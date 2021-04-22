Жителя Севастополя арестовали за шпионаж в пользу Украины

Крымское управление ФСБ сообщило об аресте на два месяца россиянина, подозреваемого в государственной измене и передаче секретных сведений украинской разведке. Уголовное дело возбуждено по статье 275 УК РФ «Госизмена», поскольку подозреваемый – гражданин РФ, передает «РИА Новости».

Если бы он был гражданином другой страны, его привлекли бы по статье 276 «Шпионаж». Состав преступления в обоих статьях сходится.

«Задержанный <…> целенаправленно собирал и передавал в Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота», — отметили в пресс-службе управления.

ФСБ считает, что утечка таких данных могла разрушительно сказаться на российской обороноспособности.

Черноморский флот издавна интересует шпионов и агентов зарубежных разведок. Российские суды приговаривают людей к тюремным срокам за сбор и передачу секретных данных украинским военным и разведкам других стран.

В конце марта пенсионерку из Крыма приговорили к 12 годам колонии общего режима. Городской суд Севастополя признал ее виновной в шпионаже в пользу Украины.

66-летняя уроженка Бахчисарая сотрудничала с Главным управлением разведки Минобороны Украины. Она собирала информацию об отдельном авиационном полке Черноморского флота, сроках действия ключей к таблицам радиопозывных, таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных в мирное время, заявили в суде.

В декабре 2020 года Мосгорсуд приговорил бывшего украинского футболиста Василия Василенко к 12 годам колонии за шпионаж в пользу Киева. Свою вину подсудимый не признал. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Силовики задержали мужчину летом 2020 года, суть обвинений спецслужба не раскрывала из-за секретного характера сведений. По данным источников СМИ, Василенко был задержан, когда пытался купить списанное военное оборудование по поручению украинской компании, связанной с минобороны.

Летом 2020 года силовики задержали в Севастополе военнослужащего Черноморского флота по подозрению в измене. Он также передавал секретные сведения Украине.

В ноябре 2019 года сотрудники ФСБ задержали другого российского военнослужащего, которого также заподозрили в передаче ценной государственной информации Киеву.

По версии силовиков, солдат «целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства». Такое задание он также получил от ГУР Минобороны Украины.

Всего за год до этого глава пограничной службы ФСБ генерал Владимир Кулишов заявлял, что группы украинских диверсантов и шпионов будут пытаться проникнуть на территорию России.