Трагедия в Казани, арест Медведчука и состав сборной РФ на Евро: что пишут телеграм-каналы

Начнем по хронологии: с непрекращающегося скандала вокруг взлома американского трубопровода Colonial Pipeline. И если раньше в публичном пространстве в основном доминировали беспочвенные намеки Вашингтона в отношении России, то теперь неожиданно подключился Лондон.

В британском форин-офисе обитают приколисты, замечает в этой связи профессор Никита Кричевский.

Президент США Джо Байден сообщил, что доказательств причастности России к кибератаке на трубопровод Colonian Pipeline нет, но Москва, по логике Вашингтона, все равно несет за это «некоторую ответственность».

В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства Британии Доминик Рааб заявил, что Россия укрывает группировки, ответственные за киберпреступления. «Ранее Лондон обвинял Москву в кибератаках на другие страны и назвал Россию самой острой угрозой в области кибербезопасности», — отметил Кричевский, напомнив, что сама Британия на протяжении десятилетий упорно отказывает России в экстрадиции мошенников и прочих преступников.

Центральным событием в России стала трагедия в Казани.

Разумеется, российские телеграм-каналы полны разного рода анализом причин произошедшего.

Примечательно, что спустя пару дней после случившегося на медиафасадах российских городов появились портреты 26-летней Эльвиры Игнатьевой. Это та самая учительница английского языка, которая встав на защиту детей, стала одной из жертв нападавшего на школу.

РИАN пишет, что экраны с портретом педагога и хэштегом #УЧИТЕЛЬГЕРОЙ разместили на улицах городов так, чтобы их видели и водители, и пешеходы.

В Роспотребнадзоре в последние дни явно демонстрируют хладнокровие, называя «закономерными» суточные колебания заболеваемости COVID-19.

«В последние дни действительно наблюдается некоторый рост заболеваемости. Такие суточные колебания — то небольшой подъем, то снижение — в принципе закономерны на этапе стабилизации эпидемического процесса, на котором мы сейчас находимся», - заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Ну и люди, по мнению Пшеничной, расслабились, подзабыли, что и маски носить надо, и дистанцию соблюдать, — констатирует «Доктор прописал». — Помогут снижению заболеваемости соблюдение противоэпидемических рекомендаций и приближающееся лето (которое, судя по установившейся погоде, уже здесь). И вакцинация, само собой - это единственное средство надежно себя застраховать».

В середине недели Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства.

«Особое внимание стоит обратить на меры поддержки системы здравоохранения, — делится своим анализом «Мейстер». — Они охватывают все уровни - от муниципального до федерального. В части постковидной реабилитации по предложению «Единой России» регионам дополнительно выделят 25 млрд рублей на оказание плановых медицинских услуг населению. Кроме того, были восстановлены средства на достройку объектов здравоохранения на сумму в 2,7 млрд рублей. Эти деньги пойдут на ввод в эксплуатацию медицинских учреждений от Липецка до Абакана».

«Рассматривая инициативы становится понятно, что это в первую очередь доклад о выполнении пунктов апрельского послания Владимира Путина. И как нетрудно заметить, реализация поручений президента осуществляется невероятно быстро. Сделанный на здравоохранении акцент подчеркивает заботу о гражданах. И как отмечал в отчете и сам Мишустин, необходимо «восстановить справедливость» в моменте урезания бюджетных расходов на цели здравоохранения», — поясняет канал.

На прошлой неделе суд в Киеве отправил главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука под домашний арест. Его подозревают в госизмене, расхищении национальных ресурсов в Крыму, а также в «посягательстве на нарушение обычаев войны».

По делу проходит и соратник Медведчука по партии Тарас Козак, но он сейчас находится на лечении в Белоруссии. Политикам грозит до 15 лет лишения свободы. Некоторые официальные лица в Киеве даже заговорили ни много ни мало о сделке с Москвой по обмену Медведчука.

«Вообще говоря, подобная практика называется «захват заложников», — комментирует происходящее на Украине канал «Мышь в овощном». — А тех, кто так поступает, в мире обычно принято считать террористами».

И, по традиции, в конце о спорте.

Своими соображениями по поводу объявленного на минувшей неделе состава сборной России на чемпионат Европы поделился «Адекват»: «Не один год — и до самого последнего момента — я надеялся, что Акинфеев найдет силы и мотивацию помочь сборной последний раз. Не сложилось: Черчесов звонил Игорю (и не мог в этой обстановке не позвонить, конечно) 9 мая, надеялся и верил, надо думать, много больше, чем я, но - нет.

Претензий к Акинфееву быть не может: полтора десятилетия в воротах сборной дают ему безусловное право на любые решения - и право не мотивировать отказ в том числе. Но легче ни Станиславу Саламовичу, ни всем нам от этого не становится».

«Берусь утверждать, что за все наши семь десятилетий в большом международном футболе вратарский состав сборной и близко не был настолько ... неубедительным, как сегодня. И опасаюсь, что рваться будет именно там, где тоньше всего. Несмотря на все усилия, которые будут приложены к обратному всеми причастными», — резюмирует телеграм-канал.

На этом все!

До следующей недели...