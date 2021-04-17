Всплеск заболеваемости COVID-19: Россия вернулась к мартовским показателям

Федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19 в своем Telegram-канале сообщил об увеличении числа заразившихся за прошедшие сутки — выявлен 9321 новый случай. Это максимум с 20 марта.

Всю предыдущую неделю этот показатель был ниже 9 тыс. случаев в сутки.

Новые случаи коронавирусной инфекции не были зафиксированы за минувшие сутки лишь в Ненецком АО. Наибольшее число заразившихся — в Москве, 2822 человека (максимум с 28 января). Далее следуют Санкт-Петербург и Московская область (701 и 586 случаев за сутки соответственно).

Во главе списка регионов РФ с наибольшим приростом находятся также Нижегородская, Самарская, Воронежская, Иркутская и Саратовская области. Там за прошедшие сутки зафиксировали от 222 до 140 новых случаев.

Кроме того, за прошлые сутки от COVID-19 умерли 398 человек, сообщает оперштаб. Всего с начала пандемии в России скончались из-за коронавируса, по данным оперштаба, 105 193 человека. При этом, по данным Росстата, в РФ умерли от других заболеваний на фоне COVID-19 и самого коронавируса 200 тыс. человек.

Ожидать снятия эпидемиологических ограничений можно уже в «какое-то очень ближайшее время», заявила 16 апреля заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«Объемы вакцинации в России нарастают, и это хорошо. Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты. Сегодня очень важно, чтобы мы не растеряли то, чего с таким трудом достигли. В первую очередь это то, что касается ограничительных мер, которые работали и продолжают работать», — сказала вице-премьер.

По ее словам, снимать ограничения необходимо с осторожностью. Важно помнить, что конец весны — сложный период с точки зрения сезонных болезней. И хотя люди расслабились, инфекция никуда не исчезла, подчеркнула Голикова.

При этом темпы вакцинации населения в России нарастают — от COVID-19 привились уже более 8 млн россиян.

С начала пандемии на борьбу с инфекцией из госбюджета было выделено 516 млрд рублей, 415 млрд из которых ушли в региональные бюджеты, а 101 млрд — на нужды федеральных учреждений.

«Для лечения больных COVID-19 задействовано 2 420 медицинских организаций всех форм собственности, в том числе федеральных и частных. Развернуто в пик было 280 тысяч коек, в том числе 235 тысяч коек было перепрофилировано», — добавила Голикова.

В конце марта президент РФ Владимир Путин заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться уже к концу лета. По его словам, это произойдет при сохранении текущих темпов вакцинации населения страны.

Глава государства напомнил, что говорить об успешном формировании коллективного иммунитета можно будет, когда прививку от коронавируса получат около 70% взрослого населения России.