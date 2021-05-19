Финансирование глубокого залегания: вице-премьер отчитался перед Путиным за метро

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию заявил о нецелесообразности прокладки метро в российских городах-миллионниках.

По словам вице-премьера, в крупных городах лучше развивать железнодорожное сообщение, передает РИА «Новости».

«Мы в будущем считаем, что метро для миллионников пока не целесообразно, надо больше делать ставку на железную дорогу», — указал замглавы кабмина.

Суровая челябинская подземка

Сейчас в нескольких крупных городах России метро или планируется, или уже строится, однако, к примеру, в Челябинске власти также считают, что подземка им не нужна, хотя его прокладка началась еще несколько лет назад.

«Генеральный план подтвердил расчетами, что Челябинску метро не нужно.

Пассажиропотока, который наполняет метрополитен — более 70 тысяч человек, в настоящий момент нет. Нет столько людей, которым нужно было бы передвигаться с Северо-Запада на восток. У нас поменялась экономика, поменялись точки притяжения», — заявляла в прошлом году начальник управления перспективного развития Комитета градостроительства и архитектуры Ольга Никитина.

По ее словам, в генеральном плане метрополитен указывают для формальности. Это дает право получение денег на достройку станций, передает информационный ресурс 74.ru. Тем не менее, как докладывал Хуснуллин Путину, строительстве метро в Челябинске будет продолжено, и вице-премьер выезжал лично на место для контроля строительства.

«Там много лет назад начали строить метро, и дальше стояла развилка: либо его сейчас достраивать, что очень дорого, либо его сейчас ликвидировать, что тоже дорого — порядка 10 миллиардов. Мы нашли хорошее решение, как использовать часть метролиний для развития трамвая. То есть у нас центральная часть города начинает работать, дальше мы выходим наружу и интегрируемся в трамвайную сеть», — детализировал вице-премьер.

По его словам, такое решение приведет, во-первых, к развитию центра города, комплексному освоению территорий, откроет возможность для создания нескольких новых проектов, привлечения инвестиций в жильё, в создание рабочих мест.

«То есть проект практически готов, мы его можем запускать, буквально детали дорабатываем», — подчеркнул заместитель главы правительства.

Стоит отметить, что, по оценкам Ассоциации строящихся метрополитенов России транспортная проблема города Челябинска, имеющего индивидуальный исторически сложившийся облик и территориальное расположение, без ввода в эксплуатацию метрополитена просто не имеет перспективы решения.

Строительные планы

Красноярск – еще один город, где строительство метро задумывалось еще при Советской власти — 30 лет назад.

Сейчас проект находится на госэкспертизе. В апреле нынешнего года были опубликованы утвержденные эскизы первых станций. Первый этап строительства, включающий шесть станций, оценивают в 90 миллиардов рублей. Хуснуллин уже пообещал Путину найти для строительства метро в Красноярске более дешевое решение.

«Ситуация следующая. В городах-миллионниках начатые проекты надо постараться минимальными затратами закончить, но не теми деньгами, которые они называют», — указал чиновник.

Член кабмина привел в качестве примера вышеупомянутый Челябинск, где проект строительства метро изначально оценивался в 92 млрд руб., но затем специалисты предложили более дешевые варианты.

«Я туда уже договорился отправить своих проектировщиков. Считаю, что 100 миллиардов, заявленная сумма, достаточно большая. Мы найдем решение более дешевое, более оптимальное», — анонсировал Хуснуллин.

В Уфе строительство подземки было одобрено Комиссией Госплана СССР в 1981 году — после того, как население города перешагнуло через миллионный рубеж.

В 1998 году республиканским правительством были установлены сроки сдачи в эксплуатацию пускового участка первой очереди, в 2004 году дата пуска была перенесена на 2010 год, а еще через год строительство метрополитена было отменено в 2011 году постановлением мэрии.

В Омске строительство метро началось в 1992 году, его планировалось пустить сначала в 1997 году, затем в 2008, 2012, 2015 и 2016 годах (как подарок к 300-летию города), однако из-за проблем с финансированием и низкой транспортной эффективности пусковой линии метро в феврале 2014 года правительство Омской области предложило соединить построенные подземные объекты с наземным рельсовым транспортом.

В Ростове-на-Дону проект метро также несколько раз запускался и отменялся из-за отсутствия финансирования. В итоге в марте нынешнего года руководитель городского департамента транспорта Христофор Ермашов сообщил о создании к 2035 году в городе легкорельсового транспорта – как альтернативе метро.

От Москвы до Лебедяни

Сейчас метро действует в семи городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Самаре. Однако жители Липецкой области с этим не согласятся...

В Липецкой области строительство метро официально не планируется, однако еще в 1984 году Леонид Мулярчик — житель 30-тысячного города Лебедянь в 53 километрах от областного центра — лопатой киркой и отбойным молотком начал собственноручно рыть метротуннель.

Мулярчик очень хотел, чтобы в Лебедяни был свой метрополитен. В итоге к концу «нулевых» мужчина проложил тоннель длиной почти в 200 метров от городского железнодорожного вокзала до своего района «Черемушки». Однако, амбициозному проекту не суждено было продолжаться, поскольку в 2011 году мужчина, ставший всероссийской знаменитостью, умер.