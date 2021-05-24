Мир ждет новый вирус: глава ВОЗ назвал «драйверы пандемии»

Пандемия коронавируса COVID-19 не будет последней для человечества, в будущем мир ждет куда более серьезное заболевание, спрогнозировал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на открытии 74-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

В этих страшных прогнозах глава агентства ООН сослался на аналитику экспертов, передает ТАСС.

«Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус», — пояснил специалист.

По его словам, «главным драйвером пандемии» является отказ государств от сотрудничества, а также от обмена профильной информацией, ресурсами и технологиями.

«Если идти по старой дороге, то придешь к тому же результату — к миру, который не готов [к новой пандемии] и небезопасен. Сохранение безопасности мира требует вовлеченности всех государств [в борьбу с болезнями]», — пояснил Гебрейесус.

При этом, он добавил, что и COVID-19 далеко не побежден, и призвал в этой связи к «масштабной вакцинации по крайней мере 10 процентов населения» каждой из 194 стран-членов ВОЗ к сентябрю нынешнего года.

Гебрейесус также сказал, что всего более 3,4 миллиона человек умерло в ходе нынешней пандемии, из которых 115 тысяч — это медицинские работники.

Чиновник также упомянул общую несправедливость в доступе к вакцинам, назвав её «скандальной», и предупредил, что это «усугубляет пандемию».

«Мир находится в состоянии войны», — подчеркнул глава ВОЗ.

Вирусы непредсказуемы

Миру всегда придется жить с инфекциями и пандемии разной масштабности будут безусловно иметь место, поэтому делать выводы о каком-то смертоносном вирусе можно только на основании реальных фактов и характеристик, пояснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, пишет Lenta.ru.

«Я бы хотел главе ВОЗ посоветовать поменьше заниматься устрашением. У нас за последние лет, наверное, десять в разных концах мира проявлялись достаточно серьезные вирусы и заболевания. Эбола была, был свиной грипп, грипп с высокой степенью летальности. Нет ничего нового в том, что появляются разной степени заболевания. Просто так декларировать это – неэтично», — подчеркнул академик РАН.

Вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко в беседе с «Газетой.Ru» подтвердил возможность возникновения новой пандемии, но уточнил, что все такие заявления входят в область предположений.

«Никто не ожидал, что в 2019 году такая история произойдет. То же самое может произойти и еще раз, но это пока не подкреплено никакими конкретными данными.

Дело в том, что группа коронавирусов относится к семейству бета-коронавирусов, куда входит SARS, MERS и SARS-CoV-2. Они все неожиданно возникли, но первые два, SARS 2002 года и MERS 2014 года ни к каким особым последствиям не привели», — рассказал Бутенко.

По его словам, пример последних десятилетий показывает, что появление новых вирусов плохо предсказуемо.

«Взять пример хотя бы этих трех вирусов: это факт, что они возникают и вызывают неожиданные последствия. Кроме того, можно назвать много примеров появления новых вирусов, по крайне мере, на протяжении последних двадцати лет, о которых никто ничего не знал: вирус Эбола, лихорадка Ласса, Марбург, лихорадка Зика. Самые неожиданные происходят изменения, которые представляют угрозу для здравоохранения», — заключил профессор.

Новый вирус в Индии

На прошлой неделе сообщалось, что в Индии начинается новая эпидемия – в нескольких штатах по состоянию на 22 мая было зарегистрировано 8,9 тыс. случаев мукормикоза, называемого еще «черной плесенью». Причем в большинстве случаев инфекция была диагностирована у выздоравливающих от COVID-19. Из общего числа заболевших около 90 человек умерло.

Глава министерства химикатов и удобрений Садананда Говда объявил о выделении 23 680 дополнительных флаконов амфотерицина-B, препарата для лечения заболевания. Больше всего ампул получили штаты с наиболее высоким количеством зараженных — Гуджарат и Махараштра.

Власти регионов Раджастан и Телангана объявили локальную эпидемию мукормикоза. В Нью-Дели количество заболевших превышает 200 человек.

COVID-19 станет насморком

При этом, согласно исследованию группы американских ученых, опубликованному в журнале Viruses, причина нынешней пандемии — возбудитель COVID-19, вероятно, будет вызывать не более, чем кашель и насморк в ближайшее десятилетие, поскольку организм человека приспособится к SARS-CoV-2.

«Мы говорим о возможном развитии ситуации в будущем, но исследование еще не завершено», — сказал Фред Адлер, профессор математики и биологических наук Университета Юты.

«Новый подход здесь состоит в том, чтобы проанализировать конкуренцию между легкой и тяжелой формами COVID-19 и выяснить, какой тип сохранится в долгосрочной перспективе. Мы показали, что легкие формы побеждают, они тренируют нашу иммунную систему для борьбы с тяжелыми инфекциями», — сказал Александр Бимс, один из авторов исследования.