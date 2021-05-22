«Это кошмар внутри пандемии»: в Индии началась эпидемия «черной плесени»

В Индии начинается новая эпидемия – в нескольких штатах по состоянию на 22 мая было зарегистрировано 8,9 тыс. случаев мукормикоза, называемого еще «черной плесенью», причем в большинстве случаев инфекция была диагностирована у выздоравливающих от COVID-19. Из общего числа заболевших около 90 человек умерло.

Учитывая быстрый рост числа зараженных грибковой инфекцией, индийское правительство начало работать над ускоренным распределением флаконов с амфотерицином-B, ключевым препаратом для лечения мукормикоза.

Глава министерства химикатов и удобрений Садананда Говда объявил о выделении 23 680 дополнительных флаконов амфотерицина-B. Больше всего ампул препарата получили штаты с наиболее высоким количеством зараженных — Гуджарат и Махараштра. А власти регионов Раджастан и Телангана объявили локальную эпидемию мукормикоза. В Нью-Дели количество заболевших превышает 200 человек.

Министр здравоохранения Дели Сатьендар Джайн сообщил, что заболевшие проходят лечение более, чем в дюжине больниц в столице страны, он призвал граждан быть бдительными и не прибегать к самолечению.

При этом, в правительстве страны заявили, что «сильной вспышки заболеваемости нет» и распространение «черной плесени» находится «под контролем» властей.

Мукормикоз может поражать разные органы тела, но в целом существует два типа — орбитальный мукормикоз, который поражает нос, глаза, рот, и легочный, поражающий дыхательную систему. Грибок также может поражать желудочно-кишечный тракт, кожу и другие органы, но это случается редко. Стоит отметить, что споры грибов присутствуют также в воздухе, почве и даже в продуктах питания.

Впрочем, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), эти грибы – возбудители мукормикоза — не вредны для большинства людей, но могут вызывать серьезные инфекции у людей с ослабленной иммунной системой.

Врачи полагают, что нынешняя вспышка мукормикоза может быть вызвана приемом препаратов, необходимых для лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19, например — глюкокортикостероидов.

Другими факторами особой опасности «черной плесени» для переболевших коронавирусом нового типа являются ослабленный иммунитет и повышенный уровень сахара в крови.

В свою очередь, министерство здравоохранения Индии предупредило: «не обязательно, что каждый пациент COVID-19 заразится мукормикозом», поскольку это редко бывает с людьми, не страдающих диабетом.

Самым распространенным симптомом мукормикоза является боль в животе, как при гастрите. Другими симптомами являются заложенность носа и кровотечение, опухоль и боль в глазах, размытость и даже потеря зрения. Вокруг носа могут возникать черные участки кожи.

Врачи говорят, что большинство их пациентов поступают в больницы, когда уже теряют зрение, и врачам приходится удалять глаз хирургическим путем, чтобы инфекция не попала в мозг. В редких случаях медики удаляют кости челюсти, чтобы болезнь не распространялась.

Противогрибковая внутривенная инъекция, которая стоит 3500 рупий ($48) за дозу и которую нужно вводить каждый день в течение восьми недель, является единственным лекарством, эффективным против болезни.

«Мукормикоз — очень редкая инфекция. Она вызывается воздействием плесени, которая обычно встречается в почве, растениях, навозе и гниющих фруктах и овощах. Он повсеместно встречается также воздухе и даже в носу и слизи здоровых людей», — рассказал офтальмолог из Мумбаи Акшай Наир.

Одному из пациентов во время операции врачи вставили трубку в нос и удалили ткани, инфицированные мукормикозом. После того, как эта операция была закончена, доктор Наир проводил трехчасовую процедуру по удалению глаза пациента.

«Я удалил ей глаз, чтобы спасти ее жизнь. Вот как работает эта болезнь», — пояснил медик.

По его словам, в апреле он уже видел около 40 пациентов, страдающих грибковой инфекцией. Многие из них были диабетиками, которые вылечились от COVID-19 дома. Одиннадцати из них пришлось удалить глаз.

«Один из путей распространения мукормикоза — это вторжение в кровеносные сосуды. Он нарушает кровообращение в дистальном органе и, таким образом, вызывает то, что называется некрозом или отмиранием ткани, которая затем становится черной. Поэтому ему дали название черная плесень», — сказал доктор Хемант Такер, специалист по кардиометаболизму больницы Breach Candy Hospital в Мумбаи.

В наиболее тяжелых случаях инфекция «проникает через кровеносные сосуды в мозг», потенциально вызывая потерю зрения или создавая «зияющую дыру» на лице, добавил он.

«Если не контролировать, не лечить мукормикоз, смертность может составлять от 20% до 50%», — добавил медик.

Он пояснил, что «Индия — диабетическая столица мира».

«У нас тропический климат, где размножается грибок. Так что все это привело к эпидемии «черной плесени», — добавил специалист.

По словам доктора Ренуки Браду, начальника ЛОР-отделения Sion Hospital в Мумбаи, за последние два месяца было зарегистрировано 24 случая грибковой инфекции по сравнению с шестью случаями в среднем каждый год.

«Одиннадцати из них пришлось лишиться глаза, шестеро умерли. Большинство заболевших — диабетики среднего возраста, которые были поражены грибком через две недели после выздоровления от COVID-19. Это кошмар внутри пандемии», — сказала медик.

В России в середине мая также было зафиксировано несколько случаев мукормикоза, но угрозы массового заражения нет, поскольку для широкого распространения этой инфекции больше подходят регионы с высокой температурой и влажностью, приводят «Известия» слова руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова.

«Эта болезнь характерна для южных стран, лежащих в тропических поясах, таких как Индия. Но в целом грибковые заболевания распространяются, так как они связаны с употреблением антибиотиков», — указал специалист.