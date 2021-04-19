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Происшествия

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«Напал на полицейского, повалил ее на пол»: в Новосибирске застрелили арестанта

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Юристы рассказали о возможном наказании для конвоиров, убивших арестанта в Новосибирске

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В Новосибирске конвоир открыл огонь по доставленному в суд арестанту после того, как тот напал на одного из сотрудников полиции. От полученных травм находившийся под следствием мужчина скончался на месте. Железный прут для нападения новосибирец мог привезти из СИЗО, где он находился почти год. Юристы считают, что в этом случае следует начать проверку из-за халатности сотрудников изолятора. Если же конвоир нарушил правила применения оружия, то ему грозит до трех лет тюрьмы.

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В Новосибирске 35-летний мужчина попытался освободиться из-под стражи на территории Центрального районного суда. При попытке задержания сотрудники правоохранительных органов открыли стрельбу, из-за чего обвиняемый скончался до прибытия кареты скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Инцидент произошел утром в понедельник, 19 апреля. Известно, что погибший был задержан по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в особо крупном размере».

Как следует из сообщения пресс-службы районного суда, во время разгрузки автозака у здания суда, где должно было состояться заседание по изменению меры пресечения, обвиняемый в жесткой форме потребовал своего освобождения.

В региональном управлении Следственного комитета заявили, что по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции возбуждено уголовное дело.

«Находясь в кузове служебной автомашины УМВД России по городу Новосибирску, припаркованной к служебному входу суда, напал на полицейского, повалил ее на пол, приставил к шее металлический прут и стал высказывать угрозы убийством. Однако злоумышленник не смог довести свой преступный умысел до конца вследствие вмешательства других сотрудников полиции», — уточнила обстоятельства инцидента официальный представитель Управления СК РФ по региону Анастасия Кулешова.

По данным kp.ru, мужчина уже почти год находился в СИЗО. Его задержали еще в мае 2020 года как участника преступной группировки, занимающейся сбытом наркотиков в крупном объеме. В банде, по версии следствия, были четыре человека.

«Подозреваемые через интернет в мессенджере Telegram создали учетную запись под названием «Отдел Кадров» и осуществляли незаконный сбыт наркотических средств на территории Новосибирской области и Красноярского края в крупном и особо крупном размерах», — пояснил источник в правоохранительных органах региона.

В августе 2020 года в квартире одного из участников группы в Красноярске был обнаружен целый склад наркотиков, предназначенных для сбыта. Всего по делу были задержаны несколько человек.

Ранее арестант, погибший 19 апреля, вместе с женой и тремя детьми жил в городе Тогучине. Работал столяром, изготавливал из дерева столы, стулья и прочую утварь под заказ. Однако год назад в семье произошел разлад и пара развелась, после чего мужчина уехал в Новосибирск.

«У него руки золотые. Он строительством занимался, плотничал. Особо не пил, так, иногда выпивал. У нас трое маленьких детей, все сыновья. Но после развода он уехал в город и никак не помогал нам», — рассказала экс-супруга убитого Ирина.

Известно, что мужчина хотел вернуться в Тогучин и в семью, хотя его бывшая жена не собиралась принимать супруга обратно. О том, что он готовит побег из-под стражи, родные не знали.

Напасть с прутом арестант мог из-за невнимательности либо конвоиров, либо сотрудников следственного изолятора, считает адвокат Степан Карамышев. Как объяснил он «Газете.Ru», перед тем, как вывести арестанта из камеры СИЗО, его помещают в отдельный бокс, где тщательно досматривают — это связано с тем, что сотрудники конвоя обычно не носят оружие.

«Соответственно, после досмотра арестанта помещают в автозак и везут в суд, где его должны повторно досмотреть. В случае если он подобрал заточку или прут, как некоторые пишут, на улице, то это недосмотр конвоиров. Если привез с собой, то сотрудников СИЗО», — отметил адвокат.

C ним согласился председатель комиссии по юридической безопасности Ассоциации юристов России Алексей Гавришев. «Закон «О полиции», а также внутренние инструкции МВД России содержат подробное описание порядка применения оружия, поэтому нет оснований сомневаться в законности действий полицейских. Полагаю, что расследование требуется не только по факту убийства, но и по факту наличия у задержанного заточки, потому что этот факт свидетельствует о явной халатности», — сказал юрист.

По словам Гавришева, вооруженное сопротивление сотрудникам полиции задержанные и арестованные оказывают нередко. Но если окажется, что правоохранитель, который выстрелили в новосибирца, нарушил порядок применения оружия, его могут привлечь к ответственности за убийство при превышении пределов обороны — санкция по данной статье до трех лет тюрьмы.

«Кроме как трагедией, случившееся назвать сложно. Однако говорить однозначно о чьей-то виновности не представляется возможным, так как случившееся требует тщательного расследования», — заключил Алексей Гавришев.