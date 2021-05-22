«Это вылечить невозможно»: в РФ вновь заговорили о смертной казни для педофилов

Убийство 12-летней девочки из Нижегородской области педофилом-рецидивистом привело к возвращению дискуссии о возможной отмене моратория на смертную казнь в России. Так, детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова считает, что это необходимо сделать. Или, как добавила Мишонова, стоит подумать о пожизненном заключении за преступления сексуального характера против несовершеннолетних.

«А их силу и труд использовать на благо общества. Я за то, чтобы они не выходили, потому что почти в 100% случаев случается рецидив. Это вылечить невозможно. И каждый раз мы понимаем, что выходит человек, который настроен на то, чтобы совершить очередное преступление», — отметила Мишонова в интервью РИА «Новости».

Ранее детский омбудсмен Подмосковья в своем Telegram-канале «Осторожно! Дети» репостнула материал о поимке предполагаемого убийцы школьницы из Нижегородской области. В сообщении отмечается, что им оказался ранее неоднократно судимый за изнасилования педофил.

13 мая девочка не вернулась домой после школы в поселке Большое Козино. Родственники школьницы обратились в правоохранительные органы. Тело ребенка нашли в тот же день. Telegram-канал Life SHOT сообщал, что на теле подростка зафиксированы следы изнасилования. Арестованный признался в убийстве, но утверждает, что школьницу не насиловал.

Мораторий на смертную казнь действует в России с 1997 года. Тогда Россия вступила в Совет Европы и подписала протокол к Конвенции о защите прав человека об отмене смертных приговоров в мирное время.

«Эта идея [отмены моратория на смертную казнь для педофилов] получает все большую поддержку в обществе, но она не получает поддержки в Госдуме и в наших элитах, потому что возвращение смертной казни означает выход из Совета Европы,

— сообщил изданию «Подъем» первый замглавы комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. — Значительная часть нашей элиты к этому не готова. В ближайшее время провести эту инициативу будет очень трудно».

Комментируя слова Мишоновой он отметил, что подобный законопроект его партия «Справедливая Россия» неоднократно предлагала на рассмотрение в Госдуме, но инициативу отклоняли. «Думаю, сейчас в очередной раз внесем», — сказал он.

С депутатом не согласен глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» он заметил, что с точки зрения религиозного гуманизма смертная казнь в России неуместна.

«Почему смертная казнь нехороша? Потому что с точки зрения религиозного гуманизма, хотя слово гуманизм по отношению к преступникам, может быть, неуместно, тем не менее, не человек давал жизнь другому человеку. Это с точки зрения религиозной не очень хорошо — убивать людей, даже страшных преступников», — считает Фадеев.

Он напомнил, что «есть много примеров судебных ошибок, когда приговоренных к смерти людей лишали жизни, а потом выяснялось, что они невиновны». Фадеев подчеркнул, что «это тоже надо учитывать».

«Я считаю, что наказание в случае педофилии, массовых убийств, убийств детей должно быть жестким, предельно жестким, но я не считаю, что надо отказываться от моратория на смертную казнь, вот у меня такая позиция», — сказал член партии «Единая Россия».

Вместе с тем он заметил, что педофилы и так отбывают наказание в тяжелых условиях.

«Если говорить о замене смертной казни пожизненным заключением, что бывает часто, таких случаев довольно много в стране. Есть несколько специальных учреждений, где содержатся приговоренные к пожизненному заключению, и там очень тяжелые условия. Сказать, что государство едва ли не милует этих преступников — так нельзя говорить. Эти преступники наказываются жестко», — сказал глава СПЧ.

Он также указал на связь резонансных преступлений с возобновлением дискуссий о целесообразности возвращения высшей меры наказания. Фадеев отметил, что людей, которые пережили горе утраты близкого, «можно понять».

С Фадеевым в вопросе возвращения смертной казни согласен и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Ранее он заявил, что в России это невозможно.

«Вариантов, при которых может быть отменен мораторий на смертную казнь, нет. Есть решение Конституционного суда (КС) Российской Федерации о невозможности возвращения смертной казни у нас в стране», — приводит его слова РИА «Новости».

Сенатор отметил, что в КС объясняли это тем, что мораторий на смертную казнь, который длится уже не одно десятилетие, сформировал устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым такому наказанию.

В 2019 году Клишас также делал подобные заявления. «Безусловно, нельзя игнорировать чувства жителей города, вместе с тем, для возвращения смертной казни нет правовых оснований. Я выступаю категорически против возвращения смертной казни в современные правовые реалии», — отмечал сенатор.

Говоря о «чувствах жителей города», член Совфеда имел в виду разъяренных саратовцев, которые чуть не устроили самосуд над 35-летним местным жителем Михаилом Туватиным, который изнасиловал и задушил 9-летнюю девочку. 9 октября 2019 года она отправилась в школу, но не вернулась. Ее тело нашли спустя два дня поисков.

После той трагедии замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва», что мужчина привлек внимание психологов во время отбывания своего последнего срока.

«Человек этот непростой — он все осознает, но его тянет на преступления. Психологические тесты показали, что он зациклен на сексуальных темах, у него все упирается в это», — сказал Максименко, отметив, что

специалисты понимали, что «он и дальше будет представлять опасность», «но сделать что-либо было нельзя».

В августе 2020 года преступника осудили. Его приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. При вынесении решения суд учел не только «особую тяжесть совершенных преступлений», но и предыдущие судимости.