«Не полезешь — лишат премии»: что известно о гибели рабочих в коллекторе под Таганрогом

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что причиной смерти 10 рабочих под Таганрогом стал выброс метана. Их тела подняли на поверхность.

«Случилась трагедия в Неклиновском районе. Я должен туда выехать. На данный момент известно о десяти погибших. В результате работы на глубине 8 метров на очистных сооружениях произошел прорыв метана», — сказал глава региона на выездном заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

По его словам, восемь человек находятся в больнице: двое в тяжелом состоянии, остальные — в реанимации. На месте трагедии уже находятся замгубернатора Михаил Корнеев, министр здравоохранения Юрий Кобзев, министр ЖКХ региона Михаил Солоницын, руководители администрации и руководство МУП «Водоканал» Таганрога.

«Ведутся спасательные работы, по моему поручению заместитель губернатора Михаил Корнеев и областные министры ЖКХ и здравоохранения сейчас на месте занимаются координацией действий. СУ СК России по Ростовской области возбудило уголовное дело. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — написал глава Ростовской области на своей странице в Instagram.

Как объяснил мэр Таганрога Андрей Лисицкий, долго время власти города не могли предоставить данных о количестве погибших, так как колодец был затоплен.

Трагедия произошла в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. Местные рабочие спустились в колодец очистных сооружений сточных вод, сообщает «Таганрогская правда» со ссылкой на региональное МЧС. Отмечается, что данные о ЧП поступили спасателям в 10:30, после чего на место выехали специалисты звена газодымозащитной службы.

На месте происшествия продолжаются поисковые работы, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. Задействован 51 человек, 16 единиц техники. Там же работают психологи МЧС. По словам источника ТАСС, спасатели ищут последнего из списка рабочих. Но нет достоверных данных о его нахождении на рабочем месте.

Как пишет Telegram-канал Don Mash, ссылаясь на слова неназванных коммунальщиков, во время плановых работ по очистке коллектора «молодой сотрудник случайно открыл вентиль», что привело к выбросу метана. Рабочие, находящиеся внизу, вдохнули газ и потеряли сознание.

Коллеги попытались помочь им. Среди них была и 60-летняя начальница станции таганрогского Водоканала Раиса Гаврилова. Она одной из первых начала вытаскивать рабочих, но в этот момент началось затопление — метан стал подниматься наверх, отмечает Telegram-канал. Женщина погибла.

Дмитрий, знакомый одного из пострадавших, рассказал «Газете.Ru», что рабочим не выдали газоизмеритель, «о противогазах вообще молчу».

«Мне звонила его жена и рассказала о том, что случилось. В том поселке, куда они поехали, сливают дерьмо практически со всех близлежащих населенных пунктов. <...> Да, они нарушили по факту технику безопасности и, скорее всего, на них всю вину и свалят», — считает он.

Мужчина отметил, что если «не полезешь, лишат премии и получишь свои ну 20 тысяч в месяц». «А как на это кормить семью? Вот и рискнули. Судя по всему был выброс метана, сероводорода или аммиака. Жаль ребят, в бригаде хорошие парни работали», — добавил Дмитрий.

Выброс метана на очистной станции под Таганрогом мог произойти в хлораторной. Об этом Telegram-каналу «Подъему» рассказали жители Дмитриадовки.

«Это сооружение, которое отвечает за перекачку фекалий с одного места на другое. Там, где произошел взрыв, как говорят, — это хлораторная, что обеззараживает воду водопроводную», — сообщили они.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») по факту происшествия.

«Председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным поручено передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. На место ЧП отправились криминалисты ГУ криминалистики СК. Они установят все причины и обстоятельства гибели рабочих.

В свою очередь прокуратура Ростовской области инициировала проверку.

Как пишет РИА «Новости», высокая температура воздуха (а в Таганроге в пятницу, 21 мая, было свыше +20℃) усиливает процесс образования и накопления в резервуарах ядовитых веществ, которые и так скапливаются там в высокой концентрации. Речь идет об азоте, сероводороде, углекислом газе, метане, аммиаке.

Инцидент в коллекторе не несет опасности жителям ближайших домов. По данным источника ТАСС, «распространения газа [на жилые районы] нет», так как сооружение, где произошла трагедия, находится вдали от жилого квартала.