Драки и «зиги»: как на Украине прошел День Победы

На Украине 9 мая произошел ряд нападений националистов на местных жителей, отмечавших День Победы.

В Одессе несколько радикалов попытались силой отнять у одной из одесситок портрет маршала Советского Союза Георгия Жукова и георгиевскую ленту. За женщину заступились окружающие, в итоге началась массовая драка.

Инцидент произошел на аллее Неизвестного матроса в ходе праздничного шествия Бессмертного полка и возложения цветов к Вечному огню. При этом, подоспевшая полиция назвала женщину «провокаторшей» и задержала, а затем доставила в районный отдел.

«Какой позор», «Вы не мужчины вообще!», «Это фашисты!» — так собравшиеся реагировали на действия силовиков.

Помимо этого, в День Победы правоохранители в Одессе задержали двух женщин, которые выкрикивали: «Слава Новороссии!» Всего полиция задержала шестерых человек за «нарушение общественного правопорядка».

«В результате проверок» был составлен один протокол по ч.1. ст. 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (изготовление и пропаганда Георгиевской ленты), два протокола по ст.173 (мелкое хулиганство), по ст.185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского).

Еще один резонансный случай произошел в украинской столице возле Киевского дворца детей и юношества, где растянули свои баннеры националисты в оливкового цвета балаклавах и одежде с нашивками, стилистически очень напоминающими символику фашистской Германии.

Один из них поприветствовал проходящего мимо ветерана – пожилого мужчину в парадной военной форме с гвоздиками – гитлеровским приветствием, а затем отвернулся. Этот момент попал на видео и был выложен в сеть.

Как выяснилось, зигующего человека в балаклаве зовут Михаил. Ему 16 лет, и он назвал себя представителем организации «Правая молодежь» — молодежного крыла «Правого сектора» (экстремистская организация, ее деятельность запрещена в России).

Прибывшая ювенальная полиция составила на него протокол за мелкое хулиганство и отпустила, сообщает «Украина.Ru».

«На самом деле, реальные меры, которые нужно предпринять очевидны. Привлекать к ответственности надо не только зигометов, но и организаторов провокаций - руководителей ультраправых, а также (что ещё важнее) их крышевателей из числа политиков и силовиков. И наказывать не мелкими штрафами. А максимально жестко. И это будут реальные действия, которых от нынешней власти, впрочем, уже и не ждут», — заявил в этой связи главный редактор информационного ресурса «Страна.Ua» Игорь Гужва.

По данным издания, руководил собравшимися на акции в Киеве националистами был Евгений Карась — глава праворадикальной националистической организации «С14», участник гражданской войны в Донбассе против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Националист в составе батальона МВД Украины «Киев-2» дежурил на блокпосте в районе Волновахи и занимался выявлением сторонников ДНР и ЛНР среди местного населения. В январе 2019 Карась был заочно арестован Басманным районным судом Москвы за нападение на российское посольство в Киеве в 2016 году.

Скандалы затронули и властные круги Украины. Утром 9 мая прошло возложение цветов президентом страны Владимиром Зеленским в парке Вечной Славы у могилы Неизвестного солдата, а затем состоялась панихида по погибшим во главе с предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата митрополитом Онуфрием.

После панихиды к священнослужителю подошёл представитель националистической партии «Национальный корпус» Алексей Бык и спросил, почему «Россия воюет с Украиной в Донбассе». Онуфрий воздержался от ответа на провокационный вопрос.

Также инцидент произошел в Киеве во время марша парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» около площади Славы.

Один из националистов Виталий Регор начал спорить с идущими женщинами по поводу отношения к России и спросил у них: «Чей Крым?» Ему ответили, что Крым принадлежит крымчанам.

Кроме того – судя по появившемуся в Сети видео – 9 мая произошла потасовка представителей Антифашистского комитета Украины с националистами около метро «Арсенальная» в центре Киева.

Драка началась в 10 утра из-за красных ленточек у людей с цветами. Участник конфликта заявил, что националисты проверяли всех на наличие коммунистической символики и в итоге стали срывать красные ленточки и мять цветы. Столкновение длилось недолго, после потасовки антифашисты ушли в парк Вечной Славы.

В парке же около Вечного огня полиция пыталась задержать бабушек, которые пришли с портретом Жукова. Но другие находившиеся там люди заявили, что не дадут увести женщин и пристыдили полицейских.

Затем люди окружили бабушек и стали петь «Катюшу», а также слушать их воспоминания о войне. Некоторые давали крупные денежные купюры ветеранам.

Стоит напомнить, что 8 мая на Украине отмечается День памяти и примирения, посвящённый памяти всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Согласно результатам опроса «Отношение украинцев к датам 8-9 мая», проведенного Active Group в конце апреля, 9 мая считает правильным праздновать 80,2% из 1200 респондентов, 8 мая — только 12% опрошенных.