Съел — и порядок: кому не подойдет кисломолочная вакцина от ковида

Съедобная вакцина от COVID-19, разрабатываемая Санкт-Петербургским Институтом экспериментальной медицины (ИЭМ), может быть опасной для людей с пищевой аллергией. Об этом «Газете.Ru» заявила инфекционист Лилия Баранова.

«Побочные эффекты могут быть у всех препаратов, поскольку каждый организм индивидуален. В случае же со съедобной вакциной это касается людей, у которых есть пищевая аллергия на молочные компоненты, содержащие лактозу, ведь именно они находятся в основе препарата. Так, при негативной реакции на компоненты вакцины, у людей может быть тошнота, температура или просто боль в желудке», — уточнила медик.

Тем не менее она подчеркнула, что после выпуска первой формы съедобной вакцины ученые могут заняться разработкой ее аналога на основе безлактозных компонентов. «Это позволит привить большую часть населения», — сказала Баранова.

Ранее директор ИЭМ, профессор РАН Александр Дмитриев сообщил РИА «Новости», что исследования такого вида вакцины начались в институте около года назад. По его словам, для выпуска препарата на рынок институту потребуется еще год.

«Больше всего она [вакцина] напоминает ряженку. Лабораторные мыши, крысы и кролики с удовольствием потребляют эту закваску. При этом формируется прекрасный иммунный ответ», — в свою очередь рассказал агентству автор проекта, глава отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ Александр Суворов.

Он отметил, что особенность вакцины — не только простейший способ ее введения, но и формирование другого класса антител по сравнению с инъекционными препаратами — иммуноглобулинов А (IgA).

«Это иммунитет слизистых оболочек, который вырабатывается помимо системного иммунитета. Он подобен тому, что формируется при обычном заражении инфекцией», — пояснил «Газете.Ru» заслуженный врач РФ, ведущий научный редактор Vrachu.ru Михаил Каган.

Директор ИЭМ Александр Дмитриев между тем подчеркнул: в отличие от других вакцин от коронавируса съедобный препарат дешевле в изготовлении, а его производство может быть организовано на базе любого действующего молокозавода.

«Если говорить простым языком, то генетически модифицированные бактерии в виде порошка высыпаются, например, в чан с молоком, и примерно за сутки получается готовый продукт, который не нужно очищать от примесей. Его остается только расфасовать», — уточнил он.

Еще одним из основных преимуществ съедобной вакцины, по мнению Михаила Кагана, является то, что людям можно будет принимать ее дома, тогда как все инъекционные вакцины требуют посещения медучреждений или пунктов для вакцинации, где существует риск заражения COVID-19.

«Также стоит отметить, что коронавирус сначала развивается в носу и горле, а вакцина с оральным применениям направленна именно на эти области, поэтому в случае чего поможет остановить инфекцию на самой начальной стадии»,

— добавил эксперт.

Кроме того, самостоятельный прием вакцины дома значительно облегчает логистику, уверен он. Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович согласна с Каганом. По ее словам, главное преимущество данного препарата в том, что его можно легко перевозить и хранить.

«Ключевым является то, что эта вакцина будет вводиться через рот, чтобы можно было оценить вкус, а это уже здорово, потому что сделать вакцину, устойчивую при комнатной температуре, — серьезный шаг», — сказала она изданию РБК.

«Если все клинические испытания пройдут успешно, то мы выйдем на новый уровень вакцинации населения. Об эффективности можно заявлять только после проведения клинических испытаний, однако о том, что антитела будут вырабатываться в любом случае, говорят технология производства и метод действия препарата», — заключила в свою очередь инфекционист Баранова.