25 погибших: в Бразилии ОПГ «Красная команда» вступила в бой с полицией

В Жакарезиньо — северном пригороде Рио-де-Жанейро – утром 6 мая в ходе перестрелки около станции метро Triagem погибли 25 человек. Инцидент произошел во время полицейской операции отряда по борьбе с наркотиками, который намеревался провести задержания членов банды, обвиняемых в убийствах, грабежах и других тяжких преступлениях.

Члены ОПГ пытались сбежать по крышам домов, когда полиция въехала в фавелы на бронетранспортерах, а над их головами пролетали вертолеты, эти кадры показали местные телеканалы.

Среди погибших — 45 летний офицер полиции Андре Фриас, он был убит выстрелом в голову, все остальные 24 погибших – участники преступной организации Comando Vermelho («Красная команда»). Кроме того, были арестованы 10 членов банды.

Также два пассажира метро получили ранения, они были госпитализированы и их жизням ничего не угрожает. Всего в операции принимали участие около 200 правоохранителей, из которых еще двое также были ранены и отвезены в больницу.

«Это самое большое количество смертей в ходе полицейской операции в Рио, которое превысило 19 убитых в ходе операции в трущобах Complexo do Alemão в 2007 году. Но тогда мы не потеряли ни одного из наших», — приводит Reuters слова начальника местной полиции Роналду Оливейра.

Мероприятия по поимке членов банды прошли в нескольких кварталах этого района, местные жители выложили видео, на котором видны передвижения полицейских между хижин бедняков, а также слышны взрывы, предположительно, гранат, передает портал G1.

С июня прошлого года Федеральный верховный суд (STF) приостановил операции в трущобах на время пандемии. Исключения допускаются только в «абсолютно исключительных случаях».

«Решение о проведении операции было основано на точной разведывательной информации [о деятельности банды]. Преступники отреагировали резко [на действия полиции], они пытались не просто убежать, а убить правоохранителей», — говорится в комментарии полиции штата Рио-де-Жанейро.

В управлении также выразили соболезнования в связи со смертью одного из своих коллег.

«К сожалению, навязанный этими бандами сценарий войны доказывает важность проведения операций по предотвращению усиления преступных организаций», — указывается в сообщении.

Один житель опубликовал фотографию залитого кровью пола в своем доме и сказал, что полиция застрелила двух преступников, которые, убегая, врывались в чужие дома.

Мужчина, который не пожелал называть свое имя, сказал, что его семья постарается как можно скорее покинуть этот район. «Мы стараемся продать дом как можно быстрее, мы не можем продолжать здесь жить», — сказал он.

Другие жители заявили, что офицеры изъяли их телефоны, обвинив их в предупреждении членов банды о рейде.

Граждане сказали, что они не могли выйти из дома почти все утро, например, невеста едва успела на собственную свадьбу.

«Я в отчаянии. Мы проснулись под огнем. Я собиралась, красилась дома. Моя свадьба была назначена на 9 утра», — сетует девушка, которая помолвлена уже два года.

Несмотря на стрельбу, невесте в один из моментов удалось покинуть дом, и она прибыла в ЗАГС за несколько минут до начала бракосочетания.

Беременная женщина, который была назначена операция с кесаревым сечением, не попала к врачу, поскольку местную семейную клинику Anthidio Dias da Silveira пришлось временно закрыть. Была приостановлена работа и двух пунктов вакцинации против COVID-19.

Жакарезиньо считается базой Comando Vermelho. Район преимущественно плоский в плане рельефа, полон переулков и окружен баррикадами, установленными преступниками, что, например, затрудняет доступ бронетранспортера.

Comando Vermelho занимается, в основном торговлей оружием и наркотиками, грабежами и похищениями людей. Она вербует в свои ряды несовершеннолетних из местных жителей бедных районов.

Группа, первоначально известная как Falange Vermelha («Красная фаланга»), была образована в 1979 году как союз между обычными осужденными и боевиками левого толка, которые вместе находились в заключении во время военной диктатуры в стране 1964–1985 годах.

В начале 80-х группа сменила название на Comando Vermelho и, как полагают, отказалась от своей крайне левой политической идеологии.

ОПГ контролирует некоторые районы Рио-де-Жанейро и участвовала в нескольких небольших конфликтах (в 2001 и 2004 годах) с конкурирующей бандой Terceiro Comando (переводится с португальского, как «Третье командование»), которая сама возникла в результате борьбы за власть между лидерами Comando Vermelho в середине 1980-х годов.

Организация представляет собой набор независимых ячеек, и не имеет строгой иерархии, однако цементируют все разрозненные группировки на самом «верху» лидеры ОПГ Луис Фернандо да Коста и Исайя да Коста Родригеш.

По данным гражданской полиции, преступники создали в регионе «типичную военную структуру», вооружившись винтовками, пистолетами, гранатами, жилетами и даже маскировочной одеждой полицейских и других госслужащих.

Стоит отметить, что Comando Vermelho стремится привлечь бразильскую молодежь в свои ряды в том числе и путем спонсорства спортивных ассоциаций и клубов, а также организацией спортивных мероприятий.

Помимо этого, ОПГ выделяет средства на проведение музыкальных фанк-фестивалей, «чтобы вербовать маленьких детей для торговли наркотиками», сообщает полиция.