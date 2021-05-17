Расстрельный список: по всей России фиксируют угрозы о нападении на школы

Московский школьник Матвей «в шутку» рассказал подруге о планах устроить нападение на школу. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

«Напуганная девочка сразу же рассказала обо всем своей маме. Та вызвала полицию. К Матвею тут же выехал наряд», — говорится в сообщении. Сам старшеклассник заявил полицейским, что просто пошутил и убивать никого не намеревается. При обыске у него в квартире нашли пневматические автомат и пистолет, сигнальный револьвер РС-31 и пустой тубус от РПГ.

Подобные шутки и угрозы от школьников обращают на себя внимание силовых структур по всей России. 17 мая в Тюмени был заключен под стражу 17-летний старшеклассник. Он разослал видео, в котором заявил, что планирует устроить расстрел в учебном заведении. По данным СКР, школьника обвинили в заведомо ложном сообщении о террористическом акте. Наказание по статье 207 УК РФ предусматривает либо крупный штраф, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

«В ходе проверки информация о готовящемся акте терроризма не подтвердилась. Предметов, указывающих на планирование совершения им теракта, не обнаружено», — говорится в пресс-службе СКР по Тюменской области.

Силовики заявили, что 11 мая юноша из хулиганских побуждений отправил двум ученикам своей школы видео с расстрелом и заявил, что готов сам устроить атаку и убивать людей. Вскоре его задержала ФСБ.

13 мая уголовное дело по 207-й статье было возбуждено в Амурской области. В Благовещенске задержали 17-летнего подростка, который также угрожал устроить расстрел в школе «как в Казани». Об этом он сообщил в соцсетях.

В школе №27, которую угрожал атаковать юный благовещенец, на время приостанавливали работу. Детей отправляли по домам. Мэр Благовещенска Олег Имамеев заявил, что «ситуация под контролем». Сообщение школьника о теракте также не подтвердилось.

В начале апреля в Барнауле (Алтайский край) полиция изъяла оружие и боеприпасы у отчима местного лицеиста. Мальчик в соцсетях грозился «устроить нечто грандиозное… мясо в школе». Школьник заявил, что его довели контрольной по математике. Узнав об этом, директор лицея обратился в полицию, после чего правоохранители провели со школьником профилактическую беседу. Юноша заявил, что пост написал после полученной «двойки» за контрольную и заверил, что не собирался устраивать теракт.

В начале марта в Пензенской области 16-летний школьник признал вину в том, что намеревался устроить массовый расстрел. Как сообщил ЦОС ФСБ, мальчик хотел «совершить убийство с ружьем». На кадрах опубликованного спецслужбой видео показаны ружье, банки с порохом и футболка с надписью «ненависть».

21 января в Московской области были «разоблачены» двое подростков, которые могли готовить нападение на школу, в которой один из них учился, а второй — выпустился. ФСБ вместе с полицией задержала шестнадцатилетних злоумышленников.

В ходе обыска у подростков нашли два «самопала» — кустарно сделанных пистолета. Изъяты были 9 петард и металлические пули, которые были совмещены с петардами — своеобразные патроны. Найдены также у них были черный плащ, тактические перчатки, маска и футболка с надписью «естественный отбор» на английском языке. Силовики заявили, что уголовное дело возбудить планируется по нескольким статьям УК.

В августе 2020 года в Адыгее к 4,5 годам лишения свободы приговорили 16-летнего школьника. Его признали виновным в подготовке преступления по статьям 30, 105 и 223 УК РФ. Суд решил, что мальчик готовил убийство двух и более лиц и незаконно намеревался изготовить взрывное устройство.

Тогда же в Москве двух шестиклассников поставили на учет, они заявили, что планируют совершить вооруженное нападение на школу. Мать одного из учащихся оштрафовали за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. По данным Life, 12-летние дети решили устроить нападение из-за травли со стороны одноклассников. Столичная уполномоченная по правам ребенка Ольга Ярославская эти сведения не подтвердила и выразила сомнения в серьезности намерений школьников.