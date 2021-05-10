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Происшествия

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Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский

Министр Мураховский нашелся после трех суток блуждания по тайге

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Пропавший в сибирских лесах министр здравоохранения Омской области найден живым

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский нашелся спустя трое суток поисков. Чиновник вышел из леса самостоятельно, какое-то время он оставался в селе Баслы, откуда его увезли в больницу. Врачи заявили, что заплутавший охотник в полном порядке. Искали Мураховского несколько десятков человек, кроме волонтеров из «ЛизаАлерт» в операции была задействована полиция и Росгвардия.

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Пропавший в лесу на охоте глава омского Минздрава Александр Мураховский нашелся через три дня поисков. Как сообщил Telegram-канал Mash Siberia, он сам сумел выбраться из тайги и выйти к людям возле села Баслы.

Оттуда чиновника отвезли в больницу в Больших Уках. Днем 10 мая в ходе осмотра медики заключили, что с Мураховским все в порядке, состояние здоровья «крепчайшее, ходит на своих двоих».

В сообщении отмечается, что министра «напоили чаем», после чего «друзья отвезли его в Поспелово». По данным ТАСС, Мураховский отказался от медпомощи и госпитализации. Жена чиновника в комментарии телеканалу «Дождь» заявила, что ее муж пока «не понимает масштабов поисков».

Министр здравоохранения Мураховский исчез в лесу 7 мая, когда поехал на охоту с друзьями. Перед пропажей чиновник связался с другими охотниками и сказал, что его квадроцикл застрял в болоте и дальше он пойдет пешком. После этого связи с ним не было.

Недалеко от места, где чиновник оставил свой квадроцикл (6,5 км от охотничьей базы), в лесу были также замечены два бурых медведя. В районе пропажи был развернут оперативный штаб, в поисках участвовали более 60 человек. Применялись вездеходы, вертолеты и несколько беспилотных летательных аппаратов.

Мураховский до назначения на пост министра был главой Первой больницы скорой медпомощи. Туда в августе 2020 года был госпитализирован Алексей Навальный — после того, как ему стало плохо в самолете. После этого его перевезли в немецкую клинику Шарите. Западные специалисты якобы установили, что Навальный был отравлен. Но российские медики не обнаружили следов отравления и сочли плохое самочувствие Навального следствием нарушения обмена веществ. Позже в своем Instagram Алексей Навальный поблагодарил российских медиков за оказанную помощь. Он разместил в соцсети пост, в котором отметил работу пилотов и медиков — тех, кто «сыграл ключевую роль в его судьбе».

По данным «РИА Новости», Мураховский поблагодарил всех за поиски и уже завтра намерен вернуться к работе.