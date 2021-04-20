«Друг и наставник»: что известно о подозреваемом в педофилии доценте

Арестованный по подозрению в педофилии 39-летний доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Алексей Раков предлагал своим студенткам после учебы провести время в интимной обстановке. Об этом «Газете.Ru» на условиях анонимности сообщила бывшая студентка бакалавриата.

«Это было в октябре 2019 года. Мы остались в аудитории наедине, после чего он аккуратно и обходительно предложил провести с ним вечер. Сходить куда-нибудь, а после поехать к нему домой «фильм посмотреть». Я отказалась, потому что мне не нужна связь с преподавателем, а он явно хотел этого», — рассказала она.

По ее словам, еще несколько девушек с экономфака в 2018-2019 годах также подвергались домогательствам со стороны преподавателя, однако никто из них не стал обращаться к руководству факультета и полицию, поскольку Раков после отказа девушек приставать не продолжал.

Во ВШЭ «Газете.Ru» тем временем сообщили, что «ни от студентов, ни от коллег жалобы на неэтичное поведение либо противоправные действия с его стороны не поступали».

«Как преподаватель он действительно хороший, но после этой ситуации комфортно рядом с ним я себя не чувствовала, хоть он и отстал от меня. Что касается выдвинутых в его адрес обвинений, то исключать, что это правда, нельзя. Но звучит, конечно, страшно», — продолжила экс-студентка бакалавриата.

Другие студенты отзываются о доценте положительно — они никогда не замечали, как Раков домогался сокурсниц. «Профессионал своего дела, уважающий своих студентов и их личное пространство. Его дисциплина была одной из самых интересных на курсе», — поделился экс-студент экономфака Дмитрий.

Другой бывший студент доцента Роман назвал его «другом и наставником». «Такие обвинения просто смешны. Чтобы Алексей Александрович развращал маленьких детей? Абсурд. Когда я учился, он помогал мне по учебе, советовал, что почитать и для других предметов. Разжевывал все то, что я не понимал»,

— отметил собеседник «Газеты.Ru».

Напомним, что 19 апреля в столичном управлении СК заявили об аресте мужчины 1982 года рождения, не уточняя его имени. По данным СК, с сентября по октябрь 2013 года он общался с несовершеннолетними в интернете, присылал им непристойные снимки, требовал от них того же и «совершал недопустимые развратные действия с использованием видеосвязи». Следователями установлены и проанализированы более 700 контактов пользователя с малолетними детьми в сети.

Позже источник РИА «Новости» в правоохранительных органах сообщил, что эти обвинения были выдвинуты доценту ВШЭ Алексею Ракову.

В пресс-службе университета подчеркивают: описываемые следователями случаи не связаны с работой Ракова. Тем не менее вуз готов сотрудничать со следствием.

«Мы видим информацию в СМИ о заключении под стражу и признании своей вины А.А. Раковым. Сразу же после получения соответствующих официальных документов судебных и следственных органов он будет отстранен от педагогической деятельности и уволен из Высшей школы экономики – но на текущий момент официальная информация в наш университет не поступила. Мы направили соответствующий запрос в СК», — сообщили в Вышке.

Там отметили, что расписание 3 и 4 модуля не предусматривало занятий доцента, а тем студентам, у которых он не сможет быть научным руководителем, будет оперативно подобрана замена.

«Университет осуждает любые противоправные действия, несовместимые со статусом научно-педагогического работника, к которому законодательство предъявляет повышенные требования по соблюдению правовых, нравственных и этических норм. Безусловно, все обстоятельства дела будут изучены в ходе его расследования, после чего судом будет дана окончательная оценка действиям А.А. Ракова», — заключили в ВШЭ.

По данным РЕН ТВ, раскрыть дело удалось после того, как в апреле 2021 года в полицию обратилась жительница Подмосковья, которая рассказала, что ее восьмилетняя дочь в 2013 году переписывалась с неизвестным мужчиной в Skype. Заявительница уточнила, что злоумышленник разговаривал с девочкой о сексе, просил прислать интимные фотографии и якобы сам оголялся на камеру. Женщина уверяет, что общение длилось около месяца. Следователи установили, что школьница общалась именно с Раковым.

Расследование этого и других эпизодов ведется по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», передает РИА «Новости».

Согласно порталу судов общей юрисдикции Москвы, в минувшую пятницу Чертановский суд поместил Ракова А. А. (инициалы совпадают с именем и отчеством доцента ВШЭ — Алексей Александрович) в СИЗО.

Между тем, как пишет издание «Вечерняя Москва», о преступлениях доцента еще в 2014 году полиции рассказал известный интернет-расследователь, глава общественной организации «Молодежной службы безопасности» Леонид Армер. В рамках «оперативного эксперимента» он, используя фейковые аккаунты при мониторинге педофилов в детских чатах, установил, что с четырех аккаунтов детям поступают однотипные предложения.

IP-адреса подтвердили принадлежность аккаунтов одному и тому же человеку — им оказался Раков. По словам Армера, сотрудник ВШЭ оказался «одним из самых настойчивых интернет-извращенцев», который в течение многих лет совершал подобные преступления.

«Изначально мы не знали, кем был данный пользователь. Понимали только, что у него явные проблемы в психосексуальной сфере. Когда оперуполномоченные выяснили, кто это, и у них, и у нас был шок. Можно предположить, что все это время он ошивался по иным ресурсам, выискивая детей так же, как и с 2005 по 2013 год, в чате», — пояснил Армер «Вечерней Москве».

По информации с сайта ВШЭ, Алексей Раков работает в вузе с 2011 года, его преподавательский стаж составляет 17 лет. Он является кандидатом исторических наук, преподает на факультете экономических наук. Раков — лауреат премии «Золотая Вышка», неоднократно признавался лучшим преподавателем вуза.