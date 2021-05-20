Коктейль с феназепамом: московского отравителя приговорили к 16 годам

«Московского отравителя» Мурата Сабанова приговорили к 16 годам лишения свободы за серию отравлений и грабежей в центре Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе Басманного суда столицы.

«Суд назначил Сабанову наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — отметили в суде.

Как отмечает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы московской прокуратуры Людмилу Нефедову, прокурор запрашивала для уроженца Кабардино-Балкарии на год больше, чем решил суд.

Сабанову вменяют 50 эпизодов по нескольким статьям.

Из них 30 эпизодов разбойного нападения, 10 краж, совершенных с банковских счетов (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Кроме того, Сабанов украл паспорта (ч. 2 ст. 325 УК РФ) у шести человек и совершил четыре преступления, предусмотренных ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).

По версии следствия и суда, мужчина знакомился с людьми, которые употребляли алкоголь или были пьяны, в районе Чистых прудов в Москве. После этого он приглашал их в наименее людное место и угощал спиртным , в которое подмешивал феназепам, клозапин и трамадол. Правоохранители также считают, что в некоторых случаях он добавлял лекарства в бутылку жертвы.

Преступления Сабанов совершал с мая по июнь 2019 года. Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах сообщал, что при обыске у отравителя обнаружили пакетики с порошкообразными веществами и вещи потерпевших.

Лекарства, подмешанные в напитки, приводили к тому, что жертвы теряли сознание, и Сабанов беспрепятственно их грабил. Всего от его действий пострадали 30 человек, пятерым он причинил тяжкий вред здоровью. Стоимость похищенного Сабановым имущества превысила 1 млн рублей.

Адвокат одной из потерпевших Оксана Опаренко рассказала РИА «Новости», что злоумышленник признал свою вину частично — Сабанов не согласен с «причинением тяжкого вреда». Как передает агентство, он пошел на преступления, чтобы достать деньги на жизнь.

В 2019 году на The Village вышел материал, в котором утверждалось, что в Москве в течение июня мужчина травил и грабил людей в районе «Ямы» (Хохловская площадь) и ближайших баров. Отмечалось, что после нескольких нападений его задерживали, но отпустили под подписку о невыезде. После чего стало известно о новых подобных инцидентах.

The Village пишет, что среди пострадавших была и фоторедактор издания Людмила Чижова. Она провела три дня в коме с аппаратом искусственной вентиляции легких.

Чижову с друзьями отравили 7 июня на Чистых прудах. Она гуляла, пила фруктовое пиво, собиралась встретиться с большой компанией, а потом поехать в клуб. В какой-то момент к ее компании присоединился «бородатый парень Мурад». Девушка подумала, что это приятель ее друга. Последнее, что она помнит, как делает глоток фанты, которую предложил новый знакомый.

При этом издание подчеркивает, что медики долгое время не могли понять, чем отравлена девушка. «В выписке Людмилы Чижовой из больницы написано просто «неизвестное психотропное вещество». Точно ясно, что оно вызывает угнетение дыхания», — говорится в материале, который был выпущен в конце июня 2019 года.