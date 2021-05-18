Предъявите документ: сервисы по поиску попутчиков и сайты знакомств затребуют паспорта

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Сайты знакомств могут обязать собирать паспортные данные пользователей при регистрации. Норма может распространиться на приложения для поиска попутчиков – от их юзеров также понадобятся сведения о правах и транспортном средстве. Такую идею высказал член думского комитета по госстроительству и законодательству Евгений Марченко.

«Требовать паспортные данные – раз. Требовать надо водительское удостоверение – два. Почему? Потому что, может, человек без прав решил ехать, например. И, в-третьих, я бы еще требовал, например, чтобы они показывали техпаспорт своего транспорта средства – что оно не в угоне находится, и попутчик не будет втянут в какую-то сомнительную ситуацию, — сказал депутат «Газете.Ru». – Я бы все это установил и для сайтов знакомств — у меня есть жалобы от людей, там очень много мошенничества».

За несоблюдение правил Марченко предложил ввести административную ответственность и наложить на сервисы «серьезные» штрафы.

«Добровольно они (сайты) не будут этим заниматься, потому что это отпугнет многих клиентов. Конечно, это нужно все равно дублировать законом», — уточнил парламентарий.

Зампредседателя комитета ГД по информбезопасности Александр Ющенко отнесся к предложению коллеги с осторожностью.

«Технически необходимость существует – в интернет пространстве много кибермошенничества. Если происходит большое количество противоправных действий через ту или иную площадку, то конечно эта площадка должна нести, в первую очередь, моральную, этическую ответственность, должна предотвращать эти действия», — сказал он.

Однако этот вопрос, по его мнению, должны решать сами компании. «Персональные данные – новая валюта, это актив, который собирается, продается, перепродается, поэтому я бы тут с большой осторожностью относился», — отметил депутат.

«Слитыми» или купленными данными точно также могут воспользоваться мошенники, считает Ющенко.

Угроза утечек и шантажа

«Если мы говорим о профилактике преступлений, борьбе с преступностью, идентификация возможного нарушителя крайне важна», — подчеркнул председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена.

Преступления, совершенные в интернете, раскрывать тяжело, объяснил он. «С другой стороны, как далеко мы пойдем, насколько это будет вторжение в личную жизнь, нарушение закона о персональных данных – мы должны ориентироваться на него», — заявил Кучерена.

Если сайты знакомств и поиска попутчиков будут владеть такой чувствительной информацией, как паспортные данные, то они станут слишком лакомой целью для злоумышленников, предостерег исследователь киберугроз из компании ESET Лукас Стефанко.

«При взломе подобных интернет-сервисов и утечке персональных данных у мошенников появляются практически неограниченные возможности для коварных манипуляций. В случае с дейтинговыми платформами паспортные данные с точностью близкой к 100% указывают на неверных супругов, что может стать поводом для шантажа.

Пример утечки данных соцсети знакомств Ashley Madison в 2015 году продемонстрировал нам, что после обнародования 37 млн имен пользователей Северную Америку захлестнула волна не только разводов, но и самоубийств», — рассказал он.

Если говорить о сервисах поиска попутчиков, продолжил эксперт, то несанкционированный доступ к паспортным данным может стать отправной точкой для грабителей, которые будут уверены в отсутствии хозяина жилья по конкретному адресу в конкретный промежуток времени.

Знакомства и дороги

Официальная статистика МВД и Генпрокуратуры не сегментирует преступления, совершенные через сервисы для знакомств и поиска попутчиков. Однако подобные истории часто оказываются в общественном поле зрения.

Например, 26 апреля Мособлсуд вынес приговор по делу об убийстве директора двух ресторанов Burger King Ирины Ахматовой — с женщиной расправился ее попутчик с сервиса BlaBlaCar Виталий Чикирев.

По данным следствия, вечером 23 декабря 2018 года Ахматова ехала в Тулу из Москвы, с собой она взяла попутчика с BlaBlaCar. Чикирев создал в сервисе два аккаунта и забронировал три места. В итоге он сел в машину, а два других места остались свободными. Позже он попросил остановиться на обочине трассы М-2 «Крым» и попытался ограбить женщину, а после отказа передать ему деньги и ценности – убил ее.

В конце февраля этого года водитель из Вязьмы нашел попутчика на BlaBlaCar. Тот взял реквизиты его банковской карты и украл с нее 40 тыс. рублей, сообщали в УМВД Смоленской области.

В Белгородской области девушка знакомилась с мужчинами через сайты знакомств и соцсети, а потом просила денег якобы на лечение. С августа 2018 года по февраль 2021 года ей удалось похитить в общей сложности более 379 тыс. рублей, сообщила 14 мая пресс-служба регионального УМВД.

Полиция Таганрога в конце марта возбудила уголовное дело в отношении мужчины, укравшего драгоценности у интернет-знакомой. Они познакомились на сайте знакомств и после нескольких свиданий женщина пригласила злоумышленника к себе, а после его ухода обнаружила пропажу.

«Похожие истории, конечно, происходят, к сожалению. Если мы понимает, что пользователь негативный, мы его блокируем. Если речь о более серьезных случаях, есть определенный алгоритм обращения в полицию», — сказал «Газете.Ru» гендиректор «Мамбы» Андрей Бронецкий.

Чтобы безопасно ходить на свидания через тематические сайты есть несколько базовых правил, рассказал он.

«Встречаться нужно в публичных местах, перед встречей предупредить знакомых, куда и с кем идете, если есть возможность – созвониться с человеком заранее по видеосвязи, чтобы посмотреть на него. Если что-то не нравится, нужно сразу брать и уходить», — пояснил эксперт.

«Мультимодальная платформа BlaBlaCar объединяет поездки с попутчиками (карпулинг) и на автобусе. Что касается карпулинга, то здесь система основана на принципах саморегулирующегося сообщества. В основе – система отзывов и рейтингов, которые пользователи оставляют друг другу. Кроме того, регистрация аккаунтов обязывает пользователей подтверждать свои электронную почту и номер мобильного телефона, а также могут собираться иные данные (например, IP-адрес). Эти данные, в случае необходимости, позволят оперативно установить личность пользователя (если данные аккаунта не соответствует паспортным данным)», — сообщил директор по маркетингу BlaBlaCar Михаил Добров.

Компания неоднократно заявляла о том, что является сторонником повышения прозрачности и доверия пользователей к деятельности карпулинговых сервисов, почеркнул он.

«Несколько лет назад мы запустили добровольную верификацию пользователей по паспортным данным. Верифицированные аккаунты имеют соответствующий значок в профиле пользователя. Люди с верифицированными аккаунтами легче и быстрее находят себе попутчиков. Несколько миллионов россиян добровольно верифицировали свои аккаунты на платформе BlaBlaCar», — сказал представитель сервиса.

Услуги по верификации паспортных данных россиян для BlaBlaCar оказывает официальный сертифицированный подрядчик, добавил Добров.

«При выборе попутчика всегда стоит обращать внимание на дату регистрации аккаунта, отзывы от других пользователей и его рейтинг. Чем выше рейтинг и лучше отзывы, тем больше доверия. Если водитель предлагает вести переписку в другом мессенджере (уводит с сайта BlaBlaCar), просит сделать онлайн-предоплату поездки или просит предоставить данные банковской карты, то это строгое нарушение правил сервиса. Нужно жаловаться в службу поддержки, такой пользователь будет заблокирован», - пояснил он.

Эффект будет, но не колоссальный

В Ассоциации юристов России (АЮР) инициативу внести изменения в законодательство в части обязывания сервисов по поиску попутчиков и сайтов знакомств производить идентификацию пользователей с помощью паспортных данных, считают здравой.

«Она направлена на предупреждение преступлений, совершаемых с использованием упомянутых платформ. В числе уголовно наказуемых деяний, которые чаще всего происходят с использованием указанных сервисов, являются мошенничество, кражи, грабежи, изнасилования и порой убийства. Статистика в отношении этих видов преступных деяний, совершенных при помощи интернет-сервисов, не ведется, поэтому назвать точные цифры не представляется возможным», — заявила член АЮР Юлия Рамзенкова.

Сейчас Минстранс разрабатывает законопроект, призванный урегулировать отношения, связанные с карпулингом, добавила она.

«Регламентация отношений, возникающих при использовании сайтов знакомств, на наш взгляд, требуется, так как это позволит установить дополнительный контроль, а также произвести психологический эффект на потенциальных преступников», — сказала юрист.

Внесение правил о необходимости идентификации пользователей должно привести к сокращению количества преступлений, совершаемых при помощи интернет-платформ, считает она, но нельзя говорить, что это будет иметь колоссальный эффект, поскольку злоумышленники могут использовать чужие документы, что во многом нивелирует преимущества заявленной инициативы.