Подполковник-миллиардер: суд решил судьбу экс-сотрудника ФСБ Черкалина

Кирилла Черкалина, бывшего начальника отдела управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России, приговорили к семи годам лишения свободы. Его признали виновным в мошенничестве и получении взятки в $850 тыс.

«Окончательно назначить Черкалину наказание в виде семи лет колонии строгого режима», — приводит ТАСС слова судьи Московского гарнизонного военного суда.

Черкалин также должен будет выплатить 637 млн рублей по искам предпринимателей, которые удовлетворены частично. При этом большую часть исковых требований — 18 млрд рублей — судья решил оставить для отдельного производства в гражданском процессе. Таким образом, суд удовлетворил иски в части фактического ущерба, а в части упущенной выгоды оставил их без рассмотрения, отмечает агентство. Гособвинитель просила для Черкалина 11 лет колонии и штраф в 34 млн рублей.

В рамках наказания суд лишил Черкалина звания подполковника и государственных наград. Ему также в течение трех лет после освобождения запрещено занимать должности на госслужбе.

Судья засчитал экс-сотруднику спецслужбы два года содержания под стражей из расчета день за день. В СИЗО он, как отмечали правозащитники, принес несколько икон, активно занимался спортом и отпустил бороду.

Приговор пока не вступил в силу и подлежит обжалованию, но только в части строгости наказания — подсудимый признал вину, и дело рассматривалось в особом порядке.

Ранее стало известно, что Черкалин согласен с обвинением прокурора и готов пойти на сделку со следствием. Ходатайство об особом порядке рассмотрения дела, по словам обвиняемого, было подано добровольно — бывший силовик понимал последствия и правила.

Сделка со следствием предполагает, что в процессе слушания доказательства изучаться не будут, а наказание не сможет превысить 2/3 максимального срока по соответствующим статьям. Черкалин обвинялся по статьям о вымогательстве взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). В сумме они могли бы привести к 25 годам лишения свободы.

Когда в середине апреля этого года прокурор запрашивала 11 лет лишения свободы и штраф в размере 34 млн рублей, она отметила, что Черкалин признал свою вину и принял активное участие в раскрытии дела.

«Черкалин выполнил все условия досудебного соглашения», — добавила гособвинитель.

Защита призывала суд назначить обвиняемому более мягкое наказание. «Черкалин способствовал расследованию этого дела и ряда других дел, чем, безусловно, значительно уменьшил тот общественный ущерб, который ранее нанес своими действиями», — сказал адвокат подсудимого.

Защитник попросил назначить наказание «без штрафа по статье «Получение взятки», а по статье «Мошенничество» — без реального лишения свободы». Сам Черкалин не стал выступать во время прения сторон.

Кирилла Черкалина задержали в апреле 2019 года сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ. Его обвиняют в мошенничестве в размере 490 млн рублей и получении взятки в $850 тыс. (на момент преступления — 52 млн рублей). При обысках у него изъяли наличные на сумму 12 млрд рублей.

Взятку Черкалин, как полагает следствие, получил за покровительство главы коммерческой фирмы в 2013-2015 годах. При этом производство по статье «Мошенничество» выделено в отдельное производство. В материалах дела указано, что бывший начальник Черкалина Дмитрий Фролов и их коллега Андрей Васильев в 2011 году, будучи сотрудниками спецслужбы, ввели в заблуждение предпринимателя Сергея Гляделкина.

Они убедили бизнесмена передать им долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг» на общую сумму 490 млн рублей. За это они пообещали прекратить уголовное преследование, которое мешало ему реализовывать свои инвестиционные проекты по строительству жилья в Москве.

В ноябре 2020 года стало известно, что прокуратура вернула более 6 млрд рублей в российский бюджет после продажи недвижимости и предметов роскоши Черкалина, в том числе дорогостоящих автомобилей. Имущество бывшего силовика было продано на международном рынке. Речь, в частности шла о пяти квартирах и двух загородных домах.

На одном из заседаний суда отец экс-полковника пытался объяснить что 45 млн рублей его сын получил из наследства деда в 2011 году. На эти деньги семья якобы купила квартиру на Мичуринском проспекте в Москве и три места на автостоянке. Денег также хватило на участок в Выборгском районе Ленинградской области.

$50 млн, 1 млн евро и 15 млн рублей, как объяснил Черкалин, он хранил в квартире родителей из-за «служебной необходимости».