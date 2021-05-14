«Белое море» и Черная дыра: как Нижний Новгород решает проблемы экологии

Интерес к экологии в России за последние 20 лет существенно вырос и успел стать насущной потребностью, заявил недавно зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Особенно хорошо этот тренд заметен в Нижегородской области, губернатор которой Глеб Никитин возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы». Экотематика буквально пронизывает всю жизнь Поволжья — от приближающегося празднования 800-летия Нижнего Новгорода до решения таких частных вопросов, как рекультивация свалок и обмен опытом с другими регионами.

«Нижегородская область является одним из лидеров по реализации национального проекта «Экология», — говорит губернатор региона. — Мы были первыми в России, кто в рамках федерального проекта «Чистая страна» приступил к ликвидации трех крупнейших объектов накопленного экологического вреда, используя инновационные технологии. На данный момент рекультивация шламонакопителя «Белое море» и свалки ТБО «Игумново» в Дзержинске завершена, в этом году объекты исключили из Государственного реестра объектов накопленного экологического вреда. На третьем объекте – самом сложном как по составу, так и по технологии, – свалке промышленных отходов «Черная дыра», — работа по обезвреживанию отходов продолжается».

Еще одну проблемную свалку Нижнего Новгорода – Шуваловскую – планируют ликвидировать в следующем году. В прошлом году область получила на эти цели больше 300 млн рублей из федерального бюджета. Сейчас подготовительные работы на этом объекте завершены. В этом году разработаны проекты рекультивации двух областных свалок — в Богородске и Первомайске, на это выделено более 7 млн рублей.

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«Благодаря проводимой экологической политике и осуществлению природоохранных мероприятий, экологическая обстановка в Нижегородской области в настоящее время в целом является стабильной, — говорит эколог, председатель правления АНО «Равноправие» Наталья Соколова. — В целом принимаемые нижегородскими государственными органами меры позволяют достичь улучшения состояния окружающей среды, обеспечения безопасности населения, объектов природопользования, животного и растительного мира и среды их обитания, природных систем и территорий Нижегородской области».

Одновременно с ликвидацией известных объектов накопленного экологического вреда ведется работа по выявлению новых.

В 2019 году специалисты обследовали шесть адресов, в том числе свалку промотходов в Павлове, пруды-накопители кислых гудронов, мазутохранилище «Нефтеямы», полигон промышленных отходов в Балахнинском районе, а также свалку на бывшем заводе «Заря» в Дзержинске и хранилище гудрона на Московском шоссе.

Другое важное направление экологической работы в Нижегородской области – реализация федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Параллельно в регионе решают задачу раздельного сбора мусора. Уже разработан и утвержден специальный пониженный тариф (для юридических лиц. – Прим. «Газеты Ru») на отсортированные твердые бытовые отходы.

«В Нижегородской области активно проводится работа по реализации раздельного сбора отходов, — продолжает Наталья Соколова. — Предусмотрено раздельное накопление отходов, используемых в качестве вторичных ресурсов, и ТКО, не подлежащих сортировке. В области имеются участки по переработке резинотехнических изделий, аккумуляторов, бумаги и картона, всего работают 33 предприятия».

Важно отметить, что перед стартом мусорной реформы в регионе насчитывалось пять мусоросортировочных комплексов. Их мощностей было достаточно для обработки более чем 60% отходов, образующихся в Нижегородской области.

В 2019 году в областном центре ввели в эксплуатацию — крупнейший в России завод по переработке вторичных полимеров «Фантастик-Пластик». Он специализируется на утилизации полиэтилена и ПЭТ-бутылок, из которых получается прекрасное сырье для изготовления нового пластика.

«В Нижегородской области активно реализуется федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Мы - одни из тех, где реформа прошла достаточно гладко. Этому способствовала большая подготовительная работа с региональными операторами, управляющими компаниями и жителями», — отметил губернатор региона Глеб Никитин.

Заботу жителей Поволжья об экологии высоко оценило Русское географическое общество: в прошлом году оно признало нижегородский проект «Плавучий университет Волжского бассейна» одним из самых ярких и значимых достижений. В рамках проекта студенты Волжского государственного университета водного транспорта вместе с учеными ведущих вузов России проводят мониторинг состояния Волжского бассейна и ищут способы оздоровления великой русской реки.

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«Сейчас в Нижегородской области реализуется несколько направлений по нацпроекту «Экология», — говорит руководитель экологической организации «Изменим Мир» Анастасия Плужникова. — Это работа с отходами, оздоровлением Волги, с озеленением и многое другое. Губернатор Глеб Никитин у нас председатель комиссии по экологии в Госсовете. Для него это приоритетная задача. Необходимо уделять еще больше внимания профилактике, экологическому просвещению и образованию».

Экологии посвящены несколько событий празднования 800-летия Нижнего.

Например, традиционные весенние субботники в Нижнем Новгороде уже проходят в новом формате — уборка сопровождается музыкой, угощениями и лекциями о правилах раздельного сбора мусора. Первый из таких субботников прошел 24 апреля на 350 городских территориях. В нем участвовали больше 35 тысяч человек, за один день они избавили улицы, дороги и газоны от 4500 кубометров мусора.

Важным событием юбилея станут просветительские и информационные акции в рамках проекта «Экостарт 800». Они направлены на защиту окружающей среды от загрязнений и разрушения, разумное потребление и охрану природных ресурсов.

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Своеобразной точкой притяжения защитников природы в Нижнем Новгороде стал парк «Швейцария», который местные жители называют «легкими города». «Швейцарию» выбрали ключевым объектом благоустройства к 800-летию города – к юбилею парк получит новые павильоны и зеленые насаждения, а для 40 видов обитающих тут птиц школьники построят скворечники.

В феврале «Швейцария» встала на «зеленую гарантию» — это новая для отечественных экологов практика внедряется Всероссийским обществом охраны природы (ВООП).

Гарантия означает, что ВООП берет на себя обязательства по высадке новых деревьев в парке, если растения пострадают при благоустройстве. «Зеленая гарантия» будет защищать «Швейцарию» и ее флору до июля 2024 года. Именно в этом парке 14-15 августа пройдет экологический фестиваль Botanica, объединяющий сторонников экологии и разумного потребления.

Губернатор области Глеб Никитин активно изучает природоохранный опыт других регионов: недавно он посетил Челябинск, откуда привез перспективные наработки по организации стационарных и передвижных постов наблюдения за качеством воздуха. Приближающееся 800-летие Нижнего Новгорода заложит прочные основы для дальнейшего устойчивого развития города, один из принципов которого – жить и действовать экологично, с заботой о природе и на благо будущим поколениям.