«Разнес людей как кегли»: в Екатеринбурге машина въехала в пешеходов

Шесть человек пострадали, в том числе – двое детей, при выезде машины на тротуар в центре Екатеринбурга во вторник, 11 мая. ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Мамина-Сибиряка.

По свидетельству очевидцев, Toyota Camry двигалась на зеленый свет со стороны Первомайской улицы в сторону Малышева, а Seat Leon выехал на перекресток на красный свет и после удара его отбросило на пешеходов, сообщает URA.RU.

«Возле дома по адресу Ленина, 48 произошло столкновение двух транспортных средств. Пострадали пятеро взрослых и двое детей. По предварительной информации, один из автомобилей проехал на красный свет. От удара одну из машин отбросило на тротуар возле остановки «Оперный театр», где находились люди», — сообщили в региональном полицейском главке.

«Camry резко стартовала, она стола первая на перекрестке. И, судя по силе удара, водитель хорошо успел стартануть», — рассказал один из очевидцев.

На месте работали реанимация, одна машина «скорой помощи», две пожарных, а также шесть нарядов ДПС под руководством главы городской ГИБДД Вадима Буйдалина.

По официальным данным, 7-летний Никита получил ушиб колена, у его 11-летнего брата Михаила — сотрясение головного мозга тяжелой степени.

Мальчики шли по тротуару с бабушкой и дедушкой, которые не пострадали и на такси поехали в больницу к внукам.

Как рассказал глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, кроме несовершеннолетних мальчиков в больницу были доставлены 33-летний мужчина с переломом ноги и черепно-мозговой травмой, по данным екатеринбургского портала Е1 пострадавший — шеф-повар ресторана SteakHouse Михаил Аракелов.

Также в аварии черепно-мозговые травмы получили женщины 34-х и 80-ти лет. У пожилой женщины самые тяжелые травмы, врачи 36-й горбольницы Екатеринбурга борются за ее жизнь.

«Я стоял прямо там. Мальчик лежал более-менее, у мужчины кость торчала, нога свисала. Его положили на носилки и унесли в машину реанимации. Мы побежали к бабушке, у нее голова была разбита, часть мозга на тротуаре лежала. Она лежала в конвульсиях. Девушку-пассажирку сразу вынесли из машины, думаю, ничего страшного», — приводит свердловский портал Е1.RU слова очевидицы.

Предполагаемый виновник ДТП — водитель SEAT 1988 года рождения по имени Сергей — получил права чуть больше года назад. С тех пор он 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, причем, все штрафы — за превышение скорости.

«В аварии подозревается местный житель. Признаков опьянения у него не наблюдается.

По предварительным данным он проехал на красный свет светофора, двигаясь по проспекту Ленина в сторону УрФУ и допустил столкновение с Toyota Camry, которая ехала в сторону улицы Малышева», --отметил Горелых.

Другой участник аварии — водитель Toyota Александр, рассказал об обстоятельствах ДТП.

«Загорелся зеленый, мы поехали. Все машины остановились на красный, а этот вперед пролетел. И сюда отлетел. Я испугался, удар помню, а больше ничего не помню. Сработали все подушки. Потом вышел сам. Народу столько вокруг, все в крови лежали. Из машин люди достали аптечки, начали помощь оказывать, скорую вызывать. Пять машин скорой было. Сильнее всего пострадали бабушка и ребенок», — пояснил водитель.

Стоит отметить, что другой очевидец аварии по имени Артур сообщил, что водители после ДТП не помогали пострадавшим, а угрожали друг другу.

«Я помогал людям. Саму аварию не видел четко, услышал только звук удара, поднял голову и увидел, как серый SEAT разносит людей как кегли. Водитель Camry вылез и начал орать на водителя SEAT, стал бить ему машину и говорить, что тот завтра принесет ему 1 миллион рублей.

Ни один из водителей никакой помощи не оказывал пострадавшим, вот что ужасно. Вертелись у своих автомобилей. Водитель на Camry сразу пошел снимать номера», — пояснил свидетель.

Прокуратура Свердловской области поставила на контроль выяснение обстоятельств причин ДТП.

«По имеющейся информации, водители автомобилей на момент ДТП были трезвы. По данному факту органами полиции организовано проведение административного расследования, ход которого взят органами прокуратуры на контроль», — говорится в комментарии ведомства.

Процессуальное решение в отношении виновника ДТП правоохранительные органы будут определять, исходя из результатов определения степени тяжести травм потерпевших.