако это гораздо экономнее, чем потом бороться с преодолением последствий наплыва необразованных граждан», — подчеркнула эксперт.

По данным замглавы администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова, только 17% детей мигрантов в России посещают школы.

«По данным МВД, в прошлом году в России зафиксировано пребывание почти 800 тыс. несовершеннолетних иностранных граждан. При этом в систему нашего российского школьного образования включены только 140 тыс. детей. Не совсем понятно, где находятся остальные», — цитирует его слова ТАСС.

Ранее проблему количества детей мигрантов в российских школах уже поднимал президент России Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям 30 марта..

«Сейчас нет готовых рецептов, но совершенно очевидно, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде. Но не только к языковой — к культурной вообще, чтобы они могли погружаться в систему наших российских ценностей», — подчеркивал президент.

В целом для того, чтобы устроить ребенка в российскую школу, мигранту приходится преодолевать много проблем, заявила «Газете.Ru» основатель миграционно-адаптационного центра для детей в Санкт-Петербурге Ильгиза Якшибаева. Первым препятствием на пути к получению образования — постановка на миграционный учет.

«По большому счету, это одна бумажка, которая дается при регистрации, но получить ее очень сложно: детям ее либо не делают вообще, либо делают фиктивную пустую ведомость, которая не значится в базах. При этом даже если документ все-таки удается получить, то за него приходится отдавать 20-23 тыс. рублей. У многих людей нет таких денег, поэтому их дети уже в течение 7-10 лет сидят в России без образования», — объяснила Якшибаева.

Те мигранты, которым все же удалось заручиться документом, получают направление в две или три школы, с которыми они должны лично договориться о приеме ребенка. Тем не менее и тут возникает новое препятствие.

«Дети мигрантов откидываются на дальние районы, а их родителям приходится бегать по школам и умолять принять ребенка. Помогают такие уговоры далеко не всегда — например, здорового ребенка запросто могут отправить в учебное заведение для умственно-отсталых, потому что другие школы отказались его принимать из-за цвета кожи или других национальных особенностей», — отметила Якшибаева.

В ряде случаев дети также не могут пройти в школу по месту регистрации, так как сами учебные заведения не хотят получить статус «мигрантских», объясняла «Би-би-си» социолог, заведующая Институтом социальной политики ВШЭ Екатерина Деминцева:

«Даже если есть все основания принять ребенка из мигрантской семьи, администрация лицеев или просто хороших школ заранее знает — будет негативная реакция со стороны местных родителей, и школа приобретет среди жителей неформальный статус «мигрантской». И администрация старается, чтобы стало как можно меньше таких детей».

После поступления в школу у детей начинается новый круг проблем. Главная из них — незнание русского языка. При этом больше остальных страдают те, кто идет не в первый класс, а уже в среднюю школу, так как для них не предусмотрено никаких специальных занятий или преподавателей, которые помогли бы подтянуть язык.

«В школе нет курсов русского как иностранного. В лучшем случае они возьмут ребенка и отправят в класс на год, на два младше. 15-летнего ребенка, который не знает русский, брать в 8-9 класс опасно для него же. Его посадят на два класса младше и он там будет плохо учиться», — говорила «Би-би-си» куратор программы для детей-мигрантов «Перелетные дети» Анна Орлова.