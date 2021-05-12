Пятеро пострадавших в Казани детей находятся в тяжелом состоянии

Доставленный в Москву 9-летний ученик казанской гимназии №175 находится в крайне тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь.

Всего в столицу самолётом Ил-76 МЧС из Казани было перевезено девять пострадавших — четверо взрослых и пятеро детей. Состояние ещё четверых детей характеризуется как тяжёлое, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Пострадавших детей определили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, ФГАУ НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» и ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского».

Решение о транспортировке пострадавших на лечение в Москву принималось коллегиально – после прибытия в республику министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и 39 специалистов из федеральных клиник.

«Состояние каждого пострадавшего обсуждалось на консилиуме, утром провели дополнительный и учитывая данные о транспортабельности детей, динамики их состояния, принято решение перевести восемь человек в федеральный центр», — рассказал замглавы регионального Минздрава Владимир Жаворонков.

Всего жертвами стрельбы в казанской школе стали девять человек и 23 пострадало. В Детской республиканской клинической больнице Татарстана под наблюдением остаются 14 детей.

«Мы расцениваем их состояние как стабильное, средней степени тяжести. С ними проводятся серьезные работы лучших наших медработников при поддержке коллег из федерального центра», — пояснил чиновник.

Среди погибших — семь учеников и два преподавателя: 55-летняя учительница 1-го «Д» класса Венера Айзатова и 26-летняя преподаватель английского языка Эльвира Игнатьева.

Вечером 12 мая один из пострадавших — мальчик 2006 года рождения – был выписан из ДРКБ, приводит РИА «Новости» слова руководителя пресс-службы президента республики Лилии Галимовой.

«Мальчик 2006 года рождения был госпитализирован с сотрясением головного мозга лёгкой степени и ссадинами лица. Сегодня вечером он выписан из стационара под наблюдение врачей по месту жительства», — сказала она.

По её словам, в сейчас в региональной больнице остаются 14 детей. Их состояние оценивается как стабильное.

Утром 11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев вошел в гимназию №175 в Казани самозарядным дробовиком Hatsan Escort и 150 картечными патронами в черной сумке — и устроил стрельбу в учебном заведении, которое окончил четыре года назад.

Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура.

На время следственных действий Галявиев будет заключен в СИЗО. Статья, по которой он обвиняется – «Убийство», может быть переквалифицирована на «Терроризм» — «при наличии оснований», как выразился заместитель главного прокурора Республики Татарстан Алексей Заика.

После трагедии комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду, 12 мая, рекомендовал принять законопроект об обороте оружия и усилении контроля за законностью владения «огнестрелом». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета Василия Пискарева.

По его словам, спикер Госдумы Вячеслав Володин после произошедшего в татарстанской столице поручил профильному комитету приступить к анализу российского законодательства в сфере оборота оружия.

Как уточнил Пискарев, в уже внесенном законопроекте прописаны «увеличение оснований для отказа в выдаче лицензий на оружие, равно как и расширение оснований по аннулированию лицензий, которые были выданы».

Депутаты, в том числе, предлагают лишить возможности получать лицензии тех граждан, которые имеют две и более судимости за совершение преступлений. Также предлагается запретить хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии. Владельцы будут обязаны информировать о фактах утраты или хищения у них оружия.