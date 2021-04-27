Битва за абзацы: почему авторы вынуждены сокращать материал в учебниках

Критиковать авторов учебников по истории за скудное описание тех или иных исторических событий не стоит, так как зачастую они сталкиваются с жесткими ограничениями по объему пособия и не могут дать детальное описание. Об этом «Газете.Ru» заявил доктор исторических наук Олег Назаров.

27 апреля в Минпросвещения заявили, что в ходе проверки выявили учебник «История России и мира» для 11 класса под редакцией Олега Волобуева 2013 года, в котором «крайне слабо отражаются события Сталинградской битвы».

«Я Олега Владимировича знаю лично, он — квалифицированный историк. Тут необходимо иметь ввиду общую проблему авторов таких учебников, им нужно очень лаконично изложить информацию. Если тебе дается на Сталинградскую битву несколько абзацев, то тебе необходимо уложиться», — сказал Назаров «Газете.Ru».

Сам доктор исторических наук, почетный профессор МГОУ Олег Волобуев пояснил, что его учебник предназначался для выпускных классов и обобщенное описание Сталинградской битвы было направлено на повторение уже пройденного материала.

«Раздел о Сталинградской битве там, действительно, дан кратко. Но это не значит, что в нем нет основных моментов. Речь не идет о том, что мы стремились дать эту тему в каком-то усеченном виде. Учебник проходил экспертизу, и к нему не было претензий. Получается, надо ставить вопрос о том, что что-то было не в порядке с самой экспертизой?», — посетовал он.

Историки между тем убеждены: Сталинградская битва заслуживает большего объема, даже если материал дается для повторения.

«Ей надо бы уделять побольше внимания — особенно в старших классах, когда дети уже более осознанно воспринимают материал, и когда информация закрепляется на более фундаментальном уровне, чем в начальной школе», — сообщила «Газете.Ru» доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Елена Сенявская.

«Битва продолжалась 200 дней и проходила в два этапа: оборонительный и наступательный. В сражении принимали участие не только германские военные, но и армии Италии, Венгрии, Румынии, Хорватии. Одни события 23 августа 1942 года, когда произошла самая «варварская» бомбардировка города и погибло 40 тыс. человек, масштабнее чем многие другие войны.

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Поэтому нужно посвятить этому отдельную главу под названием «коренной перелом войны» — дать Сталинградскую и Курскую битву. Необходимо реструктуризировать сами учебники и учебный процесс. На примере Сталинградской битвы можно показывать и героизм, и потери, и масштаб войны», — отметил Назаров.

Между тем в Минпросвещения уже запланировали полностью заменить учебники по истории 2013 года под редакцией Олега Волобуева. Это произойдет со следующего учебного года, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Вместе с тем министерство вместе с депутатами Госдумы уже подготовило пакет поправок в федеральный закон «Об образовании в РФ», которые позволят усилить контроль качества учебников в колледжах.

«Надеюсь, что законопроект будет принят, и со следующего учебного года во всех колледжах будут те учебники истории, в которых не будет тех фактов, о которых говорил наш президент», — цитирует Кравцова ТАСС.

Массовые проверки учебников по истории начались после того, как 21 апреля 2021 года в ходе послания президента России Федеральному Собранию Владимир Путин заявил, что с удивлением читает некоторые учебники по истории, в которых нет информации о Сталинградской битве. Президент поинтересовался, кто пишет и кто пропускает такие учебные пособия.