«Собака как пироженка»: в России участились нападения волков на людей

В последние три года в России число нападений волков на людей и сельскохозяйственных животных держится на высоком уровне, сообщили «Газете.Ru» в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

Так, по данным ведомства, в 2020 году было зафиксировано 210 случаев нападения волков на людей и больше 23 тыс. — на домашних животных.

«Количество выявленных случаев нападения волка на людей и сельскохозяйственных животных последние три года держится на высоком уровне. <...> В период с 2018 по 2020 гг. на территории РФ выявлено 712 случаев нападения волка на граждан и 93 865 случаев нападения на сельскохозяйственных животных», — отметили в ведомстве.

Главная причина учащения нападений волков — в разрушении их среды обитания, пояснила специализирующаяся на волках зоолог МГУ им. Ломоносова Елена Литвинова.

«По большей части речь идет о вырубке лесов. Из-за такого нарушения экосистемы леса покидают дикие копытные, которые являются главной пищей волков. Волкам нечего есть, и они выходят к людям. Если бы у нас заботились об естественной экосистеме, то, конечно, было бы намного меньше проблем», — сообщила она «Газете.Ru».

Ее слова подтвердил координатор проектов по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы (WWF) Александра Карнаухов.

«Конечно, волкам намного легче добыть домашнюю овечку, чем продолжать охотиться на исчезающих копытных.

— сказал он «Газете.Ru». — Почти любой городской житель уже может взять квадроцикл или снегоход и заехать в чащу леса, также жилые участки разрастаются. В итоге неудивительно, что и встречи с волками участились».

При этом повадок диких зверей люди, как правило, не знают, поэтому такие встречи нередко заканчиваются трагически, пояснил Карнаухов. «На самом деле волк сам знает, как себя правильно вести, нужно просто ему не мешать и потихоньку уйти. Волк очень боится человека. Но люди сами зачастую подходят, хотят посмотреть или начинают защищаться, хотя волк и не собирался нападать», — рассказал эксперт.

Литвинова вместе с тем заметила, что часто за волков принимают одичавших собак. «Ведь никто точно не идентифицирует, нападал ли именно волк. Кроме диких псов в некоторых регионах есть гибриды волков и домашних собак. Они ведут себя как хищники, но у них есть и домашние повадки, поэтому выходить к людям для них вполне естественно», — объяснила она.

В Минприроды РФ между тем сообщили об активной борьбе с нападениями волков. «Численность хищников ежегодно снижают в рамках осуществления любительской и спортивной охоты в сроки, установленные Правилами охоты, а также охоты в случае превышения показателей угрозы возникновения и распространения болезней волков, а также нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания», — пояснили в ведомстве.

В регионах за любительскую охоту на волка иногда даже назначают денежное вознаграждение. Так в Пермском крае с начала 2021 года за убийство волка установили плату в 20 тыс. рублей. «Неделю назад уже было добыто 195 волков», — сообщила «Газете.Ru» пресс-секретарь Минприроды Пермского края Маргарита Рощупкина.

«Охота — это мероприятие трудоемкое, очень энерго- и ресурсозатратное, то есть в среднем на добычу одного волка уходит три дня. Охотники смотрят по следам перемещение зверя, отфлажковывают, смотрят лежку, расставляют на номера опытных стрелков. Обычно охотится бригада. Это работа на благо общества»,

— добавила она.

Тем не менее зоологи с таким утверждением не соглашаются. «Единственный выход, который они нашли, — отстрел. Но это же только злит волков, еще больше нарушает экосистемы и, кроме того, под раздачу попадают иногда и снежные барсы – а это очень редкий вид», — возмутился Александр Карнаухов.

При этом он отметил, что в WWF также ведутся работы по обеспечению защиты от волков – только направлены они в основном на обучение граждан. «Есть специальные разработанные методы, которые мы объясняем, например, животноводам. Некоторые из них банальные – нужно держать скот в закрытых загонах, укреплять крышу, чтобы через нее хищники тоже не смогли пробраться. Но и этому далеко не всегда уделяют внимание, часто хозяйства стоят в очень ветхом состоянии», — сказал эксперт.

В Минприроды Пермского края также сообщили, что гражданам периодически напоминают, что не только сельскохозяйственный скот должен быть в загонах, но и собаки – в вольерах. «К сожалению, многие оставляют их на улице, а собака для волка как пироженка. В целом у нас постоянно идет работа инспекторов — они мониторят следы, проверяют, реагируют и сразу выезжают по звонку местных жителей», — заключили в ведомстве.

Только за последнюю неделю СМИ сообщали о двух нападениях волков. Так, 12 апреля стая волков насмерть загрызла 40 голов мелкого рогатого скота в селе у города Барда Пермского края. По рассказам местных жителей, таких нападений они не встречали последние 10 лет.

9 апреля, в городе Борисоглебск Воронежской области волк напал на мужчину возле детского сада. Потерпевшему удалось задушить зверя. Врачи рассказали местным СМИ, что мужчина обратился за медицинской помощью с незначительными травмами — раны обработали, а пациента отпустили домой.