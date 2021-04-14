В Москве поймали подозреваемого в убийстве наследника Деда Хасана

Мужчина, подозреваемый в убийстве вора в законе Альберта Рыжего (настоящее имя Али Гейдаров), задержан в Москве сотрудниками правоохранительных органов. Об этом со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлию Иванову сообщает РИА «Новости».

В квартире, где прятался предполагаемый киллер, проводятся обыски. Самого мужчину вскоре доставят в подразделение СК на допрос. Совместно с ФСБ и МВД были быстро установлены личность и местонахождение подозреваемого. СМИ отмечали, что стрелял в Гейдарова некий уроженец Азербайджана по имени Талех.

Сообщалось также, что пистолет подозреваемый мог сбросить в автобусе, следовавшем к станции метро «Сокол».

«Водитель автобуса 26-го маршрута, осматривая салон после очередного рейса на конечной остановке близ метро «Сокол», обнаружил в салоне, за сиденьем у окна, предметы, похожие на пистолет, магазин и патроны», — сообщил сайт mk.ru.

В автобусе подозреваемый поменялся куртками с неизвестным пассажиром, который позже вышел на конечной остановке у метро «Сокол». Позже куртка была обнаружена в мусорке.

По данным mk.ru, прорабатываются две версии убийства Алика Рыжего.

Во-первых, представители воровского мира могли отомстить ему за сотрудничество с правоохранительными органами, говорится в материале. Он мог выйти по УДО в обмен на показания на неких криминальных авторитетов.

Во-вторых, Алик Рыжий считался в преступном мире заказчиком убийства азербайджанского вора в законе Надира Салифова, застреленного в конце прошлого лета в отеле в Анталии. Салифов не признавал Гейдарова как вора в законе.

Убийство произошло 12 апреля в фитнес-центре в элитном жилом комплексе «Алые паруса» в Москве. Убийца пронес в здание пистолет, после чего подошел к тренировавшемуся Гейдарову и сделал два выстрела в затылок.

Момент убийства был заснят камерами видеонаблюдения. В зале находились свидетели, убежавшие оттуда, когда раздались выстрелы. Примечательно, что Гейдаров был в спортзале с личной охраной.

Агентство «Прайм Крайм» ранее сообщило, что Алик Рыжий был коронован в 2012 году кланом знаменитого вора в законе Деда Хасана. Он стал одним из последних его крестников перед убийством авторитета. Гейдаров был трижды судим за грабежи, вымогательство, нанесение побоев и хулиганство. Из ИК-3 в республике Марий Эл погибший вышел в июне прошлого года – на 13 месяцев раньше положенного срока.

Убийство Алика Рыжего стало первым убийством вора в законе в Москве с момента покушения на Деда Хасана в 2013 году.

Али Мусейб-оглы Гейдаров родился в Азербайджане в 1981 году, в 1996 году переехал в Архангельскую область, где помогал «старшим» торговать цветами и фруктами. Кроме того, в составе ОПГ «Комсомольская» он промышлял разбоем и воровством.

В 2000 году Ломоносовский суд Архангельска осудил Гейдарова на пять лет условно за грабеж и вымогательство. Спустя два года суд дал ему шесть лет уже реального срока за нанесение побоев, грабеж и похищение документов.

Третий срок – полугодовой – Гейдаров получил в 2008 году за хулиганство и подделку документов. В 2014 году он был арестован и отправлен в СИЗО за попытку мошенничества при продаже автомобиля. Преступники заманивали потерпевших посредством размещения в интернете объявлений о продаже дорогостоящего внедорожника по привлекательной цене, после чего наивные покупатели оставались без денег и машины.