Облачность в Сочи: почему в Москве отменили или задержали около 40 рейсов

За текущие сутки в трех аэропортах Москвы – Внуково, Домодедово и Шереметьево — было отменено и задержано в общей сложности 39 рейсов. Причиной задержки рейсов в несколько российских городов являются ухудшившиеся погодные условия.

Так, в аэропорту Сочи минувшей ночью скопилось более двух тысяч человек, ожидавших вылетов из-за того, что 21 рейс не смог прибыть в город по погодным условиям, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Низкая облачность в районе аэропорта с 21:00 не позволяла экипажам увидеть полосу, поэтому самолеты уходили на запасные аэродромы, в частности – в Минеральные Воды, передает РИА «Новости». К утру ситуация начала улучшаться и в течение дня, 1 мая, число остающихся в воздушной гавани пассажиров сократилось до 577 человек.

«Аэропорт Сочи возобновил прием воздушных судов. Видимость в районе аэродрома улучшилась. <...> Часть воздушных судов находятся в пунктах вылета. Аэропорт Сочи максимально усилился и готов к обслуживанию с запредельной нагрузкой, чтобы выйти в расписание. Вылета в Сочи из других аэропортов ожидают 22 рейса», — указывалось в сообщении.

Со всеми пассажирами работали представители авиакомпаний. Администрация аэропорта Сочи в течение вечера 1 мая пообещала урегулировать ситуацию и отправить четыре рейса в Москву и один в Краснодар.

По причине задержки рейса летевшая из Москвы в Сочи пара решила начать свадьбу прямо в Домодедово.

Молодожены под аплодисменты присутствующих исполнили первый танец брачующихся в зале ожидания, причем невеста была в свадебном платье, а муж – в черном праздничном костюме.

В Домодедово «Газете.Ru» рассказали, что рейс должен был вылететь вечером 30 апреля, но был задержан, и вылет состоялся утром 1 мая, так что молодожены продолжили празднество уже в Сочи.

Рейс из Питера в Сочи авиакомпании «Россия» также задерживали более, чем на 10 часов, пассажиры сидели на чемоданах в Пулково, сообщает «Фонтанка».

«Пассажирам рейса в Сочи два раза предоставлялись напитки и питание. Рейсу 5605 предоставлялось питание, напитки. Пассажирам с детьми предоставили гостиницу», — сообщили в авиакомпании «Россия».

В других городах также были отменены рейсы из-за непогоды. Так, в аэропорту Южно-Сахалинска и вовсе шел мокрый снег с сильным ветром, свалившим несколько столбов линий электропередач, что также создало нелетные условия и привело к отмене рейсов.

В петербургском аэропорту были задержаны пять внутренних рейсов (в том числе – в Москву и в Сочи) и два международных – в Барселону и на Кипр.

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» 1 мая также были задержаны рейсы сразу нескольких авиакомпаний. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«В аэропорту Екатеринбурга задержаны рейсы авиакомпаний «Победа» и Nordwind по маршрутам Екатеринбург - Москва и Екатеринбург - Симферополь. На рейсы ожидается более 200 пассажиров», — говорится в комментарии надзорного ведомства.

Причиной было названо позднее прибытие воздушных судов. Ситуация взяла на контроль транспортная прокуратуры региона, передает Ura.Ru.

Стоит отметить, что из Москвы были отменены также и международные рейсы, например — из Внуково были отменены рейсы в Ташкент и Абу-Даби, из Домодедово – вылеты в Анталью, Ларнаку (Кипр), Ош (Киргизия), Бишкек, Ереван и Акабу (Иордания).

При этом, МЧС не выпускало никаких предупреждений о неподходящих погодных условиях в российской столице, и весь день 1 мая в городе было солнечно, тепло и сухо. В самих аэропортах о причинах отмены не сообщили.