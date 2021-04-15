Сохранить, нельзя разрушить: как сохраняют историческое наследие в Нижнем Новгороде

Мораторий на снос

800-летие Нижнего Новгорода стало хорошим поводом познакомиться поближе с городом не только для туристов, но и местных жителей. В проект #Реставрация800 вошли почти 100 объектов культурного наследия, расположенных на ключевых улицах старого Нижнего.

Обновление ждет и визитную карточку города — Чкаловскую лестницу.

В сентябре 2019 года на ней обрушилась верхняя смотровая площадка вместе с декором и подпорными стенками, из-за чего движение транспорта под аркой закрыли почти на полгода. Сейчас «Ковровую дорожку» от памятника Чкалову до Волги ремонтируют со всем уважением к ее истории: на верхних пролетах устанавливают подлинные ступени – они сохранились с 1940-х годов, чинят ограждения, меняют наружное освещение (свет станет более мягким) и несущие конструкции на верхней смотровой площадке. Иными словами, лестнице, которая чуть не «сползла» к набережной, вернут вид, максимально приближенный к историческому.

«Юбилей Нижний Новгород встретит обновленным, современным мегаполисом, сохранившим при этом свою идентичность, — отмечает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. — Всего к 800-летию будет отреставрировано более 100 объектов культурного наследия, благоустроено более 14 территорий, 79 общественных пространств в разных районах города, 220 дворов. Будет реализовано пять крупных проектов и обновлены многие учреждения культуры».

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Важное для города событие в этом контексте — создание Агентства по сохранению и развитию объектов исторической среды.

Это уникальный для России формат работы: учредителями выступили одновременно правительство Нижегородской области и сообщество градозащитников и активистов АНО «Заповедные кварталы».

«Первая задача агентства — разработать концепции развития территорий, опираясь на их историческую ценность и смыслы, — говорит градозащитник, советник руководителя Агентства по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области Анна Давыдова. — Разрабатывается концепция, потом предлагаются архитектурные решения. Для каждого дома составляется дорожная карта: как он должен быть отреставрирован, на чьи средства. И дальше начинается работа с инвесторами».

Таким образом, в Нижнем создают базу данных с информацией о состоянии исторических домов, чтобы принимать решения о сносе или сохранении объектов на основе детальной оценки недвижимости. Эксперты обследовали уже несколько кварталов, где располагались доходные дома мещан и ямщицкие слободки — всего 330 зданий. За последние три года на государственную охрану поставили около 40 объектов культурного наследия.

Комиссия собирается еженедельно. Специалисты уже изучили исторический квартал 1833 года (это улицы Горького, Решетниковская и переулок Гранитный), квартал церкви Трех Святителей и Започаинье, включая район бывших усадеб ямщиков — начало улицы Горького, а также улицы Малую Ямскую, Шевченко, Большие Овраги.

К реставрации домов в Нижнем привлекают не только экспертов, но и волонтеров.

В городе уже несколько лет проводят «Том Сойер фест»; его участники приводят в порядок фасады исторических зданий. В 2019 году о фестивале узнала вся страна, когда Глеб Никитин предложил гостям Петербургского экономического форума покрасить старинный нижегородский наличник. За кисть тогда взялись и видные чиновники, и звезды — Тина Канделаки, Стивен Сигал, Тимур Бекмамбетов. Так, несколько взмахов кисти сделали наличник символом сохранения объектов культурного наследия.

В этом году на фестивале, активно поддерживаемом в регионе, участники отремонтируют четыре дома усадьбы Лемке на улицах Короленко и Новой.

«После того, как пришла новая команда управления под руководством губернатора Никитина, у нас власти стали кардинально по-другому относиться к исторической среде, — продолжает Давыдова. — Если предыдущая команда управления все сносила, то при новой в 2018 году объявили мораторий на снос исторической застройки и начали вырабатывать механизмы, как юридически включить старые дома в новую жизнь. Потому что не так-то просто спасти расселенный дом от сноса — без властей все это было бы невозможно».

По словам генерального директора Strelka Architects Дарьи Парамоновой, современный город обязан работать с памятью и наследием, чтобы не утратить идентичность территории.

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«Команда, которая сейчас работает в Нижнем Новгороде над развитием городской среды, опирается на современную мировую практику, — говорит Парамонова. — Эти люди занимаются предпроектным анализом и вместе с архитекторами разрабатывают концепцию, а затем реализуют ее с участием автора. Такой подход дает возможность уделить особое внимание архитектурному наследию. Нижегородский регион в этом плане очень прогрессивный».

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Достопримечательности в Нижнем адаптируют под современные нужды горожан. Один из знаковых примеров такой трансформации — Нижегородский государственный художественный музей (НГХМ). Жемчужина его коллекции — самое большое в России историческое полотно — «Воззвание Минина». Константин Маковский работал над картиной площадью 42 кв м больше 20 лет.

«Смотреть на нее было непросто, — вспоминает министр культуры Нижегородской области Олег Беркович. — Если подойти близко, то видны только детали, если отойти — много бликов из-за неправильного освещения. Плюс сам зал создавал ощущение казенности из-за больничного цвета стен, старого паркета и батарей по центру. Все это не способствовало нужному восприятию».

Новое освещение картины дает возможность в подробностях рассмотреть портреты сотни персонажей. Дополнительно и более наглядно рассказывать об одном из важнейших событий в отечественной истории решили современным языком. Местная компания Dreamlaser разработала VR-сопровождение экспозиции: гости прямо в этом же зале погружаются в альтернативную реальность, где наблюдают за работой художника в мастерской, а о картине им рассказывает… сам Маковский.

«Нам было важно привнести не только развлекательный аспект, — говорит генеральный директор НГХМ Роман Жукарин. — Вы не просто рассматриваете картину, но и узнаете много нового о художнике, персонажах, окунаетесь в эпоху и быт XVII века, узнаете больше о Нижегородском ополчении».

К грядущему юбилею в доме Сироткина, который специализируется на западноевропейском искусстве, провели комплексный ремонт системы отопления и вентиляции.

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Теперь в залах с шедеврами Ренуара, Эль Греко и Тинторетто будут поддерживать необходимую для картин температуру и влажность. Кроме того, для камерной обстановки стены музея покрасили в более темный цвет. Внутренний дворик особняка раньше использовали только для хозяйственных нужд, но этим летом его откроют для посетителей и разобьют там сад.

Новый подход

Как ни странно, в сохранении исторического наследия в Нижнем Новгороде заметную роль играет уличное искусство. Работы мастеров стрит-арта на стенах старинных деревянных домов приковывают внимание горожан и гостей вызывают интерес к прошлому родного города.

«Уличное искусство находится, с одной стороны, на территории поп-культуры, а с другой — на территории современного искусства, — говорит художник, один из авторов книги «Краткая история нижегородского уличного искусства» Артем Филатов. — Стрит-арт вовлекает в себя большое количество молодых людей, туристов, исследователей, позволяет переосмыслить историческое наследие. В том числе развивается современное краеведение, люди начинают про это говорить, обсуждать, создавать движения в общественном поле».

Несколько лет назад Филатов и его команда провели в Нижнем фестиваль уличного искусства «Новый город: Древний». Восемь художников расписали семь старинных домов, уделяя внимание их истории. Так, на одном из зданий появились нарисованные окошки с лошадьми — прошлые владельцы дома некогда содержали конюшню.

«Нижегородские художники используют старое дерево в своих инсталляциях и объектах, — продолжает Артем. — Они адаптируют свои произведения под окружающую среду, выбирают натуральные цвета, которые встречаются в живой природе. В этом смысле художники, располагая свои работы на торцах домов, не закрашивают их полностью, а используют фактуру и цвет дерева в качестве активного участника композиции».

В 2017 году в Нижнем Новгороде реализовали проект «Обратно домой»: мастера стрит-арта арендовали у Правительства области историческое здание с протекающей крышей, которое нуждалось как минимум в косметическом ремонте.

Художники смогли вдохнуть в него жизнь и вернуть сюда Музей нижегородской интеллигенции, закрытый за несколько лет. В том же году проект «Обратно домой» получил премию в области современного искусства «Инновация».

Несмотря на противоречивое советское наследие, Нижний не отказывается от своего прошлого: город бережно относится к своей истории, переосмысливает ее и интегрирует ее в современные проекты. Подход, который на вооружение могут взять и другие города России.