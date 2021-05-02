«Не стоит пренебрегать»: зачем нужно проходить ПЦР-тест после прививки

Тесты на коронавирус необходимо сдавать по возвращении в Россию из-за рубежа всем гражданам, вне зависимости от того, есть ли у них прививка от COVID-19 или нет. Об этом в эфире канала «Россия 1» заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«Пока не стоит пренебрегать ПЦР-тестированием. Пока у нас не накоплено такого объема информации для того, чтобы мы могли четко сказать, что если ты вакцинировался, ты абсолютно ни для кого не опасен», -— сказала она.

Человек, который привился от коронавируса, может все еще оставаться заразным, поэтому необходимо продолжать соблюдать меры профилактики. Об этом еще в январе заявил и.о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов.

«Привитый человек, он защищен, у него болезнь не развивается, но возбудитель может попасть на слизистые оболочки, там сохраняться какое-то время и выделяться во внешнюю среду», — подчеркнул врач.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в свою очередь заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается по-прежнему напряженной. Под наблюдением врачей находятся более 300 тыс. больных COVID-19.

При этом прививку от коронавируса сделали около 9 млн граждан РФ (обе дозы). Еще 13 млн привились первым компонентом вакцины, добавил он. Для формирования популяционного иммунитета, который бы обеспечил всероссийскую защиту от коронавируса, привить необходимо примерно 70 млн россиян.

По словам Голиковой, ежедневно в РФ прививаются от COVID-19 от 200 до 300 тыс. человек. Порой, добавила вице-премьер, число привившихся бывает и больше.

28 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга рассказал, почему в России показатели по вакцинации населения остаются на низком уровне.

«Каждая страна имеет свою специфику. Вакцины достаточно. Система уникально-разветвленная с учетом нашей обширной географии создана, но пока такой уровень спроса», — сказал представитель Кремля журналистам. Однако темпы вакцинации будут расти, добавил Песков.

«Темпы сейчас соответствуют востребованности населения. Все регионы обеспечены вакцинами. Нельзя не учитывать уровень естественной иммунизации, это те, кто уже переболел», — пояснил пресс-секретарь президента РФ.

В конце марта президент РФ Владимир Путин заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться уже к концу лета. По его словам, это произойдет при сохранении текущих темпов вакцинации населения страны. Глава государства напомнил, что говорить об успешном формировании коллективного иммунитета можно будет, когда прививку от коронавируса получат около 70% взрослого населения России.

Чиновники смотрят на ситуацию оптимистично, хотя и предупреждает об угрозе ухудшения ситуации в случае несоблюдения населением противоэпидемических мер. 16 апреля Татьяна Голикова заявила, что вскоре можно будет отменять введенные ранее ограничения. «Объемы вакцинации в России нарастают, и это хорошо. Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты. Сегодня очень важно, чтобы мы не растеряли то, чего с таким трудом достигли», — сказала вице-премьер.

При этом главный санитарный врач РФ Анна Попова неоднократно предупреждала — необходимо соблюдать масочный режим и другие меры профилактики, несмотря на снижение числа заболевших. Если этого не делать — очень скоро страна может вернуться к «нестабильной» ситуации. Пока что ситуация стабильна — об этом заявили в Роспотребнадзоре еще в марте.