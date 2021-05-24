«Нахожусь в СИЗО»: Протасевич дает признательные показания

МВД Белоруссии опровергло информацию о том, что задержанный 23 мая в Минске основатель Telegram-каналов NEXTA и «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич был доставлен из СИЗО в больницу.

О проблемах со здоровьем 26-летнего оппозиционера сообщал замглавы МИД Польши Павел Яблонский, который ссылался на слова матери арестованного.

«В интернете распространяется информация от лица матери Романа Протасевича о том, что он находится в одном из учреждений здравоохранения Минска. Указанные сведения не соответствует действительности», — сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Она отметила, что сейчас арестованный содержится в СИЗО №1 управления Департамента исполнения наказаний МВД по Минску и Минской области, сообщает Tut.By.

«Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало», — подчеркнула Чемоданова.

Сам задержанный подтвердил сообщение правоохранителей.

«Сейчас я нахожусь в СИЗО №1 Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в частности – с сердцем, у меня нет. Отношение ко мне правоохранителей «максимально корректное», — сказал он в видеообращении.

Также Протасевич, обвиняемый в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды, сообщил, что во всем сознался в СИЗО.

«Я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске», — сказал оппозиционер.

При этом, Яблонский ранее сообщал телеканалу TVN24, что его ведомство получило сообщения от матери Протасевича о том, что у ее сына «очень серьезные» проблемы со здоровьем. Состояние журналиста оценивается как критическое из-за проблем с сердцем, сказала Наталья Протасевич.

Яблонский сказал, что такая информация «очень тревожна», учитывая необъяснимые смерти среди членов белорусской оппозиции, которые были арестованы в последние месяцы.

Адвокат Протасевича Инесса Оленская сообщила Bloomberg по телефону из Минска, что не может подтвердить его состояние и не располагает информацией о его местонахождении.

В воскресенье, 23 мая, самолет Boeing ирландской авиакомпании Ryanair со 123 пассажирами на борту экстренно сел в Минске при сопровождении истребителя ВВС Белоруссии МиГ-29.

Лайнер посадили после сообщения о якобы минировании борта, что впоследствии не подтвердилось. При этом на борту местными силовиками был задержан Протасевич.

По данным сайтов, отслеживающих местоположение самолетов в реальном времени, в момент приказа пилотам садиться в Минске борт находился уже почти над литовской границей и до Вильнюса лететь было ближе, чем до белорусской столицы.

Как рассказали очевидцы, сам Протасевич перед задержанием сказал находившимся рядом пассажирам: «Здесь меня ждет смертная казнь».

При этом, известно, что Протасевич заметил слежку за собой еще в аэропорту Афин. Он писал кому-то из близких людей, что за ним следил подозрительный мужчина.

Отец задержанного Дмитрий Протасеви рассказал, что их сын возвращался из отпуска, но об этом знал очень узкий круг людей.

«Это была сугубо наша информация. Он никому не хотел распространяться. И от нас никто не мог узнать, что нам известно, где находится наш сын», — пояснил мужчина.

Родители оппозиционера несколько месяцев назад также уехали из Белоруссии в Польшу «из-за постоянной слежки и прослушки».

Вместе с Протасевичем была задержана и его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома. В чем обвиняется 23-летняя россиянка — до сих пор неизвестно. МИД РФ запросил консульский доступ к задержанной.

В прошлом году КГБ Белоруссии внес Протасевича и еще одного руководителя Nexta 23-летнего Степана Путило в список лиц, причастных к террористической деятельности.